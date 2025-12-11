Krása v prasklinách a nedokonalosti: TikTok znovuobjevil wabi-sabi

Tereza Hrabinová
  13:30
Wabi-sabi je tradiční japonský estetický a filozofický koncept, který zdůrazňuje krásu v nedokonalosti a pomíjivosti. Právě tento princip se stal nečekaně trendem na TikToku.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V centru virální vlny stojí třináctiletý Bobby Hill, postava z amerického animovaného seriálu Tatík Hill a spol. (King of the Hill). V dnes již kultovní scéně Bobby drží růži, která není úplně rovná, a říká svému otci:

„Líbí se mi, že je trochu divná. Má to wabi-sabi.“ Jeho otec Hank mu skepticky odpovídá: „Nemůžeš mě přesvědčit slovem, které sis právě vymyslel.“ Bobby ale neustoupí: „Wabi-sabi je východní tradice a oslavuje krásu v nedokonalosti. Jako prasklina na Zvonu svobody nebo mateřské znaménko na tváři Cindy Crawfordové.“

VMedia @nvenm_edit

Wabi Sabi #fyp #motivational #mixtape #videoediting #targetaudience #corecore #corecore #highinquiries #wabisabi #imperfect #viral

1. prosince 2025 v 15:28, příspěvek archivován: 1. prosince 2025 v 15:28

A právě tento klip, původně odvysílaný před více než dvaceti lety, si nyní našel nový život. Stal se oblíbeným zvukovým podkresem pro videa, ve kterých lidé ukazují popraskané dorty, opotřebovaný nábytek, nepřesně nanesený make-up nebo oblečení z druhé ruky.

Šokující lovecká chata je postavená podle principů wabi-sabi

Sociální sítě jsou většinou prezentací té nejlepší a upravené verze reality. Trend wabi-sabi ukazuje, že i s mezerou v zubech nebo křivým nosem může člověk vyzařovat krásu díky autenticitě.

Millerfamilyof6 @millerfamilyx6

It’s got so so much Wabi sabi ����♥️ #babiesoftiktok #wabisabi #microtia #adorable #foryoupage

1. prosince 2025 v 15:26, příspěvek archivován: 1. prosince 2025 v 15:26

Samozřejmě reakce na trend jsou různé. Někteří ho vítají jako cestu k přijetí sebe sama, jiní ale upozorňují, že někdy může působit jako zjemněná urážka. V komentářích pod populárním videem mimo jiné zaznělo: „OMG, jsi tak wabi-sabi. Přeloženo: rovnou mi řekněte, že nejsem atraktivní.“ Hranice mezi komplimentem a urážkou je tenká. Oslavovat vlastní „nedokonalosti“ je však něco jiného než upozorňovat na ty cizí.

Šokující lovecká chata je postavená podle principů wabi-sabi
superstupidrat @silly.rat_18

ive got wabi sabi! #wabisabi #audio #teeth #silly #imperfect

1. prosince 2025 v 15:27, příspěvek archivován: 1. prosince 2025 v 15:27

Wabi-sabi má kořeny v japonské kultuře patnáctého století, kdy se začalo výrazně projevovat v estetice čajového obřadu, keramiky a zahradní tvorby. Oceňuje pomíjivost, nedokonalost a jednoduchost. Současná generace k němu přidává vlastní digitální interpretace, ale základní myšlenka zůstává stejná: krása nevychází z dokonalosti, ale z autenticity.

Témata: krása, Bobby Hill, TikTok

