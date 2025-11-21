Tito drobní pavouci, Cyclosa inca a Cyclosa longicauda, měří na délku jen 2,5 milimetru. Ve svých sítích vytvářejí nápadné makety větších pavouků. Tyto struktury složené z hedvábí, rostlinných zbytků a částí ulovené kořisti používají proti svým nepřátelům. Aby je odradili a sebe ochránili.
Nově publikovaná studie z letošního listopadu v časopise Ecology and Evolution ukazuje, že tito„strašáci“ připomínají tvar i proporce skutečných pavouků s překvapující přesností.
„Nejde o náhodné hromádky odpadu. Pavouci z rodu Cyclosa pečlivě komponují zbytky rostlin, zbytky potravy a pavučinové hedvábí do tvaru, který se nápadně podobá většímu pavoukovi,“ uvedl hlavní autor studie George Olah, genetik z Australské národní univerzity.
Cyclosa je rod pavouků z čeledi křižákovitých (Araneidae), jehož zástupci jsou známí tím, že do svých pavučin vplétají zbytky kořisti, rostlinný materiál a další detrit – vytvářejí tak útvar zvaný stabilimentum, který může sloužit k maskování, obraně či přilákání kořisti.
V České republice se vyskytují pouze dva druhy:
Podle výzkumného týmu mohou tyto atrapy sloužit několika účelům. Návnady zastrašují ptáky, ještěrky a další přirozené predátory. Pavoukovi poskytují maskování díky barevné podobnosti, neboť sám se často ukrývá přímo v konstrukci.
Když se přiblíží nějaký predátor, pavouk začne svým tělem rozkmitávat síť tak, aby se celá maketa hýbala. A tím dělá dojem, že je v pavučině skutečný, živý a aktivní tvor. Pokud to nezabere, pavouk ze svého místa prchá na zem.
Spoluautor studie Lawrence Reeves z Floridské univerzity uvedl, že zatímco jiné druhy pavouků investují energii do budování úkrytů, tyto dva druhy křižáků věnují čas a zdroje konstrukci vizuálního klamu.
Zajímavým vedlejším efektem může být i zvýšení odolnosti pavučiny vůči nepříznivému počasí nebo přilákání kořisti, ale tyto hypotézy zatím čekají na potvrzení.