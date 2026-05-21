V českém rodinném právu platí jednoduchá, ale pro mnohé překvapivá logika: rozhodující není to, pro koho byly peníze v duchu zamýšleny, ale na čí jméno je konkrétní finanční produkt vedený. Pokud rodiče spoří na sebe, zůstávají tyto prostředky součástí jejich majetkové sféry. V případě manželství se tak stávají součástí společného jmění manželů (SJM) se všemi důsledky, které to přináší.
Past jménem „vždyť se dohodneme“
Mnoho rodin funguje v režimu tiché dohody. Peníze se odkládají na běžný podúčet rodiče nebo spořicí účet, ke kterému má přístup jen otec nebo matka. Dokud rodina funguje, není co řešit. Problém nastává v krizových momentech.
Podle čerstvého celorepublikového průzkumu společnosti Broker Consulting a agentury Behavio jsou v 52 % případů úspory určené dětem vedeny na jméno jednoho z rodičů. Peníze připravené pro potomky tak v nadpoloviční většině rodin fakticky zůstávají součástí rodinných financí.
Průzkum zároveň odhalil i slabé místo těchto rodinných dohod: méně než polovina rodičů (v rámci celého vzorku) má konkrétně vyřešeno, co by se s těmito úsporami stalo v krizových situacích, jako je rozvod nebo úmrtí majitele účtu. Ostatní nad těmito scénáři buď nikdy nepřemýšleli, nebo je zatím nepovažovali za důležité řešit.
„Je celkem přirozené, že rodiče vedou delší dobu prostředky zamýšlené již jako úspory svých dětí, na své jméno a na svých účtech. Z právních i praktických důvodů je to pochopitelné. Že ale stále většina nemá vyřešen klíčový „okamžik přechodu“ z rodičů na děti, je znakem buď toho, že vše v rodinách funguje dobře na principu dohody, anebo toho, že předávané majetky nejsou ve své většině tak velké, aby bylo třeba do řešení tohoto přechodu investovat větší intelektuální, právní či praktické úsilí,“ uvádí k výsledkům průzkumu Mojmír Hampl, předseda Národní rozpočtové rady.
Když je účet psaný na dítě, stát ho hlídá
Opačný extrém nastává, když jsou peníze psané přímo na dítě, třeba dětské stavební spoření nebo penzijní připojištění. V tu chvíli se z nich stává majetek nezletilého a rodiče se mění pouze v jeho správce. To s sebou nese značná omezení – rodič už nemůže tyto peníze vzít a použít je například na opravu střechy nebo nákup nového auta v době finanční tísně.
U zásadních dispozic s dětskými penězi (např. předčasný výběr stavebka) totiž často musí asistovat opatrovnický soud. Právo zde chrání zájem dítěte i před jeho vlastními rodiči. „Pokud rodina dlouhodobě vytváří úspory s cílem pomoci dítěti, je rozumné, aby nad nimi měla kontrolu až do okamžiku, kdy je dítě připravené s nimi zodpovědně nakládat. Načasování jejich předání může být stejně zásadní, jako samotná výše naspořené částky,“ podotýká Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting.
Rozvod a dědictví jako tvrdý náraz na realitu
Největší riziko šedé zóny, tedy peněz pro děti psaných na rodiče, se projevuje ve dvou situacích:
- Rozvod: Pokud nejsou peníze jasně oddělené, stávají se předmětem vypořádání SJM. Z peněz určených na studia se tak snadno může stát položka, o kterou se přou rozvádějící se manželé. Od ledna 2026 navíc platí nový rámec rozvodů, který klade na včasné narovnání majetkových vztahů ještě větší důraz.
- Úmrtí rodiče: Pokud je účet psaný na jednoho z rodičů a ten zemře, peníze se stávají součástí dědického řízení. Než se pozůstalost vypořádá, může trvat měsíce i roky, než se dítě (nebo druhý rodič) k těmto prostředkům dostane.
Jsou úspory dětí skutečně nedotknutelné?
Zajímavým zjištěním průzkumu je morální postoj Čechů. Šest z deseti rodičů tvrdí, že by na úspory dětí nesáhlo ani v případě nečekaného výpadku příjmů. Odborníci jsou ale v tomto ohledu skeptičtější a doporučují spíše otevřenou komunikaci v rodině.
Podle ekonoma Michala Skořepy může mít smysl i dohoda s dítětem (pokud je již starší), že se peníze využijí na řešení těžké situace rodiny s tím, že se později opět doplní. Důležité je však vědět, kde končí dobré slovo a kde začíná zákon.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Broker Consulting.