Aerolinky nesmí vyhodit letušku, která má strach létat. Britský soud se jedné zastal

Zkušená letuška Jennifer Cliffordová pracovala pro aerolinky British Airways téměř čtyřicet let. Vždy byla spolehlivá a zodpovědná, létání jí nedělalo problém a práce ji bavila. Až do pandemie. Psychická zátěž a stres jí přivodily vážnou úzkost, která jí znemožnila vrátit se na palubu a vznést do vzduchu. Aerolinky ji propustily, ale letuška si to nenechala líbit.
U soudu v Readingu se ukázalo, že letecká společnost British Airways porušila zákon o diskriminaci zdravotně postižených a dopustila se nespravedlivého propuštění.

Proč letuška ztratila práci?

Během pandemie se letuška Jennifer Cliffordová ocitla na nucené dovolené. Jakmile se měla vrátit do práce, rozvinula se u ní úzkost z létání a deprese. Sice jí byla dočasně nabídnuta práce na zemi, ale když po nějaké době stále nebyla schopná létat, dostala od British Airways výpověď.

Soud však rozhodl, že se jedná o závažný zdravotní problém a aerolinie neměly k propuštění přistoupit. British Airways podle soudu selhaly v přizpůsobení pracovních podmínek. Letušce měla být místo propuštění nabídnuta pozice na zemi s možností postupného návratu do vzduchu.

Soud ve svém verdiktu zdůraznil, že aerolinky měly brát v potaz i její téměř čtyřicetiletou službu a pokusit se jí vyjít vstříc. Jednání manažera, který její stav bagatelizoval, bylo podle soudce necitlivé.

Úzkost se dá včas rozpoznat. Varovat vás může těchto pět příznaků

Podobné případy: Pilot s fobií z létání

Případ Jennifer Cliffordové není v letectví ojedinělý. Před časem například soud rozhodl ve prospěch pilota aerolinky Flybe, který byl propuštěn poté, co se u něj vyvinula fobie z létání. Soud tehdy rozhodl, že propuštění bylo nespravedlivé, protože mu nebyla nabídnuta návratová opce ani možnost přesunu na jinou trasu.

Aerolinky si tak budou muset dávat větší pozor na to, jak zacházejí se zaměstnanci, kteří čelí psychickým problémům.

