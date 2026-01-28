Kojota plavajícího k ostrovu natočila jedna z turistek. Záběry ukazují, jak zvíře vylezlo z vody, přeběhlo po skalnatém pobřeží a beze stopy zmizelo v terénu. Podle správy ostrova jde o historicky první zdokumentovaný případ, kdy se divoký kojot na Alcatraz dostal.
Na neobvyklou situaci upozornil Aidan Moore, zaměstnanec společnosti Alcatraz City Cruises, který dohlížel na vylodění turistů u mola. Video, které mu ukázala turistka, zveřejnil na sociální síti a kontaktoval místní strážce přírody.
Ti po zvířeti pátrali, ale bezvýsledně. „Je možné, že se vrátil zpět do vody, ale stejně tak se může skrývat někde na ostrově,“ uvedl Moore.
Podle amatérské přírodovědkyně Janet Kesslerové, která se chováním kojotů v oblasti San Franciska zabývá více než dvacet let, by zvíře dokázalo na Alcatrazu krátkodobě přežít. Ostrov nabízí dostatek potravy i kaluže s pitnou vodou.
Kojot mohl připlavat buď přímo ze San Franciska, nebo z nedalekého Angel Islandu. V obou případech by ale musel uplavat více než jeden a půl kilometru. „Nejlepší, co pro kojota můžeme udělat, je nechat ho na pokoji. Dělá jen to, co je pro něj přirozené,“ řekla místní stanici Kesslerová.