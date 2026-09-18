Rostoucí ceny stavebních materiálů a prací, inflace či investice do modernizace domova přímo ovlivňují hodnotu českých domů. Pro majitele nemovitostí to znamená, že stará pojistná smlouva může být v případě neočekávané události nedostatečná. Jak správně nastavit pojištění majetku, aby skutečně plnilo svou ochrannou funkci?
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Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti není totéž
Ačkoliv se na první pohled může zdát, že pojištění majetku představuje jeden celek, ve skutečnosti se dělí na pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Tyto pojmy se často zaměňují, přesto má každý z nich svůj jasně vymezený rozsah a chrání odlišný typ majetku.
- Pojištění nemovitosti se vztahuje na samotnou konstrukci budovy – tedy základy, obvodové zdi, střechu, okna, ale také na pevně spojené prvky, jako jsou podlahy nebo omítky. Do této kategorie spadají i vedlejší objekty na pozemku, například garáže, ploty či zahradní domky.
- Pojištění domácnosti chrání osobní movitý majetek. Jde o nábytek, elektroniku, oblečení, sportovní vybavení, ale také o cennosti či peníze uložené v bytě. Pojistka může krýt i věci v nebytových prostorech, jako je sklepní kóje nebo společná kočárkárna.
|Pojištění nemovitosti
|Pojištění domácnosti
|Konstrukce a pevné součásti: Základy, zdi, střecha, okna, podlahy, omítky, zateplení a fasáda (včetně poškození zvířaty).
|Vybavení interiéru: Nábytek, koberce, oblečení, cennosti, peníze a elektronika (včetně té přenosné, jako jsou notebooky či telefony), volně postavené spotřebiče (včetně prvků chytré domácnosti).
|Technologie a ekologie: Fotovoltaické panely a tepelná čerpadla.
|Věci osobní potřeby: Běžné movité věci, které má člověk standardně na sobě nebo které nosí při sobě.
|Vedlejší objekty a pozemek: Garáže, ploty, zahradní domky, bazény, chodníky a stavební materiál uložený na pozemku.
|Specifické věci: Sportovní výbava (včetně elektrokol či chytrých hodinek), invalidní vozíky.
|Pevně zabudované vybavení: Kuchyňská linka a vestavěné spotřebiče.
|Zvířata: Pojištění kryje zvířata chovaná v místě pojištění.
Podpojištění je chyba za miliony
Starost o pojištění by neměla končit sjednáním smlouvy. Jak čas plyne, i smlouvu je potřeba aktualizovat. Jinak hrozí riziko podpojištění.
„Pokud vlastníte dům, jehož reálná hodnota je dnes 10 milionů korun, ale v pojistné smlouvě figuruje pojistná částka 6 milionů, je nemovitost podpojištěna o 40 %. V takovém případě pojistné plnění nemusí stačit k obnově poškozené či zničené věci do původního stavu,“ uvádí produktová manažerka Generali České pojišťovny Kateřina Burclová.
To v praxi znamená, že i když vám požár způsobí škodu „jen“ za jeden milion korun, pojišťovna vám může vyplatit pouze 600 000 korun, protože jste si platili pojistné odpovídající pouze části hodnoty vašeho majetku. Proto je důležité smlouvy pravidelně aktualizovat nebo si sjednat indexaci pojistné částky.
Proč stará smlouva nestačí?
Každý rok řeší české pojišťovny průměrně kolem 300 tisíc nahlášených škod na majetku. Hodnota nemovitého majetku přitom v čase stále roste. Kdo tedy nemovitost pojistil před několika lety, může si být téměř jistý, že její dnešní hodnota je prokazatelně vyšší.
Česká asociace pojišťoven (ČAP) varuje, že až 70 % smluv pojištění majetku je sjednáno na pojistnou částku nižší v průměru o 40 %. V případě škody by tak majitelé dostali od pojišťovny pouze část prostředků nutných k pořízení nového bydlení. Poměrné krácení se vztahuje i na dílčí škody. Orientační hodnotu svého domu si můžete snadno spočítat v online kalkulačce.
Kdy se musí aktualizovat smlouva?
Nerozhoduje jen čas, který uplynul od jejího sjednání, ale také investice do vylepšování domácnosti nebo nemovitosti. Standardem se dnes stává moderní elektronika a technologie, které dříve nebyly běžné. Kdo do nich investoval po uzavření pojistné smlouvy, měl by k aktualizaci přistoupit co nejdříve.
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Významný rozdíl v hodnotě majetku představuje také instalace fotovoltaických panelů (FVE) nebo tepelných čerpadel. Tyto technologie navíc nejen zvyšují cenu nemovitosti, ale přinášejí i specifická rizika, jako je poničení krupobitím, elektrickým přepětím nebo technickou poruchou. Při revizi pojištění je nutné ověřit, zda jsou tyto technologie zahrnuty v podmínkách pojišťovny a v pojistné částce sjednaného pojištění nemovitosti.
Při všech těchto změnách je třeba myslet na aktualizaci pojistné smlouvy. Jinak se může stát, že pojišťovna plnění při nepředvídatelné události zkrátí podle míry podpojištění. To může mít fatální následky pro celou rodinu.
Jak aktualizovat pojištění majetku krok za krokem
1. Udělejte si inventuru majetku a spočítejte jeho reálnou hodnotu
● U stavby (pojištění nemovitosti): Zjistěte si tzv. reprodukční cenu. To je částka, za kterou byste dnes postavili úplně stejný dům, a to se zohledněním rostoucích cen materiálů a stavebních prací.
● U vybavení (pojištění domácnosti): Projděte si byt pokoj po pokoji a sepište si odhadovanou cenu vybavení. Zahrňte volně stojící spotřebiče, nábytek, elektroniku, oblečení, sportovní vybavení i cennosti nebo věci uložené v nebytových prostorech.
Tip: Pojišťovny doporučují uchovávat si účtenky od dražšího vybavení.
2. Zohledněte moderní technologie a nová rizika
Pokud jste dům rekonstruovali či instalovali moderní technologie, jeho hodnota výrazně stoupla. Ověřte si, zda vaše stávající smlouva technologická zařízení zahrnuje do pojištění a aktualizujte pojistnou částku.
3. Kontaktujte pojišťovnu
„Nechte si starou smlouvu přepočítat. Vyhnete se tak situaci, do které dnes spadá až 70 % smluv majitelů nemovitostí v ČR, které jsou sjednány na částku v průměru o 40 % nižší, než by měly být,“ doporučuje produktová manažerka Generali České pojišťovny Kateřina Burclová. Pojištění majetku můžete aktualizovat či sjednat osobně, telefonicky nebo online z pohodlí domova.
4. Nastavte si automatickou indexaci
Abyste se vyhnuli podpojištění a možnému poměrnému krácení peněz při výplatě plnění, sjednejte si indexaci pojistné částky nebo smlouvy pravidelně kontrolujte.
5. Zaveďte si pravidlo revizí
Finanční poradci i Česká asociace pojišťoven doporučují porovnávat sjednané pojistné částky s reprodukčními cenami ideálně jednou za 2 až 3 roky (pokud nemáte sjednanou indexaci). Bezodkladně pak smlouvu aktualizujte okamžitě po jakékoliv větší rekonstrukci nebo po pořízení drahého vybavení.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Generali Česká pojišťovna.