Kojot přepsal historii nedobytného Alcatrazu. Prostě na něj připlaval

Tereza Hrabinová
  5:00
Je to symbol nedobytné pevnosti. Když se řekne Alcatraz, každý hned vidí vězení na skále uprostřed moře, odkud nikdy žádný zločinec neunikl živý. Nebo o tom není důkaz. Letos tam dorazil nezvyklý návštěvník, který přepsal zdejší historii. Nehledě na nebezpečné proudy Sanfranciského zálivu na pevninu vzdálenou dva kilometry od souše doplaval kojot.

Kojot plaval přes dva kilometry na ostrov Alcatraz | foto: Facebook/@Aidan Moore

Kojota plavajícího k ostrovu natočila jedna z turistek. Záběry ukazují, jak zvíře vylezlo z vody, přeběhlo po skalnatém pobřeží a beze stopy zmizelo v terénu. Podle správy ostrova jde o historicky první zdokumentovaný případ, kdy se divoký kojot na Alcatraz dostal.

Na neobvyklou situaci upozornil Aidan Moore, zaměstnanec společnosti Alcatraz City Cruises, který dohlížel na vylodění turistů u mola. Video, které mu ukázala turistka, zveřejnil na sociální síti a kontaktoval místní strážce přírody.

bayarea_tv

Even Coyotes know SF Rent is too High

Tourists and staff on Alcatraz witnessed something never recorded before. A coyote was seen swimming across San Francisco Bay to the island. A guest showed video proof to an Alcatraz City Cruises employee, who confirmed the animal reached the rocky southern edge near Agave Trail, cold and exhausted, before disappearing. Park rangers searched the area but could not locate it afterward.

Follow @bayarea_tv for more Bay Area content!

20. ledna 2026 v 20:39, příspěvek archivován: 23. ledna 2026 v 12:05
oblíbit odpovědět uložit

Ti po zvířeti pátrali, ale bezvýsledně. „Je možné, že se vrátil zpět do vody, ale stejně tak se může skrývat někde na ostrově,“ uvedl Moore.

Podle amatérské přírodovědkyně Janet Kesslerové, která se chováním kojotů v oblasti San Franciska zabývá více než dvacet let, by zvíře dokázalo na Alcatrazu krátkodobě přežít. Ostrov nabízí dostatek potravy i kaluže s pitnou vodou.

Z Alcatrazu utekli na člunu z pláštěnek. Mohli přežít, spočítali vědci

Kojot mohl připlavat buď přímo ze San Franciska, nebo z nedalekého Angel Islandu. V obou případech by ale musel uplavat více než jeden a půl kilometru. „Nejlepší, co pro kojota můžeme udělat, je nechat ho na pokoji. Dělá jen to, co je pro něj přirozené,“ řekla místní stanici Kesslerová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Lidé se mi smějí, protože mají jiný mozek než já. Andrej Babiš dává lekci s glóbusem

Babiš vysvětluje, proč si koupil globus

Premiér Andrej Babiš vyvolal rozruch i posměšky svým oznámením, že si kvůli geopolitické roztržce kolem Grónska koupil glóbus za 15 tisíc korun. Den nato přichází s lekcí zeměpisu, aby vysvětlil, v...

Záhada z Walesu. Při čištění pláže se našly dvě stovky podivných bot

Boty vyplavené na pláži Ogmore ve Walesu při čištění pláže.

Když se dobrovolníci ve velšském městě Porthcawl rozhodli pustit do vyčištění a renovace pláže Ogmore, čekali, že na souši i ve vodě najdou leccos. Ale nález 200 starodávných kožených bot je vskutku...

Jak ochránit kuchyň proti molům? Vyhazovat kila mouky už není potřeba

Ve spolupráci
Parazitická vosička Trichogramma

Otevřeli jste spíž a vyletěl na vás nenápadný hnědošedý motýlek? Nebo jste v sáčku s ořechy objevili jemné pavučinky? Pak máte tu čest se zavíječem moučným nebo paprikovým, lidově řečeno potravinovým...

Největší fena na světě se dostala do knihy rekordů díky burákovému máslu

Rekordmanka Minnie je nejvyšší fenou na světě

Německá doga jménem Minnie z amerického Connecticutu se stala nejvyšší žijící fenou na světě. V kohoutku měří 96 centimetrů a letos v lednu se tak zapsala do Guinnessovy knihy rekordů.

Hrábě na záda, smeták na vemínko. Kráva Veronika šokovala vědce tím, jak se umí drbat

Krávy dokážou vědomě používat nástroje, zjistili vědci

Veronika je výjimečná kráva žijící na rakouském venkově. Když se potřebuje poškrábat, sahá po klacku, hrábích a košťatech. Nejde přitom o náhodné chování. Systematicky si vybírá různé části jednoho...

Kojot přepsal historii nedobytného Alcatrazu. Prostě na něj připlaval

Kojot plaval přes dva kilometry na ostrov Alcatraz

Je to symbol nedobytné pevnosti. Když se řekne Alcatraz, každý hned vidí vězení na skále uprostřed moře, odkud nikdy žádný zločinec neunikl živý. Nebo o tom není důkaz. Letos tam dorazil nezvyklý...

28. ledna 2026

Kluci to vidí jinak než holky. Nový film Davida Ondříčka

David Ondříček (8. srpna 2024)

Ve filmu Kluci to vidí jinak než holky se scenárista a režisér David Ondříček vrací k oblíbenému modelu, který se mu velmi osvědčil u Samotářů. V mozaice vztahů uvidíte Jaroslava Plesla, Václava...

27. ledna 2026  12:01

Takového lupiče v bance policisté nečekali. Museli ho vyhodit za parohy oknem ven

Jelen vtrhl do banky v New Yorku, policisté ho zachránili pomocí lana

Když se minulý víkend rozezněl alarm v pobočce banky Webster v americkém Suffolku, spěchali policisté na místo přepadení s představou pěkného ptáčka. Realita však dalece předstihla jejich fantazii....

27. ledna 2026

Jak lifting obličeje navrátí sebevědomí a jak pečovat o výsledek?

Ve spolupráci
Lifting obličeje vám pozvedne i sebevědomí

Tvář je naší vizitkou, mapou našich zážitků i nástrojem komunikace. Často se však stává, že se vnitřně cítíme plní energie a elánu, zatímco pohled do zrcadla vypráví jiný příběh. Tento nesoulad mezi...

27. ledna 2026

Překvapení před dánskou ambasádou v USA. Ručně psaný vzkaz dojal pracovníky

Kostel v hlavním městě Grónska Nuuku (14. ledna 2026)

Dánsko-americké vztahy vykazují v poslední době jistou míru napětí. Může za ni zálusk Donalda Trumpa na Grónsko. Američané ve Washingtonu to však vidí jinak a před budovu dánského velvyslanectví nosí...

26. ledna 2026

Slzavé loučení, dlouhé fronty. Japonci naposledy viděli pandy, musí je vrátit Číně

Lidé se v tokijské zoo loučili s pandami, zvířata se vrací do Číny, své...

Japonsko se o víkendu rozloučilo se dvěma posledními pandami v zemi před tím, než je císařství vrátí do jejich domoviny v Číně. Na poslední možnost vidět zvířata se v tokijské zoo stály...

26. ledna 2026  12:53

Jaro začíná už 20. března. První jarní den změnil datum na desítky let

K jarní rovnodennosti patří i narcisy jako poslové jara.

První jarní den letos nastane už 20. března, a bude tomu tak i mnoho dalších let. Okamžik, kdy střed slunečního kotouče bude přesně nad rovníkem, se nazývá rovnodenností.

26. ledna 2026  11:17

Podzim to je změna času, školní prázdniny, výměna pneumatik a i letos volby

Ilustrační snímek

Změna času, podzimní prázdniny, ředitelská volna... Podzimní kalendář, který startuje 23. září, má své tradiční body, které se rok co rok opakují, ale termín se vždy lehce mění. Tady jsou přesná data...

26. ledna 2026  10:33

Dušičky, Památka zesnulých a svátek Všech svatých 2026

ilustrační snímek

České hřbitovy se každoročně 2. listopadu rozzáří tisíci světel. Dušičky, neboli Památka všech věrných zemřelých, sice v moderní době představují především tichou vzpomínku na ty, kteří už tu nejsou...

26. ledna 2026  9:33

Rohlik.cz o Vánocích daroval lidem v nouzi 5,2 tuny potravin. Potravinová sbírka ale běžela celý rok

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Během uplynulých vánočních svátků zamířilo z Rohlik.cz k potravinovým bankám 5,2 tuny potravin, které se následně rozdělily lidem v nouzi po celé České republice. Vánoce patřily k obdobím s největším...

26. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Hrábě na záda, smeták na vemínko. Kráva Veronika šokovala vědce tím, jak se umí drbat

Krávy dokážou vědomě používat nástroje, zjistili vědci

Veronika je výjimečná kráva žijící na rakouském venkově. Když se potřebuje poškrábat, sahá po klacku, hrábích a košťatech. Nejde přitom o náhodné chování. Systematicky si vybírá různé části jednoho...

24. ledna 2026

Jak ochránit kuchyň proti molům? Vyhazovat kila mouky už není potřeba

Ve spolupráci
Parazitická vosička Trichogramma

Otevřeli jste spíž a vyletěl na vás nenápadný hnědošedý motýlek? Nebo jste v sáčku s ořechy objevili jemné pavučinky? Pak máte tu čest se zavíječem moučným nebo paprikovým, lidově řečeno potravinovým...

24. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.