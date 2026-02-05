Lákavé 46. Smetanovské dny: hudba, umění a inspirace

Smetanovské dny jsou neodmyslitelnou součástí kulturního života města Plzně a zároveň patří k unikátním festivalům svého druhu v celorepublikovém měřítku. Jejich výjimečnost spočívá v dlouhodobém důrazu na mezioborový dialog a v citlivém propojování odkazu Bedřicha Smetany se současným kulturním a společenským kontextem.
„Letošní ročník nabídne zajímavá setkání s mimořádnými osobnostmi: mezinárodně uznávaná operní diva Marina Viotti nás během zahajovacího koncertu provede nádhernými áriemi Gioacchina Rossiniho a érou bel canta, po roce se na festival vrací skvělý houslista s pozoruhodným životním příběhem Fedor Rudin i emeritní sólofagotista Vídeňských filharmoniků Štěpán Turnovský s dcerou Julií, vynikající houslistkou a violistkou. Úžasná Jitka Molavcová nám svými šansony pohladí duši, David Eben se spolu se souborem Schola Gregoriana Pragensis dotkne našich srdcí a noblesu festivalu přinese moderátor Jiří Vejvoda, který s námi oslaví své významné životní jubileum. Na samý závěr festivalu si vychutnáme nadčasové dílo Carla Orffa Carmina Burana. V tomto případě Plzeňská filharmonie spojí své síly s Českým filharmonickým sborem Brno a Kühnovým dětským sborem,“ dává nahlédnout do programu ředitelka festivalu Smetanovské dny a Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.
Připraven je také výjimečný koncert Weber 200 – zrození a cesta romantika k příležitosti výročí úmrtí Carla Marii von Webera (1786–1826), který připomene důvěrně známé i překvapivé stránky tohoto génia. Tento slavnostní večer se koná ve spolupráci s Divadlem Josefa Kajetána Tyla. Návštěvníci se do divadla mohou vypravit rovněž na opery Čertova stěna Bedřicha Smetany a Tamerlán Josefa Myslivečka.
„Smetanovské dny dlouhodobě dokazují, že Plzeň je městem živé kultury s hlubokými kořeny i otevřeností k novým impulsům. Dramaturgie letošního ročníku festivalu je pestrá a těší mě, že je zaměřená také na nastupující talentované umělce. Součástí Smetanovských dnů jsou i dva koncerty mladého úspěšného plzeňského houslisty Kryštofa Kohouta, čerstvého držitele Umělecké ceny města Plzně, který vystoupí společně s klavíristou Petrem Novákem a také s Fibonacci Quartetem, držitelem první ceny publika na mezinárodní soutěži Premio Paolo Borciani v Itálii,“ doplňuje radní pro oblast kultury a památkové péče města Plzně a předsedkyně správní rady Plzeňské filharmonie Eliška Bartáková.
Za návštěvu stojí jistě i další plánované hudební programy: Smetana Reborn – klavírní Má vlast v podání pianisty Matyáše Nováka, Když hudba umlkne & Marek Kozák, Jiří Houdek & Collegium rozhlasových symfoniků, Císařův slavík & Trojanovo trio, Pěvecké gala z Basileje (koncert dvou mladých špičkových zpěváků z Hudební akademie v Basileji), Czech Slovak Cello Quartet nebo Integra Quartet.
„Smetanovské dny pro mě nejsou jen festivalem, ale setkáním lidí, kteří sdílejí radost z hudby, umění a vzájemné inspirace. Velmi si vážím toho, že se v Plzeňském kraji daří udržovat takto silnou kulturní tradici a zároveň ji přirozeně otevírat současným tématům i mladé generaci. Právě tato otevřenost a lidský rozměr dávají festivalu jeho jedinečnou atmosféru,“ dodává radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje Libor Picka.
V rámci doprovodných akcí se uskuteční 46. Plzeňské mezioborové sympozium, výstavy Svět pod povrchem: jeskyně, podzemí a podsvětí v umění 19. století v Západočeské galerii a Podzemím k pokroku – Technické dějiny Plzně a Plzeňska v 19. století či interpretační seminář pro posluchače plzeňské konzervatoře nebo tradiční masopust.
Na své si přijdou také milovníci crossoverových koncertů, pro které je připraven koncert The Sound of Epic Anime. V dramaturgii dále nechybí oblíbený přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany, koncert Balada pro banditu v podání sboru a orchestru Gymnázia Jana Keplera nebo 6. ročník projektu Muzikantská naděje. Mladí hudebníci společně s plzeňskými filharmoniky letos zamíří do Blovic, Plzně, Domažlic, Klatov, Chrástu a Dobřan.
Vstupenky lze zakoupit na všech prodejních místech Plzeňské vstupenky nebo on-line. K dispozici je též festivalová aplikace, kterou si mohou návštěvníci stáhnout a díky níž získají přehled nejen o programu, ale mohou využít i řadu zajímavých nabídek a odměn.
Více informací na:
www.smetanovskedny.cz
www.plzenskafilharmonie.cz