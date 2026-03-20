Cestující, který si v obchodě prohlížel suvenýry, narazil v sekci hraček na pozoruhodný objev. Mezi plyšovými psíky dingo, bandikuty, tasmánskými čerty a klokany se schovával živý kusu liščí, napsal zpravodajský server The Guardian.
Zaměstnanci i zákazníci byli nadšení, tvrdí manažer obchodu Liam Bloomfield. „Cestující to oznámil prodavačce, která nemohla uvěřit tomu, co slyší. Pak zavolala správu letiště a řekla jim: ‚Máme v obchodě vačnatce,“ popsal.
Tančící Bubble dobývá internet. Roztomilý králíček lidi dostal do kolen
Mluvčí letiště uvedl, že kusu zůstal klidný, když ho ochranka bezpečně eskortovala z terminálu.
V dotyčném obchůdku se suvenýry spustili hlasování o tom, jak nalezeného vačnatce pojmenovat. „Uděláme mu tady takové malé pamětní místo. Máme jeho fotku, a jakmile bude mít jméno, dáme ji před obchod, abychom na něj měli stálou vzpomínku,“ řekl.
Kusu liščí je středně velký vačnatec; dorůstá délky 35 až 55 centimetrů a hmotnosti od 1,5 do 4,5 kilogramu. Jde o nočního tvora, ale je o něm známo, že je schopen se přizpůsobit celé škále přírodních i lidských prostředí, dodal The Guardian.