Krmivo pro kočky. Jaké si vybrat?

10:39
Každý zodpovědný majitel kočky si dříve či později položí zásadní otázku: jak krmit svého mazlíčka, aby mu zajistil zdraví, energii a dlouhý, šťastný život? Na trhu je k dispozici tolik možností, že výběr té správné může být až matoucí. Suché krmivo, mokré krmivo, nebo snad kombinovaný model? Každé z těchto řešení má své zastánce. Klíčem k úspěchu je pochopení specifických výživových potřeb kočky a vědomé přizpůsobení stravy jejímu věku, zdravotnímu stavu a životnímu stylu. V tomto článku vás provedeme nejdůležitějšími aspekty výživy předeníčků, abyste mohli učinit to nejlepší rozhodnutí pro svého čtyřnohého přítele.

Komerční sdělení

Krmivo pro kočky. Jaké si vybrat? | foto: pixabay.com

Kočičí potřeby na talíři

Než se pustíme do přehledu druhů krmiv, je třeba pochopit, kým je kočka z biologického hlediska. Je to obligátní masožravec, jehož organismus je dokonale přizpůsoben stravě založené na bílkovinách a tucích živočišného původu. V přírodě její předci lovili malé hlodavce, ptáky a hmyz a konzumovali je celé. Taková kořist poskytovala nejen vysoce kvalitní bílkoviny, ale také odpovídající množství vody (cca 70–80 %), taurinu, vitamínů a minimální množství sacharidů.

Ideální strava pro domácí kočku by proto měla co nejvěrněji odrážet tento přirozený model. To znamená, že ve složení krmiva bychom měli hledat především maso a vyhýbat se obilovinám, cukrům a umělým plnidlům, která nepřinášejí žádnou nutriční hodnotu a mohou vést ke zdravotním problémům, jako je obezita či cukrovka.

Mokré krmivo: hydratace a chuť

Mokré krmivo pro kočky, dostupné v konzervách, kapsičkách či miskách, je mnoha odborníky považováno za nejbližší přirozené potravě těchto zvířat. Jeho největší výhodou je vysoký obsah vlhkosti, který může dosahovat až 80 %. To je mimořádně důležité, protože kočky se evolučně přizpůsobily přijímání vody především z potravy a často pijí příliš málo, což může vést k nebezpečným onemocněním ledvin a močového měchýře.

Výhody mokrého krmiva

Podávání mokrého krmiva je účinným způsobem, jak zajistit dostatečnou hydrataci a podpořit močový systém kočky. Navíc bývá obvykle mnohem chutnější a aromatičtější než suché krmivo, což z něj činí ideální volbu pro vybíravé kočky a seniory s oslabenou chutí k jídlu.

Struktura mokrého krmiva – ať už ve formě jemné paštiky nebo šťavnatých kousků v omáčce – je také bližší tomu, co by kočky jedly v přírodě. Kvalitní mokré krmivo se vyznačuje vysokým obsahem masa a nízkým podílem sacharidů, což dokonale odpovídá výživovému profilu obligátního masožravce.

Na co si dát pozor?

Při výběru mokrého krmiva je nejdůležitější číst etikety. Hledejte produkty, u nichž je na prvním místě ve složení uveden konkrétní druh masa (např. „kuře“, „krůta“, „hovězí“), nikoli obecná označení typu „maso a výrobky živočišného původu“. Vyhýbejte se krmivům obsahujícím obiloviny (pšenici, kukuřici), cukr či karamel. Vysoce kvalitní krmiva splňující tato kritéria se vyznačují přehledným složením a absencí zbytečných přísad. Plnohodnotná a chutná mokrá krmiva pro kočky najdete zde:

Suché krmivo: pohodlí a hygiena

Suché krmivo ve formě křupavých granulí je nejrozšířenějším a nejpohodlnějším způsobem krmení koček. Jeho hlavní výhodou je trvanlivost – lze jej nechat v misce po celý den bez obav, že se zkazí. Je to dobré řešení pro majitele, kteří tráví mnoho hodin mimo domov, i pro kočky, jež dávají přednost častějším malým porcím během dne.

Klady a zápory suchých granulí

Zastánci suchého krmiva zdůrazňují, že jeho tvrdá struktura napomáhá mechanickému obrušování zubního plaku, což podporuje ústní hygienu kočky. Je také kaloricky vydatnější a ekonomicky výhodnější. Největší nevýhodou je však nízký obsah vlhkosti (obvykle pod 10 %). Kočka krmená výhradně suchým krmivem musí pít výrazně více vody, aby tento nedostatek kompenzovala, což se jí ne vždy daří. Kromě toho mnoho suchých krmiv, zejména z nižší cenové kategorie, obsahuje vysoké množství sacharidů a obilovin, které slouží jako „pojivo“ pro granule.

Jak vybrat dobré suché krmivo?

Stejně jako u mokrého krmiva i zde platí, že ďábel se skrývá v detailech – tedy ve složení. Kvalitní suché krmivo by mělo mít co nejvyšší obsah živočišných bílkovin. Vybírejte produkty, kde je maso (nejlépe dehydratované) uvedeno na prvním místě. Vyplatí se hledat krmiva s vysokým podílem masa, bez obilovin a s funkčními doplňky, jako je taurin. Široký výběr takových produktů najdete v kategorii suché krmivo pro kočky:

A co kombinace? O smíšeném krmení

Stále větší oblibu si získává model smíšeného krmení (tzv. mix-feeding), který spojuje výhody obou typů krmiv. Jde o kompromis, jenž umožňuje zajistit kočce jak dostatečnou hydrataci a vysokou chutnost mokrého krmiva, tak pohodlí a přínos pro zuby plynoucí z podávání suchého krmiva. V praxi to nejčastěji znamená podávat kočce mokré krmivo ráno a večer a ponechat jí menší, odměřenou porci suchého krmiva na dobu nepřítomnosti členů domácnosti.

Tento systém umožňuje uspokojit přirozenou potřebu kočky jíst častěji menší porce a zároveň dbát o její zdraví a komfort. Aby byla taková strava správně vyvážená, je vhodné se seznámit s různými možnostmi a vybrat produkty, které se budou navzájem doplňovat. Komplexní nabídku, v níž najdete nejlepší krmivo pro kočky, najdete na adrese:

Vytvořte dietu šitou na míru

Neexistuje jediná univerzální odpověď na otázku, jak krmit kočku. Nejlepší strava je ta, která je přizpůsobena jejím individuálním potřebám. Při výběru je vhodné zohlednit:

• Věk a aktivitu kočky: koťata, dospělé kočky a senioři mají rozdílné nároky na energii a živiny.
• Zdravotní stav: kočky s alergiemi, problémy s ledvinami či nadváhou vyžadují specializovanou veterinární dietu.
• Individuální preference: některé kočky jednoduše preferují granule, jiné se nedotknou ničeho jiného než mokrého krmiva v želé.

Nejdůležitější je činit informovaná rozhodnutí, číst složení a pozorovat svého mazlíčka. Jeho lesklá srst, správná hmotnost a každodenní energie budou nejlepším důkazem, že zvolená strava mu prospívá.

Pamatujte, že výběr správné cesty je mnohem snazší, když máte přístup k široké nabídce produktů nejvyšší kvality a odbornému poradenství, které zaručuje chovatelský obchod fera.pl. Je to místo s bohatou nabídkou kvalitních produktů pro domácí zvířata, kde vám odborníci pomohou najít ideální výživová řešení pro vašeho předeního společníka.

