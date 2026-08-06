Podnikatelské prostředí je dnes plné výzev – od rostoucích vstupních nákladů přes nejistotu na trzích až po kolísavou poptávku zákazníků. Zatímco většina majitelů firem úzkostlivě hlídá ceny dodavatelů, zisk jim potichu odčerpává jiný, často přehlížený fenomén.
Řeč je o nevýhodných podmínkách při zahraničních platbách a výkyvech měnových kurzů. Tento problém přitom netrápí jen obrovské korporace, ale stále častěji zasahuje i malé a střední podniky, které obchodují se zahraničím.
Ačkoli Slovensko už roky úspěšně funguje v eurozóně, pro tamní byznys to automaticky neznamená konec měnových starostí. „Mnoho firem si stále myslí, že když Slovensko funguje v eurozóně, kurzové riziko se nás netýká. V realitě však slovenské firmy velmi často obchodují se zeměmi, které mají vlastní měnu. A právě tam vznikají situace, které mohou výrazně ovlivnit výslednou marži,“ upozorňuje Patrik Biňovský, finanční ředitel společnosti Akcenta, která se už téměř třicet let specializuje na devizové služby pro firemní klienty. Firmám nabízí nejen individuální devizové kurzy, ale také pokročilé nástroje pro efektivní řízení plateb přes platformu Online Broker.
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Když procenta požírají tisíce eur
Může se zdát, že posun kurzu o jedno či tři procenta je v konečném důsledku zanedbatelný, při běžných firemních objemech se však tyto drobné posuny mění v nepříjemné ztráty. „Mnohé společnosti si to uvědomí až v momentě, kdy začnou detailněji analyzovat své náklady nebo porovnávat jednotlivá řešení pro zahraniční platby a výměnu měn. I relativně malý rozdíl ve výměnném kurzu totiž může výrazně zasáhnout marži firmy,“ vysvětluje Biňovský.
Vezměme si jako příklad slovenskou firmu, která každý měsíc vyveze ke svým západním sousedům (do ČR) produkty za 100 tisíc eur. V případě, že česká koruna v průběhu pár týdnů klesne vůči euru například o tři procenta, podnikatel při finálním přepočtu přichází o obrovskou sumu peněz. A to vše bez toho, aniž by ve svém byznysu udělal jediný chybný krok.
Past ale nečíhá jen na exportéry. Podobný scénář se pravidelně odehrává i při importu surovin či nákupech technologií ze zahraničí. Firma sice s dodavatelem podepíše lukrativní smlouvu za skvělou cenu, ale pokud se kurz mezi dnem objednávky a dnem reálné úhrady pohne v její neprospěch, koncové náklady skokově vzrostou.
Navíc peníze neutíkají jen přes samotný kurz. Mnozí podnikatelé zbytečně přicházejí o peníze i na nevýhodných poplatcích za samotné přeshraniční platby. Podle Biňovského si dnes firmy začínají mnohem víc hlídat podmínky, za jakých mění cizí měny, protože zejména při opakujících se exportních a importních platbách se z malých rozdílů poskládají za rok velmi citelné sumy.
Jak získat jistotu v nejistých časech?
V aktuální ekonomické situaci je pro firmy absolutně klíčové plánování hotovostních toků (cash flow) a stabilita nákladů. Pokud management nedokáže s jistotou předpovědět, v jakém kurzu zrealizuje své nákupy nebo zda přijme platby za jeden či dva měsíce, extrémně to komplikuje nastavování cen a budoucích strategií.
I proto na trhu roste zájem o finanční nástroje a alternativní instituce mimo klasické banky, které dokážou kurz zafixovat předem. Tyto takzvané termínové obchody (forwardy) už dávno nejsou jen nástrojem pro obrovské nadnárodní kolosy. Dnes představují cennou ochranu, kterou bez problémů využívají i menší společnosti, aby eliminovaly kurzové výkyvy.
„Nejde o spekulace na trhu. Většina firem chce jednoduše vědět, s jakými náklady může počítat, a eliminovat zbytečné riziko,“ říká o hlavním přínosu kurzového zajištění Patrik Biňovský.
4 kroky ke stabilnějším maržím a bezpečným platbám
- Předvídatelnost nákladů: Možnost zafixovat si kurz předem chrání firmu před nepříjemnými výkyvy a zjednodušuje plánování cash flow.
- Individuální přístup: Služby jako Akcenta nabízejí firmám individuální devizové kurzy, které dnes dokážou využívat i menší společnosti.
- Rychlost a přehled: Efektivnější řízení zahraničních plateb a kurzového rizika probíhá přes online platformu Online Broker.
- Bonus na úvod: Podnikatelé a firmy mohou aktuálně získat při online založení účtu úvodní bonus až do výše 140 eur.
Pro nové klienty aktuálně Akcenta připravila také zajímavý benefit – podnikatelé, kteří si založí účet online, mohou získat úvodní finanční bonus až do výše 140 eur.
Úspěšný byznys dnes nestojí jen na kvalitním produktu a plné knize objednávek, ale zejména na schopnosti uhlídat si tvrdě vygenerovaný zisk. Ignorovat pohyby na měnových trzích znamená dobrovolně se připravovat o vlastní peníze. Proto je nejvyšší čas přestat vnímat kurzové výkyvy jako nutné zlo a začít je aktivně řídit.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Akcenta CZ.