Kroupy velké jako pěst, elektrické sloupy se kácely na zem. Z brazilského videa mrazí

Videozáznam, který se rychle rozšířil na sociálních sítích, zachycuje okamžiky, kdy velké kroupy s hlasitým duněním narážejí do prosklených dveří domu, i záběry proděravělé střešní konstrukce.
Bouře začala náhle kolem 16:40 místního času a během několika minut zasáhla téměř všechny čtvrti města. Místní úřady uvedly, že bouře poškodila asi 5 000 domů a celkově zasáhla přibližně 30 000 objektů.
Následky umocnil silný vítr, který lámal elektrické sloupy a stromy, blokoval komunikace a způsobil výpadky elektřiny. Spadlé stromy narušily dopravu, což komplikovalo práci záchranných složek. Elektrické kabely roztroušené po ulicích představovaly vážné riziko.
Úřady proto varovaly obyvatele, aby byli v jejich blízkosti mimořádně opatrní a raději zůstali doma: „Vycházení ven představuje riziko kvůli elektrickému vedení i zhroucení konstrukcí v důsledku nebezpečných podmínek v ulicích.“