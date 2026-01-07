Fanoušci odmítají konec Stranger Things a spekulují, že se objeví 9. díl

Tereza Hrabinová
  12:05aktualizováno  8. ledna 8:04
Dvouhodinové finále seriálu Stranger Things mělo být definitivní tečkou. Místo rozloučení ale rozpoutalo lavinu spekulací. Na sociálních sítích teď trenduje hashtag #ConformityGate. Fanouškovská teorie, podle níž skutečný závěr teprve přijde.

Seriál Stranger Things se dočká finále nejen na obrazovkách Netflixu, ale i v amerických a kanadských kinech. | foto: NETFLIX

Finále k nám dorazilo hned první den letošního roku a podle některých diváků působilo až podezřele „uhlazeně“. Fanoušci začali poukazovat na opakující se detaily – červené nápisy EXIT ve scénách šťastných konců, oranžové promoční taláry připomínající vězeňské uniformy nebo sepjaté ruce studentů, nápadně podobné gestu Henryho Creela.

Dalším „zaručeným důkazem“ o tom, že osmý díl nebyl poslední, je drobná technická škodolibost. Když se na Netflixu do vyhledávání slovního spojení zadá „fake ending“, ve výsledcích se objeví právě Stranger Things.

Fanoušci také rozebírají závěrečnou scénu, v níž hod kostkou ukáže číslo sedm, údajný klíč k datu 7. ledna 2026. Do hry vstoupily i zprávy v morseovce ukryté v rekvizitách nebo tajemný web s odpočtem, který fanoušci považují za pozvánku k „pravému“ epilogu.

Seriál Stranger Things opět zpopularizoval dávné hity. Generace Z nyní objevila Prince

Oficiální profily seriálu na TikToku i Instagramu ale vzkazují jasně: „All episodes of Stranger Thigns are now playing“ – tedy že všechny epizody jsou již dostupné. Z pohledu Netflixu je příběh skutečně uzavřen.

Datum 7. ledna nicméně dříve označil jako den určitého oznámení. Do americké půlnoci na osmého ledna se však nic nového ze Stranger Things neobjevilo.

Co je potvrzeno stoprocentně, je dokument o vzniku páté řady, který vyjde 12. ledna a má být definitivním rozloučením se seriálem.

7. ledna 2026  12:05,  aktualizováno  8. 1. 8:04

