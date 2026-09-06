Last Minute, nebo First Minute – kdy lze použít kterou strategii a jak si vybrat s TUI?

Jasná definice, co je First Minute a co Last Minute
Pro správné posouzení obou nákupních strategií je nejprve nutné přesně vymezit, co jednotlivé pojmy v praxi cestovního ruchu znamenají a jak s nimi cestovní kancelář TUI pracuje.
Nákupní koncept First Minute představuje rezervaci letní dovolené na nadcházející sezónu s velkým časovým předstihem, nejčastěji již během podzimu nebo zimy předcházejícího roku. Hlavní a nejsilnější výhodou této strategie je absolutně nejširší možný výběr. Na samém počátku prodeje máte k dispozici kompletní portfolio nabídek, všechny dostupné destinace, jakýkoliv typ pokoje a libovolné termíny odletů. Pokud využijete nabídky na stránkách TUI, vybíráte si z kompletních kapacit, aniž byste museli dělat jakékoli kompromisy.
Naopak Last Minute označuje rezervaci zájezdu v probíhající sezóně těsně před plánovaným datem odletu, obvykle v rozmezí několika dnů až týdnů. Hlavním lákadlem této strategie je možnost získat zbývající volné kapacity v hotelech i letadlech za velmi atraktivní a výhodné ceny. Nejaktuálnější přehled těchto dynamických nabídek naleznete na stránce tui.cz.
Je však nutné zároveň zdůraznit věcný fakt, že u žádné z obou strategií nelze dopředu garantovat konkrétní procentuální výši slevy. Ceny zájezdů se neustále vyvíjejí na základě tržní poptávky, obsazenosti i sezónnosti.
Kdy dává větší smysl First Minute?
Strategie včasného nákupu v určitých životních situacích představuje jednoznačně nejrozumnější a nejvýhodnější volbu. First Minute je pro vás ideální variantou zejména v následujících případech:
- Cestování s dětmi a školní prázdniny: Rodiny se školáky jsou pevně vázány na období července a srpna, kdy je poptávka po dovolených celosvětově nejvyšší. Během letních prázdnin se nejžádanější rodinné resorty plní nejrychleji. Získat rezervaci pro více osob v kvalitním hotelu na poslední chvíli bývá v červenci a srpnu velmi komplikované.
- Specifické požadavky na ubytování a pokoj: Pokud trváte na konkrétním typu pokoje – například požadujete rodinný pokoj se dvěma oddělenými ložnicemi, pokoj s přímým výhledem na moře, ubytování v přízemí pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo propojené pokoje – musíte rezervovat včas. Těchto specifických ubytovacích kapacit je nižší počet a v Last Minute nabídce se prakticky nevyskytují.
- Skupinové zájezdy a více rodin: Cestujete-li ve větší skupině přátel nebo plánujete společnou dovolenou pro více rodin současně, vyžaduje to koordinaci více pokojů ve stejném hotelu a stejném termínu. V režimu Last Minute je téměř nemožné sehnat dostatečný počet volných pokojů vedle sebe v jednom konkrétním zařízení.
- Prodloužené pobyty (10–14 nocí): Standardní Last Minute nabídky se většinou soustředí na klasické sedmidenní pobyty. Pokud plánujete delší dovolenou na 10 až 14 nocí, získáte podstatně širší výběr volných kapacit právě v období, kdy prodej teprve začíná.
Kdy je lepší využít Last Minute?
Na druhé straně spektra stojí strategie nákupu na poslední chvíli. Last Minute je vynikající volbou pro specifický okruh cestovatelů, kteří dokážou využít jeho hlavních předností. Tuto variantu oceníte především tehdy, pokud splňujete následující kritéria:
- Vysoká časová flexibilita: Tato možnost vyžaduje volnost při plánování času. Pokud můžete odletět prakticky ze dne na den, případně máte možnost posouvat termín odletu podle toho, jaké nabídky se zrovna objeví v systému, je pro vás Last Minute ideální volbou.
- Absence vyhraněných preferencí: Pokud nemáte vysněný konkrétní hotel, konkrétní letovisko nebo dokonce konkrétní zemi a vaším hlavním cílem je jednoduše odcestovat k moři do kvalitního resortu za co nejvýhodnější cenu, strategie nákupu na poslední chvíli vám bude plně vyhovovat.
- Cestování v páru nebo sólo: Páry, samostatně cestující osoby nebo dvojice přátel mají při vyhledávání v Last Minute nabídce obrovskou výhodu. Najít jeden volný dvoulůžkový pokoj je v rezervačním systému nepoměrně snazší než shánět velký rodinný pokoj pro čtyři a více osob.
- Otevřenost k destinacím s vysokou kapacitou: Některé země disponují obrovským množstvím hotelových kapacit a hustou sítí charterových letů. Zejména Turecko a Bulharsko nabízejí konzistentně vynikající dostupnost volných míst v rámci Last Minute nabídek po celou letní sezónu.
Praktický rozdíl ve výběru a dostupnosti kapacit
Při včasné rezervaci First Minute získáváte přístup ke kompletní nabídce TUI bez jakýchkoliv omezení. Máte k dispozici všechny destinace, kompletní škálu hotelů i speciální kategorie pokojů, jako jsou rodinné suity nebo pokoje s přímým výhledem na moře. Termíny odletů si volíte zcela libovolně, a to i pro vrcholnou sezónu v červenci a srpnu, což přináší vysokou míru jistoty a dostatek času na plánování.
Naopak nákup na poslední chvíli představuje výběr z neobsazených kapacit. K dispozici bývají převážně základní dvoulůžkové pokoje a termíny odletů jsou pevně vázány na momentální obsazenost konkrétních letadel. Nabídka je bohatá zejména v destinacích s velkou ubytovací kapacitou, jako je Turecko, Bulharsko nebo Egypt. U menších řeckých ostrovů či boutikových hotelů na Mallorce bývá výběr v létě na poslední chvíli výrazně omezený. Výměnou za menší výběr a nutnost rychlého rozhodování však získáváte možnost cestovat za velmi atraktivní cenu.
Jak vybrat správnou variantu – jednoduchý průvodce
Rodiny s dětmi školního věku, které potřebují cestovat během července a srpna, by měly jednoznačně zvolit First Minute. Stejně tak je tato strategie vhodná pro cestovatele, kteří trvají na konkrétním hotelu, zemi či typu pokoje, nebo plánují dovolenou pro více než dvoučlennou skupinu a vyžadují více pokojů vedle sebe. Včasná rezervace zajišťuje klid v duši a možnost naplánovat si vše s dostatečným předstihem.
Naopak pro cestující bez dětí, páry či jednotlivce, kteří nemají pevně stanovený termín a nepreferují konkrétní hotel, představuje ideální volbu Last Minute. Pokud rádi balíte kufry v řádu dnů a těší vás procházení aktuálně uvolněných kapacit za výhodné ceny, vyplatí se sledovat nabídky na poslední chvíli.
Ať už se na základě svých preferencí rozhodnete pro jakoukoliv nákupní strategii, proces rezervace na stránkách TUI je v obou případech stejně rychlý, transparentní a pohodlný. Vybraný zájezd zarezervujete během několika minut, přičemž platbu můžete provést bezpečně online platební kartou nebo rychlým bankovním převodem.
Po dokončení rezervace získáte plný přístup do osobního účtu myTUI, kde naleznete veškeré cestovní doklady, letenky i informace k ubytování na jednom místě. Během samotné dovolené se pak můžete plně spolehnout na Delegátský online servis v mobilní aplikaci, který vám poskytuje nepřetržitou zákaznickou podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu v českém jazyce. Vyberte si svou ideální cestu a můžete si užívat zasloužený odpočinek bez starostí.