Šampon? Zbytečnost. Šílená cestovatelka si umyla vlasy v proudu kravské moči

  18:08
Polka Julianna Jacewicz (28) posunula laťku cestování zase o něco výš. Jak se jí to podařilo? Šokovala tím, že si při návštěvě kmene Mundari v Jižním Súdánu umyla vlasy kravskou močí. A nejen to, s úsměvem na rtech se u krávy nechala natočit na video, které směle poslala do světa.
Profil Julianna Centepide sleduje na Instagramu přes 14 000 lidí. Ve svých příspěvcích se zaměřuje na cestování. Poslední čtyři roky cestuje s kokosem jménem Wilson. (24. března 2026) | foto: Profimedia.cz

„Byla jsem celá ‚špinavá‘ a velmi šťastná, cítila jsem se, jako bych byla alespoň na chvíli součástí kmene,“ říká Julianna která se během celého „očistného“ procesu smála na celé kolo, zatímco jejích 14 600 sledujících jen kroutilo hlavou.

„Umyla jsem si vlasy v kravské moči. Zpočátku měl být zážitek v lázních Mundari vrcholem pro všechny členy skupiny, ale nakonec jsem se to rozhodla vyzkoušet jen já. Prostě ráda v životě zažívám nové věci. Zpočátku, když jsem viděla chlapa z kmene Mundari, jak vlasovou koupel předvádí, jsem se trochu zdráhala. Pak jsem si ale řekla, že člověk žije jen jednou, a tak jsem do toho šla taky, dokonce několikrát za sebou,“ popisuje velmi nevšední zážitek cestovatelka.

„Mundariové jsou známí svým hlubokým a jedinečným vztahem k dobytku. Více než jen pro jídlo je to jejich status, identita, součást jejich kultury – a samozřejmě věno, které platí za nevěstu,“ vysvětluje. Kmen podle ní proceduru považuje za normální a ozdravnou.

Životní filosofie kmene se skutečně odvíjí od skotu. Využívá se i jako měna a symbol určitého postavení ve společnosti. Dominantním plemenem je Ankole Watusi. Území kmene Mundari se nachází přibližně 75 kilometrů severně od města Džuba v Jižním Súdánu.

„Žili takhle po staletí a věřili v antiseptické a estetické vlastnosti moči, například že vlasy zbarví do oranžova, což je ve společnosti hluboce žádané. A to není všechno. Popel z kravského hnoje jim slouží jako repelent proti hmyzu a opalovací krém,“ popisuje pro nás velmi nezvyklé procedury kmene.

Reakce sledujících byly přinejmenším rozpačité. Jeden z nich jí k videu napsal: „Tohle bych v žádném případě neudělal, jste velmi statečná.“ Další se ptal prostě jen: „Ale proč?“ A přidal se i vtipálek: „Nikdy jsem nebyl šťastnější, že jsem plešatý,“ zatímco další okomentoval bláznivý zážitek velmi výmluvně: „Opravdu nemusíte zkoušet všechno.“

Šampon? Zbytečnost. Šílená cestovatelka si umyla vlasy v proudu kravské moči

