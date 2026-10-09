Koťata z útulku si užila výlet do akvária. Některá zírala na ryby, jiná usnula

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  12:46
Zhruba dvě desítky osiřelých koťat z minnesotského útulku vyrazily na neobvyklý výlet do akvária. Zblízka pozorovaly ryby, žraloky i mořské želvy. Exkurze se koná už šestým rokem a koťatům pomáhá se socializací před odchodem do nových domovů.

Dvě koťata upírala zrak vzhůru skrz průzračně modrou vodu akvária, když se nad nimi objevila obrovská ryba. Jedno kotě zíralo jako přikované, zatímco druhé kotě se prohánělo sem a tam a nevěnovalo tomu pozornost.

Uvnitř průhledné kopule se kotě jménem Turkey Leg postavilo na zadní, zatímco pestrobarevní klauni očkatí, známí z filmu Hledá se Nemo, proplouvali jen několik centimetrů od jeho vousků. Kotě zvedlo tlapku, plácalo do skla a mňoukalo.

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Téměř dvě hodiny si asi dvě desítky zachráněných koťat se jmény jako Lottie Dottie, Bendy Wendy a Mouth Trap hrály v akváriu Sea Life na předměstí Minneapolisu. Objekt se nachází v Mall of America, největším nákupním centru ve Spojených státech.

Některá koťata se řítila podvodním tunelem dlouhým 90 metrů a zastavovala se, aby si prohlédla žraloka písečného nebo mořské želvy. Jiná koťata tlumené modré prostředí akvária zklidnilo a zvířata zavřela oči, aby si na chvilku zdřímla.

Útulek Bitty Kitty Brigade hledá nové domovy pro osiřelá koťata a exkurze do akvária podle agentury AP pořádá již šestým rokem. „Prostě jsme si řekli, že to pro koťata bude opravdu zábavná a poutavá podívaná,“ řekl mluvčí akvária John Sullwold. Koťata dorazila v pondělí brzy ráno, ještě předtím, než se akvárium otevřelo pro veřejnost.

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Kromě zvyšování povědomí o Bitty Kitty Brigade jsou tyto exkurze pro koťata skvělým způsobem, jak se socializovat, řekla Kya Andersonová, která je jednou z pořadatelek. Dodala, že podobné akce mohou mláďatům pomoci se přizpůsobit novým domovům, pokud se jich někdo ujme. Skupina se letos stará o zhruba 1000 koťat.

Akvárium pozvalo i štěňata z psího útulku Safe Hands Rescue, ovšem v jiný den než koťata.

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