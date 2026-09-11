Královéhradecký kraj rozšiřuje péči o seniory. Kde vznikají nová lůžka

Autor:
Ve spolupráci   15:02
Nové komunitní bydlení v areálu Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v...

Nové komunitní bydlení v areálu Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách slouží klientům od ledna 2026. | foto: Královéhradecký kraj

Zmodernizovaný Domov pro seniory v Broumově nabízí klientům větší kapacitu i...
Rekonstrukce Domova pro seniory v Broumově na Náchodsku stála přibližně 250...
Modernizací v broumovském Domově pro seniory prošlo rovněž hygienické zázemí...
Nový Lůžkový hospic pro Hradecko s odlehčovací službou vznikl ve Stěžerách na...
12 fotografií
Královéhradecký kraj v posledních letech investuje stovky milionů korun do rozvoje sociálních služeb. Modernizuje stávající zařízení, rozšiřuje jejich kapacity a podporuje také pomoc, díky níž mohou lidé zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Kraj modernizuje domovy a rozšiřuje kapacity

Jednou z největších dokončených investic je rekonstrukce Domova pro seniory v Broumově na Náchodsku. Projekt za 250 milionů korun, na který většinu prostředků poskytl Královéhradecký kraj, umožnil navýšit kapacitu zařízení přibližně o 30 lůžek. Zmodernizovaný domov začal fungovat v roce 2025.

Letos se otevřel také nový pavilon Domova pro seniory Vrchlabí. Nabízí 34 lůžek pro seniory s demencí a psychickým onemocněním, kteří potřebují intenzivní péči. Stavební práce vyšly přibližně na 200 milionů korun.

Další kapacity vznikají v Hostinném, kde by měl domov pro seniory začít koncem roku 2026 přijímat klienty na 50 nových lůžkách. Pokračují také stavební úpravy areálu domova seniorů v Borohrádku na Rychnovsku za 86 milionů korun. Kraj připravuje rovněž rekonstrukci objektu Domova U Biřičky v Hradci Králové, největšího zařízení svého druhu v regionu.

„Pomoci lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v obtížné situaci a potřebují pomoc sociálních služeb, věnuje Královéhradecký kraj velkou pozornost. Jsem rád, že se podařilo otevřít několik nových objektů a že se staví či připravují další investice s ohledem na předpokládané stárnutí populace, které přinese i větší požadavky na sociální a zdravotní péči,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta.

Nový hospic nabízí také odlehčovací službu

Novinkou je také Lůžkový hospic pro Hradecko, který ve Stěžerách vybudovala Oblastní charita Hradec Králové. Celkové náklady dosáhly 200 milionů korun, přičemž Královéhradecký kraj poskytl téměř 75 milionů korun a pozemek pro výstavbu.

Zařízení nabízí 12 lůžek hospicové péče a dalších osm lůžek odlehčovací služby, jež může na určitou dobu převzít péči o nemocného a ulevit jeho blízkým.

Co se v kraji otevřelo a co se chystá?

Už funguje: zmodernizovaný domov v Broumově, nový Domov V Aleji v Novém Bydžově, nový pavilon ve Vrchlabí a lůžkový hospic ve Stěžerách.

Dokončuje se: nový domov v Hostinném a modernizace zařízení v Borohrádku.

Připravuje se: rekonstrukce Domova U Biřičky v Hradci Králové.

Pomoc je lepší hledat včas

O péči je vhodné začít mluvit ještě ve chvíli, kdy se senior může do rozhodování aktivně zapojit. Rodina by měla zjistit, které činnosti už nezvládá, zda je doma v bezpečí a jakou pomoc by byl ochoten přijmout.

Poradit mohou sociální pracovníci městských a obecních úřadů. Pomohou vybrat vhodnou službu i podat žádost o příspěvek na péči.

Přehled konkrétních sociálních služeb v Královéhradeckém kraji nabízí krajský elektronický katalog.

Pečovatelská služba pomůže doma

Sociální služby je potřeba odlišovat od domácí zdravotní péče. Tu indikuje lékař a zajišťují ji zdravotníci, například při převazech, aplikaci léků nebo ošetřování po návratu z nemocnice. Oba druhy pomoci se ale mohou doplňovat.

Pokud senior stále dokáže žít ve svém bytě, může využít terénní pečovatelskou službu. Její pracovníci pomáhají například s hygienou, oblékáním, jídlem, nákupy nebo chodem domácnosti. Pro lidi, kteří potřebují podporu delší dobu či několikrát denně, je určena osobní asistence.

Další možností jsou denní stacionáře. Senior v nich tráví část dne, má zajištěnou péči, stravu i kontakt s ostatními a večer se vrací domů. Využít je mohou také lidé v počínajících stadiích demence, kteří již nemohou zůstávat celý den bez dohledu.

„Sociální služby procházejí v posledních letech výraznou proměnou. Stále více se zaměřují na podporu lidí v jejich přirozeném prostředí, na pomoc rodinám i na rozvoj terénních a komunitních služeb,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Jana Hůlková.

Odlehčovací služby chrání pečující

Dlouhodobá péče zasahuje do práce, vztahů i zdraví pečujícího člověka. Odlehčovací služby proto mohou péči na určitou dobu převzít. Fungují přímo u seniora doma, ambulantně nebo formou krátkodobého pobytu.

Rodina tak získá čas na odpočinek, dovolenou či vlastní léčbu. Nejde přitom o selhání ani opuštění blízkého člověka. Odpočinek může naopak pomoci, aby rodina zvládla o seniora pečovat doma déle.

Nový Lůžkový hospic pro Hradecko s odlehčovací službou vznikl ve Stěžerách na Hradecku.

Lůžkový hospic pro Hradecko ve Stěžerách nabízí 12 lůžek hospicové péče a osm míst odlehčovací služby, která může dočasně převzít péči a ulevit rodinám nemocných.

Když už domácí péče nestačí

Pokud senior potřebuje nepřetržitou pomoc, přichází na řadu pobytová služba. Při výběru je důležité zohlednit, komu je zařízení určeno.

Běžný domov pro seniory totiž nemusí být vhodný pro člověka s pokročilou demencí nebo jinými specifickými potřebami.

Odhaduje se, že v Královéhradeckém kraji žije přibližně 7200 lidí se syndromem demence a do roku 2050 by se tento počet měl zdvojnásobit.

U mírné demence může být člověk ještě soběstačný, s postupujícím onemocněním však stále více potřebuje pomoc. Objevit se mohou poruchy orientace, změny chování, neklid nebo narušený rytmus dne a noci. Potom je důležité hledat službu zaměřenou přímo na lidi s demencí a potřebou intenzivní péče.

Pavilon pro duševně nemocné seniory otevřou ve Vrchlabí, zájem je velký

Menší domácnosti místo velkých ústavů

Proměnou procházejí také služby pro osoby se zdravotním postižením. Královéhradecký kraj postupně nahrazuje klasické ústavní kapacity menšími komunitními zařízeními. Ta více připomínají běžné bydlení, lépe odpovídají individuálním potřebám klientů a pomáhají jim aktivněji se zapojovat do společnosti.

Nové zařízení v Novém Městě nad Metují vzniklo za 125 milionů korun. V areálu bývalých kasáren nabízí bydlení 18 klientům ve třech samostatných domácnostech. Další komunitní domy vznikly například v Třebechovicích pod Orebem.

Od ledna 2026 klienti využívají také nové komunitní bydlení v areálu Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách, jehož vybudování stálo 40 milionů korun.

Kraj dokončil rovněž rozsáhlou rekonstrukci objektu v ulici Prokopa Holého v Hradci Králové, který je určen pro službu sociální rehabilitace. Investice dosáhla 18,3 milionu korun.

Nový domov pro osoby se zdravotním postižením vznikl v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují.

Domov v Novém Městě nad Metují tvoří tři samostatné domácnosti, každá pro šest klientů. Prostředí nabízí větší soukromí a přibližuje se běžnému bydlení.

Nové komunitní bydlení v areálu Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách slouží klientům od ledna 2026.

Komunitní bydlení v Rokytnici v Orlických horách tvoří dva bytové domy pro celkem 12 klientů s chronickým duševním onemocněním.

Rodiny umírajících už nemusejí dlouze cestovat, hospic pro Hradecko je hotový

Péče musí držet krok

Stárnutí populace bude zvyšovat poptávku po všech formách péče. Vedle pobytových zařízení proto bude nutné dál posilovat služby, které pomáhají lidem zůstat co nejdéle doma a ulevují jejich rodinám.

„S ohledem na obrovské tempo stárnutí populace kraje se tato potřeba dotýká všech regionů. Nutné bude také posilovat podpůrné terénní služby a odlehčovací služby zajišťující péči o osoby se zdravotním postižením s vyššími nároky na specifický přístup,“ uvedla náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro sociální oblast Jana Hůlková.

Budoucnost péče tak nestojí pouze na výstavbě dalších domovů, ale především na spolupráci rodin, obcí, zdravotníků a sociálních služeb. Čím dříve začne rodina situaci řešit, tím větší má šanci najít pomoc, která seniorovi zachová bezpečí, důstojnost a co největší míru samostatnosti.

Článek byl připraven ve spolupráci s Královehradeckým krajem.

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Babyboom v zoo Olomouc. Hrabáč porod prospal, gepardí kočka pláče v oddělené ložnici

Ve spolupráci
Na Svatém Kopečku se spustil babyboom. Výsledkem jsou rekordní gepardi i...

Letní sezóna přinesla do oblíbené zoologické zahrady na Svatém Kopečku mimořádnou nadílku – Zoo Olomouc zažívá nevídaný baby boom. Návštěvníci mohou v expozicích pozorovat nejen historický rekord v...

Slavia dobývá Ligu mistrů. Na vítězství v hlavní částí čeká už 19 let

Advertorial
Radost slávistického záložníka Tomáše Součka, který v duelu Ligy mistrů proti...

Ve čtvrtek 10. září vstoupí Slavia do dalšího ročníku Ligy mistrů domácím utkáním proti francouzskému Lens. Vůbec poprvé si také zahraje v hlavní fázi již druhou sezonu po sobě a všichni věrní...

Zvládnou starší rodiče ještě bydlet sami? 5 tipů, co v jejich domácnosti upravit

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

O samostatném bydlení rodičů začínáme většinou mluvit až ve chvíli, kdy se něco stane. Přitom pády stojí za 65 % všech hospitalizací kvůli zranění. A dvě třetiny těchto padů se odehrají doma. Dobrá...

Legendární Scooter v září ovládne Ostravu. V Mustang Aréně vystoupí i autor hitu Ma Chérie

Ve spolupráci
Ostrava zažije obří rave noc. Na festivalu vyrazí na pódium Scooter i hitmaker DJ Antoine

Taneční horečka, lasershow a hymny, které definovaly celou jednu generaci. Ostrava se v pátek 18. září 2026 promění v centrum evropského ravu. Do industriální metropole dorazí v rámci indoorového...

Z továrny jsou lofty, z kanceláří byty. Jak Praha dává starým domům druhou šanci?

Ve spolupráci
Projekt Vanguard

Chátrající činžovní dům, opuštěná továrna nebo dávno nepotřebná telefonní ústředna nemusí skončit demolicí. Staré pražské budovy dostávají nový život, ale jejich proměna často naráží na technický...

Královéhradecký kraj rozšiřuje péči o seniory. Kde vznikají nová lůžka

Ve spolupráci
Nové komunitní bydlení v areálu Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v...

Královéhradecký kraj v posledních letech investuje stovky milionů korun do rozvoje sociálních služeb. Modernizuje stávající zařízení, rozšiřuje jejich kapacity a podporuje také pomoc, díky níž mohou...

11. září 2026  15:02

Kariéra v Karlovarském kraji: studenti si technické profese zkoušejí v praxi

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

WITTE Automotive propojuje vzdělávání s praxí a podporuje zájem mladých lidí o technické obory v Karlovarském kraji. Spolupráce se základními, středními i vysokými školami pomáhá studentům poznávat...

10. září 2026  20:58

Český slavík 2026: Kdy bude, kde ho sledovat a kdo je nominovaný?

Český slavík 2025

Hlasování v Českém slavíkovi 2026 odstartovalo. Fanoušci mohou své oblíbené zpěváky a kapely podpořit až do 15. listopadu, vítězové budou vyhlášeni o necelé dva týdny později ve Foru Karlín....

10. září 2026  16:59

Platíte za energie tisíce měsíčně? Zálohy napoví, kolik můžete ušetřit

Ve spolupráci
Zkontrolujte smlouvu a zbytečně nepřiplácejte za energie.

Tipy na změnu dodavatele či úpravu distribuční sazby ukazují, jak ušetřit tisíce i desítky tisíc korun ročně podle výše měsíčních záloh. Zkontrolujte smlouvu a zbytečně nepřiplácejte za energie.

10. září 2026  15:20

Slavia dobývá Ligu mistrů. Na vítězství v hlavní částí čeká už 19 let

Advertorial
Radost slávistického záložníka Tomáše Součka, který v duelu Ligy mistrů proti...

Ve čtvrtek 10. září vstoupí Slavia do dalšího ročníku Ligy mistrů domácím utkáním proti francouzskému Lens. Vůbec poprvé si také zahraje v hlavní fázi již druhou sezonu po sobě a všichni věrní...

10. září 2026  12:16

Z továrny jsou lofty, z kanceláří byty. Jak Praha dává starým domům druhou šanci?

Ve spolupráci
Projekt Vanguard

Chátrající činžovní dům, opuštěná továrna nebo dávno nepotřebná telefonní ústředna nemusí skončit demolicí. Staré pražské budovy dostávají nový život, ale jejich proměna často naráží na technický...

10. září 2026  9:02

Last Minute, nebo First Minute – kdy lze použít kterou strategii a jak si vybrat s TUI?

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Otázka, zda zarezervovat dovolenou s velkým předstihem, nebo raději počkat na poslední chvíli, patří k nejčastějším dilematům při plánování letního odpočinku. Jednoznačná odpověď však neexistuje,...

6. září 2026  14:18

Digitální nomád na cestách a jak se vyhnout obřím účtům při práci ze zahraničí

Metro.cz
Ilustrační obrázek

Sbalit notebook, odletět k moři a pracovat z pláže je sen mnoha lidí. Práce z ciziny však přináší úplně jiná rizika než týdenní dovolená s cestovkou. Bez správné přípravy se neplánovaný úraz nebo...

6. září 2026

První dovolená bez rodičů: Co by si měli mladí pohlídat

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Letenky koupené, ubytování rezervované a kufr se nějak zabalí večer před odjezdem. Při první dovolené bez rodičů ale poprvé řešíte sami i věci, které dříve možná zařizoval někdo za vás. Před cestou...

6. září 2026  13:51

Benjamin Netanjahu

Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina...

Současný šéf největší izraelské pravicové strany Likud a zároveň předseda končící 37. vlády má za sebou bouřlivou minulost. Na politické scéně se pohybuje už od konce 80. let. Vystřídal posty...

4. září 2026  16:53

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Babyboom v zoo Olomouc. Hrabáč porod prospal, gepardí kočka pláče v oddělené ložnici

Ve spolupráci
Na Svatém Kopečku se spustil babyboom. Výsledkem jsou rekordní gepardi i...

Letní sezóna přinesla do oblíbené zoologické zahrady na Svatém Kopečku mimořádnou nadílku – Zoo Olomouc zažívá nevídaný baby boom. Návštěvníci mohou v expozicích pozorovat nejen historický rekord v...

4. září 2026  5:30

Jak bezpečně restartovat kondici po čtyřicítce

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Znáte ten pocit. Sedíte osm hodin denně u počítače, a když pak máte vyjít do třetího patra, lapáte po dechu. Čtyřicítka na krku nebo za vámi a vy si říkáte, že je nejvyšší čas s tím tělem něco...

3. září 2026  19:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet