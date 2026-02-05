Lákavé 46. Smetanovské dny: hudba, umění a inspirace

14:41
Tradiční mezioborový festival Smetanovské dny se v Plzni uskuteční od 26. února do 9. dubna 2026 již po šestačtyřicáté. Pořadatelem festivalu je Plzeňská filharmonie, která ve spolupráci se svými partnery připravila pestrý program propojující hudbu, výtvarné umění, divadlo, literaturu i odbornou reflexi. Návštěvníky čekají koncerty, operní představení, výstavy, tradiční masopust i mezioborové sympozium.

Violistka Julia Turnovsky | foto: Plzeňská filharmonie

Smetanovské dny jsou neodmyslitelnou součástí kulturního života města Plzně a zároveň patří k unikátním festivalům svého druhu v celorepublikovém měřítku. Jejich výjimečnost spočívá v dlouhodobém důrazu na mezioborový dialog a v citlivém propojování odkazu Bedřicha Smetany se současným kulturním a společenským kontextem.

„Letošní ročník nabídne zajímavá setkání s mimořádnými osobnostmi: mezinárodně uznávaná operní diva Marina Viotti nás během zahajovacího koncertu provede nádhernými áriemi Gioacchina Rossiniho a érou bel canta, po roce se na festival vrací skvělý houslista s pozoruhodným životním příběhem Fedor Rudin i emeritní sólofagotista Vídeňských filharmoniků Štěpán Turnovský s dcerou Julií, vynikající houslistkou a violistkou. Úžasná Jitka Molavcová nám svými šansony pohladí duši, David Eben se spolu se souborem Schola Gregoriana Pragensis dotkne našich srdcí a noblesu festivalu přinese moderátor Jiří Vejvoda, který s námi oslaví své významné životní jubileum. Na samý závěr festivalu si vychutnáme nadčasové dílo Carla Orffa Carmina Burana. V tomto případě Plzeňská filharmonie spojí své síly s Českým filharmonickým sborem Brno a Kühnovým dětským sborem,“ dává nahlédnout do programu ředitelka festivalu Smetanovské dny a Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

Jitka Molavcová

Schola Gregoriana Pragensis

Houslista Fedor Rudin

mezzosopranistka Marina Viotti

Český filharmonický sbor Brno

Připraven je také výjimečný koncert Weber 200 – zrození a cesta romantika k příležitosti výročí úmrtí Carla Marii von Webera (1786–1826), který připomene důvěrně známé i překvapivé stránky tohoto génia. Tento slavnostní večer se koná ve spolupráci s Divadlem Josefa Kajetána Tyla. Návštěvníci se do divadla mohou vypravit rovněž na opery Čertova stěna Bedřicha Smetany a Tamerlán Josefa Myslivečka.

„Smetanovské dny dlouhodobě dokazují, že Plzeň je městem živé kultury s hlubokými kořeny i otevřeností k novým impulsům. Dramaturgie letošního ročníku festivalu je pestrá a těší mě, že je zaměřená také na nastupující talentované umělce. Součástí Smetanovských dnů jsou i dva koncerty mladého úspěšného plzeňského houslisty Kryštofa Kohouta, čerstvého držitele Umělecké ceny města Plzně, který vystoupí společně s klavíristou Petrem Novákem a také s Fibonacci Quartetem, držitelem první ceny publika na mezinárodní soutěži Premio Paolo Borciani v Itálii,“ doplňuje radní pro oblast kultury a památkové péče města Plzně a předsedkyně správní rady Plzeňské filharmonie Eliška Bartáková.

Za návštěvu stojí jistě i další plánované hudební programy: Smetana Reborn – klavírní Má vlast v podání pianisty Matyáše Nováka, Když hudba umlkne & Marek Kozák, Jiří Houdek & Collegium rozhlasových symfoniků, Císařův slavík & Trojanovo trio, Pěvecké gala z Basileje (koncert dvou mladých špičkových zpěváků z Hudební akademie v Basileji), Czech Slovak Cello Quartet nebo Integra Quartet.

Klavírista Matyáš Novák

Fibonacci Quartet

„Smetanovské dny pro mě nejsou jen festivalem, ale setkáním lidí, kteří sdílejí radost z hudby, umění a vzájemné inspirace. Velmi si vážím toho, že se v Plzeňském kraji daří udržovat takto silnou kulturní tradici a zároveň ji přirozeně otevírat současným tématům i mladé generaci. Právě tato otevřenost a lidský rozměr dávají festivalu jeho jedinečnou atmosféru,“ dodává radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje Libor Picka.

V rámci doprovodných akcí se uskuteční 46. Plzeňské mezioborové sympozium, výstavy Svět pod povrchem: jeskyně, podzemí a podsvětí v umění 19. století v Západočeské galerii a Podzemím k pokroku – Technické dějiny Plzně a Plzeňska v 19. století či interpretační seminář pro posluchače plzeňské konzervatoře nebo tradiční masopust.

Na své si přijdou také milovníci crossoverových koncertů, pro které je připraven koncert The Sound of Epic Anime. V dramaturgii dále nechybí oblíbený přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany, koncert Balada pro banditu v podání sboru a orchestru Gymnázia Jana Keplera nebo 6. ročník projektu Muzikantská naděje. Mladí hudebníci společně s plzeňskými filharmoniky letos zamíří do Blovic, Plzně, Domažlic, Klatov, Chrástu a Dobřan.

Vstupenky lze zakoupit na všech prodejních místech Plzeňské vstupenky nebo on-line. K dispozici je též festivalová aplikace, kterou si mohou návštěvníci stáhnout a díky níž získají přehled nejen o programu, ale mohou využít i řadu zajímavých nabídek a odměn.

Více informací na:
www.smetanovskedny.cz
www.plzenskafilharmonie.cz

