Turista chtěl na letišti koupit plyšové zvíře, v regálu bylo jedno živé

Takové překvapení v obchodě s hračkami by na letišti v australském Hobartu čekal málokdo. Mezi plyšovými zvířaty typickými pro Tasmánii bylo jedno živé. A způsobně vykukovalo z regálu, jako by čekalo na zákazníka.

Cestující, který si v obchodě prohlížel suvenýry, narazil v sekci hraček na pozoruhodný objev. Mezi plyšovými psíky dingo, bandikuty, tasmánskými čerty a klokany se schovával živý kusu liščí, napsal zpravodajský server The Guardian.

Zaměstnanci i zákazníci byli nadšení, tvrdí manažer obchodu Liam Bloomfield. „Cestující to oznámil prodavačce, která nemohla uvěřit tomu, co slyší. Pak zavolala správu letiště a řekla jim: ‚Máme v obchodě vačnatce,“ popsal.

Tančící Bubble dobývá internet. Roztomilý králíček lidi dostal do kolen

Mluvčí letiště uvedl, že kusu zůstal klidný, když ho ochranka bezpečně eskortovala z terminálu.

V dotyčném obchůdku se suvenýry spustili hlasování o tom, jak nalezeného vačnatce pojmenovat. „Uděláme mu tady takové malé pamětní místo. Máme jeho fotku, a jakmile bude mít jméno, dáme ji před obchod, abychom na něj měli stálou vzpomínku,“ řekl.

Vačnatec kusu liščí

Kusu liščí je středně velký vačnatec; dorůstá délky 35 až 55 centimetrů a hmotnosti od 1,5 do 4,5 kilogramu. Jde o nočního tvora, ale je o něm známo, že je schopen se přizpůsobit celé škále přírodních i lidských prostředí, dodal The Guardian.

Schneiderová a Holub v devadesátkách. Poznáte, kdo hraje jejich postavy v seriálu?

Zákulisní snímek ze seriálu Místo zločinu Zlín: Sofie Anna Švehlíková a Antonín...

Na první pohled je to návrat do devadesátek. Jitka Schneiderová a Radek Holub vedle sebe jako kdysi. Ovšem tenhle návrat do minulosti se odehrál v současnosti. Jejich postavy v seriálu Místo zločinu...

Ministryně Schillerová slavila narozeniny. Přání kolegy Klempíře se vymykalo všem

Schillerová slavila narozeniny, Klempíř jí zazpíval

Sněmovní kancelář ministryně financí Aleny Schillerové zaplavily pugéty a uvnitř se celý den otáčeli gratulanti. „Schillerka,“ jak si na sociálních sítích říká, sdílela video s ministrem Juchelkou a...

Vyléváte horkou vodu do dřezu? Připravte si peníze na instalatéra

Rohový dřez Lotus značky Schock je z kompozitního materiálu Cristalite®, cena

Vyléváte do dřezu nebo do záchodu horkou vodu z vaření? Běžný zvyk vás může vyjít draho. Zvlášť pokud máte potrubí z PVC nebo dřez ze smaltu či keramiky.

Policie zadržela robota za obtěžování seniorky. V šoku skončila v nemocnici

Policie v Macau zadržela humanoidního robota, vyděsil seniorku na ulici

Na první pohled scéna jako z futuristického filmu. Humanoidní robot v čínském Macau se přiblížil k 70leté ženě tak blízko, že zpanikařila, začala křičet a nakonec skončila na vyšetření v nemocnici.

Vyrob vakcínu, zadal ChatuGPT a zachránil svého psa. Budoucnost medicíny, jásají vědci

Australský podnikatel Paul Conyngham se svou fenkou Rosie, pro kterou s pomocí...

Australský technologický podnikatel Paul Conyngham ukázal, kam až se může posunout využití umělé inteligence v medicíně. Když jeho osmileté fence jménem Rosie diagnostikovali agresivní rakovinu a...

Oblíbený řetězec trestá špatné parkování. Pokuta dosahuje až 3 000 korun

Ilustrační snímek

U britských obchodů Tesco se nedávno objevily cedule varující před postihy za špatné parkování. Řetězec se zaměřuje zejména na zneužívání vyhrazených míst pro rodiny s dětmi, ale hlídá i další...

20. března 2026  8:30

Hurá do žhavého pekla. Starodávný rituál pro štěstí a úspěch není pro slabé povahy

Stovky lidí přešly bosky po žhavém uhlí. Tradiční rituál oslavil Svátek...

Je to podobné jako české čarodějnice, ale v čínském měřítku. Takže to na první pohled vypadá jako šílenství. Plameny šlehají do dvoumetrové výše a lidé nabuzení roztleskávači se bez váhání rozběhnou...

20. března 2026

Ministryně Schillerová slavila narozeniny. Přání kolegy Klempíře se vymykalo všem

Schillerová slavila narozeniny, Klempíř jí zazpíval

Sněmovní kancelář ministryně financí Aleny Schillerové zaplavily pugéty a uvnitř se celý den otáčeli gratulanti. „Schillerka,“ jak si na sociálních sítích říká, sdílela video s ministrem Juchelkou a...

19. března 2026  14:46

Broker Consulting sílí v developmentu: Primární prodeje vzrostly o 63 procent

Komerční sdělení
Nová Papírna

Skupina Broker Consulting je na českém trhu známá především jako dlouhodobý poskytovatel finančních a realitních služeb. Vedle konzultací v oblasti investic, hypoték či pojištění se dlouhodobě věnuje...

19. března 2026  13:35

Jaro začne opět 20. března. Kdy se první jarní den vrátí k 21.? V příštím století

K jarní rovnodennosti patří i narcisy jako poslové jara.

První jarní den letos nastane už 20. března, a bude tomu tak i mnoho dalších let. Okamžik, kdy střed slunečního kotouče bude přesně nad rovníkem, se nazývá rovnodenností.

19. března 2026  12:45

Změna času 2026. Kdy začne letní čas a kdy skončí

ilustrační snímek

Ani v roce 2026 neskončí pravidelné půlroční posouvání času. Letní čas začne v neděli 29. března a potrvá jako každý rok sedm měsíců do konce října. Na přirozený, někdy zvaný zimní čas se vrátíme v...

19. března 2026  7:58

Policie zadržela robota za obtěžování seniorky. V šoku skončila v nemocnici

Policie v Macau zadržela humanoidního robota, vyděsil seniorku na ulici

Na první pohled scéna jako z futuristického filmu. Humanoidní robot v čínském Macau se přiblížil k 70leté ženě tak blízko, že zpanikařila, začala křičet a nakonec skončila na vyšetření v nemocnici.

19. března 2026

Velikonoce 2026 a otvírací doba obchodů

Tradiční Velikonoce v Galerii Skleněnka v Březině u Tišnova (31. března 2024)

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle nastává hned po tomto úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna....

18. března 2026  15:09

Vyrob vakcínu, zadal ChatuGPT a zachránil svého psa. Budoucnost medicíny, jásají vědci

Australský podnikatel Paul Conyngham se svou fenkou Rosie, pro kterou s pomocí...

Australský technologický podnikatel Paul Conyngham ukázal, kam až se může posunout využití umělé inteligence v medicíně. Když jeho osmileté fence jménem Rosie diagnostikovali agresivní rakovinu a...

18. března 2026

Schneiderová a Holub v devadesátkách. Poznáte, kdo hraje jejich postavy v seriálu?

Zákulisní snímek ze seriálu Místo zločinu Zlín: Sofie Anna Švehlíková a Antonín...

Na první pohled je to návrat do devadesátek. Jitka Schneiderová a Radek Holub vedle sebe jako kdysi. Ovšem tenhle návrat do minulosti se odehrál v současnosti. Jejich postavy v seriálu Místo zločinu...

17. března 2026  13:51

Antistresová hračka i tepelná izolace: 7 nečekaných využití bublinkové fólie

Bublinková fólie je na ochranu rostlin také vhodná: dobře izoluje a je světlá,

Popadne vás také touha praskat vzduchové polštářky, jakmile se vám do rukou dostane bublinková fólie? Než se tohoto vděčného obalového materiálu zbavíte, můžete se inspirovat 7 tipy, jak bublinkovou...

17. března 2026  8:30

