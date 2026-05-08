Krušné hory v létě? Nejlepší výlety kolem Klínovce a adrenalin v evropském unikátu

Krušné hory dnes doslova kvetou do krásy a jejich nejvyšší vrchol Klínovec (1244 m n. m.) je toho zářným příkladem. Tato oblast se proměnila v dechberoucí zelenou oázu, která vás přivítá panenskou přírodou zapsanou na seznamu UNESCO, svěžím horským vzduchem a atmosférou, která vás okamžitě nabije novou energií. Dnes je Klínovec vyhledávaným rájem pro rodiny s dětmi i milovníky adrenalinu, kde si každý najde svůj kousek klidu i dobrodružství.
Pojďte s námi objevit, jaké poklady skrývají hřebeny hor v momentě, kdy se zimní bílá promění v sytě zelenou a sjezdovky ovládnou cyklisté, turisté a vůně rozkvetlých luk. Kam se vydat za těmi nejkrásnějšími výhledy a kde si užít nezapomenutelné letní odpoledne?

Trail Park Klínovec: Adrenalinová jízda, kterou ocenil i svět

Pokud hledáte aktivní léto na horách, Trail Park Klínovec je povinnou zastávkou. Se svými 30 kilometry upravených tras patří k největším bikeparkům v Česku, ale jeho věhlas sahá mnohem dál. Prestižní server Pinkbike zařadil zdejší tratě mezi 10 nejlepších na celém světě – jako jediné zástupce z Evropy.

Základem je plynulost. Traily jsou navrženy tak, aby je zvládl i začátečník.

  • Modrý trail Azur: S délkou přes 10 kilometrů patří k nejdelším v Evropě. Je to mírná, hravá jízda lesem, kterou sjedou i rodiny s dětmi.
  • Červený Rubin: Nabízí více klopenek a terénních vln pro ty, kteří se už na kole cítí jistěji.
  • Baron a downhillové sekce: Pro profíky a milovníky technických výzev.

Obrovskou výhodou je komfortní lanovka z Jáchymova. Ta vás i s kolem vyveze zpět na vrchol, takže veškerou energii můžete věnovat sjezdu, a ne úmornému šlapání do kopce. Pokud nemáte vlastní vybavení, v půjčovně na vás čekají špičková horská kola, koloběžky i chrániče.

Výlety v okolí Klínovce: Rozhledny, historie i tajemná příroda

Klínovec není jen pro bikery. Jako nejvyšší bod regionu nabízí panoramatické výhledy na Krušné i Doupovské hory. Přímo na vrcholu najdete historickou rozhlednu a pro děti velké trampolínové hřiště hned u restaurace, kde si rodiče mohou v klijedu vychutnat kávu.

Kam se vydat dál?

Hadí hora je opředena pověstmi a jejím největším lákadlem je kamenné moře. Je to ideální místo pro ty, kteří hledají klid mimo hlavní turistické trasy a chtějí cítit syrovou energii krušnohorské přírody.

  1. Boží Dar a Ježíškova cesta: Legendární trasa pro děti plná úkolů a dřevěných postaviček.
  2. Meluzína a Hadí hora: Skalnaté vrcholy s unikátní atmosférou, které nabízejí jedny z nejkrásnějších výhledů v pohoří.
  3. Vlčí jámy u Horní Blatné: Pozůstatky po středověké těžbě cínu, kde se v hlubokých propadlinách drží led a sníh i uprostřed horkého léta.
  4. Údolí mlýnků u Jáchymova: Kouzelné místo, kde desítky malých vodních mlýnků klapou v potoce – ideální zastávka pro rodinnou procházku.
Hornická krajina UNESCO na dosah

Okolí Klínovce je součástí hornické krajiny Erzgebirge/Krušnohoří, která je zapsána na seznamu UNESCO. Tato technická památka vypráví příběh o osmi staletích těžby rud. Při svých letních toulkách tak neuvidíte jen přírodu, ale i unikátní vodní příkopy, štoly a historická horní města, která dodávají horám jejich specifický, lehce tajemný charakter.

Jak si léto na Klínovci užít naplno?

Díky skvělé dostupnosti (z Prahy jste tu za necelé dvě hodiny) je Klínovec ideální jak na jednodenní otočku, tak na víkendový pobyt. Parkování přímo u lanovek je zdarma a areál nabízí kompletní zázemí od bikeschool pro začátečníky až po skvělý catering.

I v horkém létě je na Klínovci příjemně. Retenční nádrže, které v zimě slouží pro zasněžování, pomáhají v krajině udržovat vlhkost a ochlazovat vzduch, takže i když jsou dole v údolí tropy, na hřebenech Krušných hor se dýchá lehce.

Krušné hory jsou zkrátka v kurzu. Ať už si vyberete plynulou jízdu po trailu Azur, nebo se vydáte objevovat hornickou historii, Klínovec vás přesvědčí, že letní sezóna na horách může být stejně intenzivní jako ta zimní.

Víte, že na Klínovci…

...se jezdí na unikátní Gravity Card? Trail Park Klínovec je součástí elitní skupiny evropských bikeparků. Na jednu kartu tak můžete jezdit v nejlepších resortech od Alp až po Krušné hory.

...najdete jedno z nejvýše položených trampolínových hřišť? Skákání ve výšce 1244 metrů nad mořem s výhledem na Fichtelberg je pro děti zážitek, na který nezapomenou.

...půjčovna není jen o kolech? Pokud si netroufáte na pedály, vyzkoušejte terénní koloběžky. Sjezd po modrém trailu Azur na koloběžce je bezpečný, ale neuvěřitelně zábavný způsob, jak se dostat dolů do Jáchymova.

Obsah vznikl ve spolupráci se Skiareálem Klínovec.

