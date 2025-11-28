Kroupy velké jako pěst, elektrické sloupy se kácely na zem. Z brazilského videa mrazí

Tereza Hrabinová
  11:28
Jižní Brazílii zasáhla v neděli 23. listopadu ničivá bouře, která přinesla kroupy velikosti baseballových míčků. Ve městě Erechim způsobila rozsáhlé škody a přiměla úřady vyhlásit stav nouze.

Videozáznam, který se rychle rozšířil na sociálních sítích, zachycuje okamžiky, kdy velké kroupy s hlasitým duněním narážejí do prosklených dveří domu, i záběry proděravělé střešní konstrukce.

Bouře začala náhle kolem 16:40 místního času a během několika minut zasáhla téměř všechny čtvrti města. Místní úřady uvedly, že bouře poškodila asi 5 000 domů a celkově zasáhla přibližně 30 000 objektů.

Následky umocnil silný vítr, který lámal elektrické sloupy a stromy, blokoval komunikace a způsobil výpadky elektřiny. Spadlé stromy narušily dopravu, což komplikovalo práci záchranných složek. Elektrické kabely roztroušené po ulicích představovaly vážné riziko.

Úřady proto varovaly obyvatele, aby byli v jejich blízkosti mimořádně opatrní a raději zůstali doma: „Vycházení ven představuje riziko kvůli elektrickému vedení i zhroucení konstrukcí v důsledku nebezpečných podmínek v ulicích.“

Témata: sloup, kroupy, Brazílie

