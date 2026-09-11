Kolik Češi utrácejí za zážitkové dárky? Muži sahají do kapsy hlouběji

Zážitky lidé pořizují k narozeninám, výročím, svatbám i Vánocům. Nejde přitom o symbolické částky – průměrná útrata se pohybuje v řádu několika tisíc korun.
Podle nejnovějších dat společnosti Allegria – Firma na zážitky Češi za objednávku zážitkového dárku utratí v průměru přibližně 3 270 Kč. O Vánocích pak 15 % objednávek vzniká na poslední chvíli. Údaj vychází z dat za posledních 12 měsíců.
Jedna průměrná částka ale celý příběh nevypráví. Data ukazují výrazné rozdíly v tom, kdo zážitky kupuje, kolik za ně utrácí i co si obdarovaní nakonec skutečně vyberou.
„Lidé jsou ochotni investovat do večeře, pobytu nebo adrenalinu podobné částky jako do elektroniky či dražšího módního doplňku, pokud mají pocit, že obdarovanému dávají něco osobního a nezapomenutelného,“ říká David Kratochvíl, ředitel společnosti Allegria – Firma na zážitky.
Mezi nakupujícími převažují ženy, muži utrácejí víc
Pohled na nákupní košíky ukazuje odlišné nákupní chování. Mezi zákazníky převažují ženy, zatímco muži při jedné objednávce sáhnou výrazně hlouběji do peněženky.
Zatímco průměrná hodnota objednávky u žen dosahuje 2 500 Kč, u mužů je více než dvojnásobná – v průměru činí 5 100 Kč.
„Ženy u nás tvoří větší část zákazníků, muži však mají vyšší průměrnou hodnotu objednávky. Ukazuje se, že obě skupiny k výběru dárků přistupují trochu jinak,“ doplňuje David Kratochvíl.
Nejvíce peněz míří do pobytů
Výše útraty samozřejmě závisí také na typu zážitku. Z hlediska tržeb za posledních 12 měsíců vedou pobyty. Romantický víkend pro dva, wellness nebo netradiční ubytování totiž zpravidla představují vyšší jednorázovou investici než kratší aktivita.
Jiný obrázek nabídne počet prodaných poukazů. Mezi kategoriemi stojí na stupni vítězů gastronomie, která funguje jako poměrně univerzální dárková řeč. Nemusíte vědět, jestli má obdarovaný odvahu vyskočit z letadla nebo chuť strávit víkend bez mobilního signálu. Dobrá večeře pro dva bývá sázka s menším rizikem.
Co se koupí, nemusí být to, co se nakonec využije
Nákupní data ale ukazují jen část příběhu. Vůbec nejprodávanější jednotlivou položkou je univerzální poukaz, u kterého dárce nechává konkrétní volbu na obdarovaném. Také je možné již vybraný zážitek vyměnit za jiný.
Právě proto jsou zajímavá data z rezervací. Ta ukazují, co si lidé po obdržení dárku skutečně vyberou.
Zatímco muži nepohrdnou adrenalinem a nejvíce u nich boduje zážitková střelba, ženy nejčastěji rezervují večeři pro dva v restauraci Angusfarm Soběsuky.
Při samotných rezervacích se pak poměr mezi muži a ženami téměř vyrovnává.
Dárek za minutu dvanáct
Statistiky potvrzují i jistý předvánoční nešvar – prokrastinaci a odkládání nákupů na poslední chvíli.
Podle dat zážitkové agentury Allegria – Firma na zážitky vzniká celých 15 % vánočních objednávek až v samotném závěru předvánočního období. Zhruba 3 lidé z 20 tak řeší zážitkový dárek skutečně na poslední chvíli.
„U elektronického poukazu zákazníci oceňují, že ho mohou mít v e-mailu prakticky okamžitě. Navíc má dlouhou platnost a pokud se dárce netrefí do vkusu, může si obdarovaný zážitek vyměnit,“ dodává David Kratochvíl.
Data tak ukazují, že zážitkový dárek není jen drobností za pár stokorun. Oproti řadě hmotných dárků má navíc jednu výhodu: nekončí zapomenutý ve skříni.