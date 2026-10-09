Dvě koťata upírala zrak vzhůru skrz průzračně modrou vodu akvária, když se nad nimi objevila obrovská ryba. Jedno kotě zíralo jako přikované, zatímco druhé kotě se prohánělo sem a tam a nevěnovalo tomu pozornost.
Uvnitř průhledné kopule se kotě jménem Turkey Leg postavilo na zadní, zatímco pestrobarevní klauni očkatí, známí z filmu Hledá se Nemo, proplouvali jen několik centimetrů od jeho vousků. Kotě zvedlo tlapku, plácalo do skla a mňoukalo.
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Téměř dvě hodiny si asi dvě desítky zachráněných koťat se jmény jako Lottie Dottie, Bendy Wendy a Mouth Trap hrály v akváriu Sea Life na předměstí Minneapolisu. Objekt se nachází v Mall of America, největším nákupním centru ve Spojených státech.
Některá koťata se řítila podvodním tunelem dlouhým 90 metrů a zastavovala se, aby si prohlédla žraloka písečného nebo mořské želvy. Jiná koťata tlumené modré prostředí akvária zklidnilo a zvířata zavřela oči, aby si na chvilku zdřímla.
Útulek Bitty Kitty Brigade hledá nové domovy pro osiřelá koťata a exkurze do akvária podle agentury AP pořádá již šestým rokem. „Prostě jsme si řekli, že to pro koťata bude opravdu zábavná a poutavá podívaná,“ řekl mluvčí akvária John Sullwold. Koťata dorazila v pondělí brzy ráno, ještě předtím, než se akvárium otevřelo pro veřejnost.
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Kromě zvyšování povědomí o Bitty Kitty Brigade jsou tyto exkurze pro koťata skvělým způsobem, jak se socializovat, řekla Kya Andersonová, která je jednou z pořadatelek. Dodala, že podobné akce mohou mláďatům pomoci se přizpůsobit novým domovům, pokud se jich někdo ujme. Skupina se letos stará o zhruba 1000 koťat.
Akvárium pozvalo i štěňata z psího útulku Safe Hands Rescue, ovšem v jiný den než koťata.