Kraj modernizuje domovy a rozšiřuje kapacity
Jednou z největších dokončených investic je rekonstrukce Domova pro seniory v Broumově na Náchodsku. Projekt za 250 milionů korun, na který většinu prostředků poskytl Královéhradecký kraj, umožnil navýšit kapacitu zařízení přibližně o 30 lůžek. Zmodernizovaný domov začal fungovat v roce 2025.
Letos se otevřel také nový pavilon Domova pro seniory Vrchlabí. Nabízí 34 lůžek pro seniory s demencí a psychickým onemocněním, kteří potřebují intenzivní péči. Stavební práce vyšly přibližně na 200 milionů korun.
Další kapacity vznikají v Hostinném, kde by měl domov pro seniory začít koncem roku 2026 přijímat klienty na 50 nových lůžkách. Pokračují také stavební úpravy areálu domova seniorů v Borohrádku na Rychnovsku za 86 milionů korun. Kraj připravuje rovněž rekonstrukci objektu Domova U Biřičky v Hradci Králové, největšího zařízení svého druhu v regionu.
„Pomoci lidem, kteří se z různých důvodů ocitli v obtížné situaci a potřebují pomoc sociálních služeb, věnuje Královéhradecký kraj velkou pozornost. Jsem rád, že se podařilo otevřít několik nových objektů a že se staví či připravují další investice s ohledem na předpokládané stárnutí populace, které přinese i větší požadavky na sociální a zdravotní péči,“ uvedl hejtman Královéhradeckého kraje Petr Koleta.
Nový hospic nabízí také odlehčovací službu
Novinkou je také Lůžkový hospic pro Hradecko, který ve Stěžerách vybudovala Oblastní charita Hradec Králové. Celkové náklady dosáhly 200 milionů korun, přičemž Královéhradecký kraj poskytl téměř 75 milionů korun a pozemek pro výstavbu.
Zařízení nabízí 12 lůžek hospicové péče a dalších osm lůžek odlehčovací služby, jež může na určitou dobu převzít péči o nemocného a ulevit jeho blízkým.
Co se v kraji otevřelo a co se chystá?
Už funguje: zmodernizovaný domov v Broumově, nový Domov V Aleji v Novém Bydžově, nový pavilon ve Vrchlabí a lůžkový hospic ve Stěžerách.
Dokončuje se: nový domov v Hostinném a modernizace zařízení v Borohrádku.
Připravuje se: rekonstrukce Domova U Biřičky v Hradci Králové.
Pomoc je lepší hledat včas
O péči je vhodné začít mluvit ještě ve chvíli, kdy se senior může do rozhodování aktivně zapojit. Rodina by měla zjistit, které činnosti už nezvládá, zda je doma v bezpečí a jakou pomoc by byl ochoten přijmout.
Poradit mohou sociální pracovníci městských a obecních úřadů. Pomohou vybrat vhodnou službu i podat žádost o příspěvek na péči.
Přehled konkrétních sociálních služeb v Královéhradeckém kraji nabízí krajský elektronický katalog.
Pečovatelská služba pomůže doma
Sociální služby je potřeba odlišovat od domácí zdravotní péče. Tu indikuje lékař a zajišťují ji zdravotníci, například při převazech, aplikaci léků nebo ošetřování po návratu z nemocnice. Oba druhy pomoci se ale mohou doplňovat.
Pokud senior stále dokáže žít ve svém bytě, může využít terénní pečovatelskou službu. Její pracovníci pomáhají například s hygienou, oblékáním, jídlem, nákupy nebo chodem domácnosti. Pro lidi, kteří potřebují podporu delší dobu či několikrát denně, je určena osobní asistence.
Další možností jsou denní stacionáře. Senior v nich tráví část dne, má zajištěnou péči, stravu i kontakt s ostatními a večer se vrací domů. Využít je mohou také lidé v počínajících stadiích demence, kteří již nemohou zůstávat celý den bez dohledu.
„Sociální služby procházejí v posledních letech výraznou proměnou. Stále více se zaměřují na podporu lidí v jejich přirozeném prostředí, na pomoc rodinám i na rozvoj terénních a komunitních služeb,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Jana Hůlková.
Odlehčovací služby chrání pečující
Dlouhodobá péče zasahuje do práce, vztahů i zdraví pečujícího člověka. Odlehčovací služby proto mohou péči na určitou dobu převzít. Fungují přímo u seniora doma, ambulantně nebo formou krátkodobého pobytu.
Rodina tak získá čas na odpočinek, dovolenou či vlastní léčbu. Nejde přitom o selhání ani opuštění blízkého člověka. Odpočinek může naopak pomoci, aby rodina zvládla o seniora pečovat doma déle.
Když už domácí péče nestačí
Pokud senior potřebuje nepřetržitou pomoc, přichází na řadu pobytová služba. Při výběru je důležité zohlednit, komu je zařízení určeno.
Běžný domov pro seniory totiž nemusí být vhodný pro člověka s pokročilou demencí nebo jinými specifickými potřebami.
Odhaduje se, že v Královéhradeckém kraji žije přibližně 7200 lidí se syndromem demence a do roku 2050 by se tento počet měl zdvojnásobit.
U mírné demence může být člověk ještě soběstačný, s postupujícím onemocněním však stále více potřebuje pomoc. Objevit se mohou poruchy orientace, změny chování, neklid nebo narušený rytmus dne a noci. Potom je důležité hledat službu zaměřenou přímo na lidi s demencí a potřebou intenzivní péče.
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Menší domácnosti místo velkých ústavů
Proměnou procházejí také služby pro osoby se zdravotním postižením. Královéhradecký kraj postupně nahrazuje klasické ústavní kapacity menšími komunitními zařízeními. Ta více připomínají běžné bydlení, lépe odpovídají individuálním potřebám klientů a pomáhají jim aktivněji se zapojovat do společnosti.
Nové zařízení v Novém Městě nad Metují vzniklo za 125 milionů korun. V areálu bývalých kasáren nabízí bydlení 18 klientům ve třech samostatných domácnostech. Další komunitní domy vznikly například v Třebechovicích pod Orebem.
Od ledna 2026 klienti využívají také nové komunitní bydlení v areálu Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách, jehož vybudování stálo 40 milionů korun.
Kraj dokončil rovněž rozsáhlou rekonstrukci objektu v ulici Prokopa Holého v Hradci Králové, který je určen pro službu sociální rehabilitace. Investice dosáhla 18,3 milionu korun.
Nový domov pro osoby se zdravotním postižením vznikl v areálu bývalých kasáren v Novém Městě nad Metují.
Domov v Novém Městě nad Metují tvoří tři samostatné domácnosti, každá pro šest klientů. Prostředí nabízí větší soukromí a přibližuje se běžnému bydlení.
Nové komunitní bydlení v areálu Domova na Stříbrném vrchu v Rokytnici v Orlických horách slouží klientům od ledna 2026.
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Péče musí držet krok
Stárnutí populace bude zvyšovat poptávku po všech formách péče. Vedle pobytových zařízení proto bude nutné dál posilovat služby, které pomáhají lidem zůstat co nejdéle doma a ulevují jejich rodinám.
„S ohledem na obrovské tempo stárnutí populace kraje se tato potřeba dotýká všech regionů. Nutné bude také posilovat podpůrné terénní služby a odlehčovací služby zajišťující péči o osoby se zdravotním postižením s vyššími nároky na specifický přístup,“ uvedla náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje pro sociální oblast Jana Hůlková.
Budoucnost péče tak nestojí pouze na výstavbě dalších domovů, ale především na spolupráci rodin, obcí, zdravotníků a sociálních služeb. Čím dříve začne rodina situaci řešit, tím větší má šanci najít pomoc, která seniorovi zachová bezpečí, důstojnost a co největší míru samostatnosti.
Článek byl připraven ve spolupráci s Královehradeckým krajem.