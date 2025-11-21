Křižáci překvapili vědce. Ve svých sítích umí utkat falešného velkého pavouka

Tereza Hrabinová
  14:00
V tropických oblastech Filipín a Amazonského pralesa vědci popsali pozoruhodné chování dvou druhů pavouků rodu Cyclosa, česky křižáků.
Pavouk křižák schovaný uprostřed pavučiny v maketě, kterou sám vytvořil proti...

Pavouk křižák schovaný uprostřed pavučiny v maketě, kterou sám vytvořil proti predátorům. | foto: Profimedia.cz

Tito drobní pavouci, Cyclosa inca a Cyclosa longicauda, měří na délku jen 2,5 milimetru. Ve svých sítích vytvářejí nápadné makety větších pavouků. Tyto struktury složené z hedvábí, rostlinných zbytků a částí ulovené kořisti používají proti svým nepřátelům. Aby je odradili a sebe ochránili.

Nově publikovaná studie z letošního listopadu v časopise Ecology and Evolution ukazuje, že tito„strašáci“ připomínají tvar i proporce skutečných pavouků s překvapující přesností.

„Nejde o náhodné hromádky odpadu. Pavouci z rodu Cyclosa pečlivě komponují zbytky rostlin, zbytky potravy a pavučinové hedvábí do tvaru, který se nápadně podobá většímu pavoukovi,“ uvedl hlavní autor studie George Olah, genetik z Australské národní univerzity.

Cyclosa je rod pavouků z čeledi křižákovitých (Araneidae), jehož zástupci jsou známí tím, že do svých pavučin vplétají zbytky kořisti, rostlinný materiál a další detrit – vytvářejí tak útvar zvaný stabilimentum, který může sloužit k maskování, obraně či přilákání kořisti.

V České republice se vyskytují pouze dva druhy:

  • křižák vířivý (Cyclosa conica),
  • křižák trojlaločný (Cyclosa trifoliata), který je zde považován za ohrožený druh.

Zdroj: wikipedie

Podle výzkumného týmu mohou tyto atrapy sloužit několika účelům. Návnady zastrašují ptáky, ještěrky a další přirozené predátory. Pavoukovi poskytují maskování díky barevné podobnosti, neboť sám se často ukrývá přímo v konstrukci.

Když se přiblíží nějaký predátor, pavouk začne svým tělem rozkmitávat síť tak, aby se celá maketa hýbala. A tím dělá dojem, že je v pavučině skutečný, živý a aktivní tvor. Pokud to nezabere, pavouk ze svého místa prchá na zem.

Spoluautor studie Lawrence Reeves z Floridské univerzity uvedl, že zatímco jiné druhy pavouků investují energii do budování úkrytů, tyto dva druhy křižáků věnují čas a zdroje konstrukci vizuálního klamu.

Zajímavým vedlejším efektem může být i zvýšení odolnosti pavučiny vůči nepříznivému počasí nebo přilákání kořisti, ale tyto hypotézy zatím čekají na potvrzení.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Austrálii objevili nový druh včely. Má rohy a dostala jméno spojené s peklem

Prokousáváme se dál a dál, až k hranici Západní Austrálie.

V odlehlé části Západní Austrálie byl objeven nový druh včely, která si vysloužila jméno přímo ďábelské: Megachile lucifer. Má totiž miniaturní rohy. A vědkyně zrovna sledovala seriál na Netflixu.

Finále Zrádců 2: kdo je jogínka Mia a jakou má šanci vyhrát milion

Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu.

Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia. Jedni jí fandí, druzí jí nemohou přijít na jméno. Jako jediná zrádkyně se však probojovala až do...

Další blamáž v Louvru. Mladíci pronesli přes ostrahu obraz a pověsili kousek od Mony Lisy

Turisté stojí ve frontě na vstup do muzea Louvre. (23. ledna 2025)

Jen měsíc po skandální krádeži šperků čelí slavné muzeum Louvre další blamáži. Dva belgičtí influenceři v něm pověsili na stěnu nedaleko světově známé Mony Lisy vlastní podobizny. Po přibližně třech...

Finále Zrádců 2: Jiřina Hofmanová vypadá, že neví. Ale co když to jen hraje?

Kateřina alias Jiřina

Bývalá elitní kriminalistka Jiřina Hofmanová vstoupila do populární reality show Zrádci 2 pod pseudonymem Kateřina – své desítky let nabírané zkušenosti s nejtěžšími případy tak mohla uplatnit proti...

Holčička z Grinche a Jim Carey se potkali po 25 letech. V létě se herečka chystá do Česka

Jim Carrey v masce

Můžete vzít holčičku z Kdosic, ale Kdosice z holčičky nikdy. Občas život napíše scénář, který by i hollywoodský producent odmítl jako příliš sentimentální.

Křižáci překvapili vědce. Ve svých sítích umí utkat falešného velkého pavouka

Pavouk křižák schovaný uprostřed pavučiny v maketě, kterou sám vytvořil proti...

V tropických oblastech Filipín a Amazonského pralesa vědci popsali pozoruhodné chování dvou druhů pavouků rodu Cyclosa, česky křižáků.

21. listopadu 2025

Přivezte nám ovoce a my se postaráme o ostatní! Součástí pivovaru v České Kamenici je pálenice a moštárna

Komerční sdělení
ilustrační snímek

Farmáři i drobní pěstitelé letos hlásili výjimečně dobrou úrodu. Co dál s jablky a hruškami, které nestihnete sníst? V moštárnách a palírnách si můžete nechat vyrobit prvotřídní pálenku. Například v...

21. listopadu 2025

Finále Zrádců 2: Jiřina Hofmanová vypadá, že neví. Ale co když to jen hraje?

Kateřina alias Jiřina

Bývalá elitní kriminalistka Jiřina Hofmanová vstoupila do populární reality show Zrádci 2 pod pseudonymem Kateřina – své desítky let nabírané zkušenosti s nejtěžšími případy tak mohla uplatnit proti...

21. listopadu 2025

České florbalové mantinely používají i hráči Florida Panthers

Komerční sdělení
Florbalové mantinely ROSCO

Florbal je v České republice druhým největším kolektivním sportem, který si svou popularitu získal díky jednoduchosti, dostupnosti a rychlé dynamice. Málokdo však ví, že tento „švédský“ sport má ve...

21. listopadu 2025

Nech mě, pláču u Edmund Fitzgerald. GenZ objevila 50 let starou záhadnou nehodu

Největší sladkovodní nákladní loď své doby a příklad tehdejší špičkové lodní...

Padesát let od jedné z nejzáhadnějších lodních tragédií na Velkých jezerech na kanadsko-amerických hranicích by se dalo čekat tiché připomenutí v muzeích a u pomníků. Generace Z vzdává poctu po svém...

21. listopadu 2025

Další blamáž v Louvru. Mladíci pronesli přes ostrahu obraz a pověsili kousek od Mony Lisy

Turisté stojí ve frontě na vstup do muzea Louvre. (23. ledna 2025)

Jen měsíc po skandální krádeži šperků čelí slavné muzeum Louvre další blamáži. Dva belgičtí influenceři v něm pověsili na stěnu nedaleko světově známé Mony Lisy vlastní podobizny. Po přibližně třech...

20. listopadu 2025  12:30

Český slavík 2025

Marta Kubišová byla uvedena do Síně slávy Českého slavíka, 29. listopadu 2024.

Kdo se stane novým Českým slavíkem v kategoriích Zpěvák, Zpěvačka, Hudební skupina a Hip Hop & Rap, uvidí diváci v pátek 21. listopadu na TV Nova. Do slavičí Síně slávy bude uveden Vladimír Mišík.

20. listopadu 2025  10:26

Holčička z Grinche a Jim Carey se potkali po 25 letech. V létě se herečka chystá do Česka

Jim Carrey v masce

Můžete vzít holčičku z Kdosic, ale Kdosice z holčičky nikdy. Občas život napíše scénář, který by i hollywoodský producent odmítl jako příliš sentimentální.

20. listopadu 2025

Mák, naše modré zlato: Makové cukroví si zkrátka zamilujete

Ve spolupráci
Makové slepované cukroví od Dr.Oetker

Přichází ta kouzelná doba, kdy kuchyně voní vanilkou, skořicí a… mákem! Tato drobná modrá semínka jsou neodmyslitelnou součástí naší tradice. Perfektně se snoubí se švestkami a parádu dělají i na...

20. listopadu 2025

Ušetřete miliony ve výrobě: Jak na přesnost řezu a svařování?

Ve spolupráci
Besta Trade

Pro nákupčí, výrobní ředitele a konstruktéry platí jednoduchá rovnice: každá chyba v rané fázi výroby plechových dílů stojí na montáži desetinásobek. Zpoždění, nutnost přepracování na staveništi nebo...

20. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Finále Zrádců 2: kdo je jogínka Mia a jakou má šanci vyhrát milion

Zrádkyně Mia v předposledním díle poslala do vyhnanství Danielu.

Ve druhé řadě oblíbené reality show Zrádci hned od prvního dílu okamžitě přitáhla pozornost Mia. Jedni jí fandí, druzí jí nemohou přijít na jméno. Jako jediná zrádkyně se však probojovala až do...

19. listopadu 2025  17:49

Nová atrakce v Benátkách. Mezi vaporetty skáče divoký delfín a nechce zpět do moře

Delfín Mimmo v Benátkách

Benátky mají novou, překvapivou atrakci. Lagunu obývá divoký delfín, který radostně skáče nad hladinu i mezi loděmi. Mladý samec se tu zjevně cítí jako doma, protože záchranná mise s cílem vyvést ho...

19. listopadu 2025  17:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.