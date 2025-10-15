Klášter u Milána zničil oheň. Jeptišky zachránily relikvie svatého chlapce

Autor:
  10:01
Klášter Bernaga u italského Milána zničil požár. V budově ze 17. století pobývalo 21 jeptišek z řádu sv. Ambrože. Všechny plamenům unikly, klášter je ale zcela zničený. Místo je spojené s čerstvě svatořečeným Carlem Acutisem, přezdívaným také Boží influencer. Je prvním mileniálem, kterého papež prohlásil za svatého.

Oheň zachvátil klášter Bernaga v severní Itálii v sobotu večer. Všechny řeholnice v tu chvíli sledovaly v televizi přímý přenos z modliteb papeže Lva XIV. na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Všem jeptiškám se podařilo před plameny utéct.

S požárem bojovalo devět hasičských jednotek. „Stále nevíme, co skutečně způsobilo oheň, a pravděpodobně se to nikdy nedozvíme, protože téměř vše bylo zničeno,“ uvedl kněz Emanuele Colombo. Hasiči podle něj dorazili až ve chvíli, když už většina kláštera byla v plamenech. Jednou z hypotéz příčiny vzniku ohně je zkrat na elektrickém zařízení.

Budovu pocházející z roku 1628 oheň zcela zničil. Nezbylo z ní víc než obvodové zdi. Podle vyjádření milánské arcidiecéze oheň spálil i mnohé cenné předměty. Jeptiškám se ale podařilo zachránit několik obrazů a také relikvie svatého Carla Acutise.

Kdo je Carlo Acutis?

Carlo Acutis se narodil 3. května 1991 a vychodil základní školu v Miláně. Od nejútlejšího věku projevoval neobvyklý zájem o víru a pomoc ostatním. Jeho matka Antonia Salzanová uvedla, že od tří let nadšeně chodil do kostelů, věnoval své kapesné na chudé a později pomáhal spolužákům, zastával se postižených vrstevníků, když čelili šikaně, a nosil jídlo a spací pytle milánským bezdomovcům.

Světec v džínách. Církev ukázala tělo výjimečného mladíka, už 14 let mrtvého

První svaté přijímání zažil ve svých sedmi letech v červnu 1998 právě v klášteře Bergamo. Pro každého katolíka je to velká slavnost, na kterou se připravuje téměř rok. Oslavy prvního svatého přijímání u dětí i dospělých se účastní celá rodina.

Carlo Acutis zemřel v pouhých 15 letech, krátce poté, co u něj propukla leukémie. Následně se objevily údajné zázraky spojené s jeho osobou. Papež František uznal dva z nich, což stačí na svatořečení. Prvním bylo vyléčení sedmiletého chlapce v Brazílii v roce 2014. Dítě trpělo vážným onemocněním slinivky a zotavilo se poté, co se dostalo do kontaktu s jedním z Acutisových triček. V druhém případě z roku 2022 se uzdravila mladá žena z následků závažné nehody. Její matka předtím podnikla pouť k Acutisově hrobce v Assisi a prosila za její zdraví.

Influencer boží se dočkal svatořečení, papež dal mileniálům prvního světce

Oba tyto zázraky, spolu s Acutisovým příkladným životem, vedly papeže Františka k blahořečení chlapce a jeho následníka Lva XIV. ke svatořečení v září 2025. Acutis založil také několik křesťanských webů, jeden mimo jiné mapoval zázraky. Proto si vysloužil přezdívku Influencer Boží nebo také Influencer Páně. Stal se prvním svatým mileniálem, tedy příslušníkem generace Y.

V Itálii vyhořel 400 let starý klášter Bernaga
Papež Lev XIV. prohlásil za svatého Itala Carla Acutise, který zemřel v roce 2006 v 15 letech na leukémii. (7. září 2025)
Papež Lev XIV. prohlásil za svatého Itala Carla Acutise, který zemřel v roce 2006 v 15 letech na leukémii. (7. září 2025)
Papež Lev XIV. prohlásil za svatého Itala Carla Acutise, který zemřel v roce 2006 v 15 letech na leukémii. (7. září 2025)
5 fotografií
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Richard Chlad: Od dovozce digitálek k miliardáři a sponzorovi Motoristů sobě

Podnikatel, sponzor politického hnutí Motoristé sobě, bývalý automobilový závodník. Pro veřejnost je Richard Chlad známý také svými drahými vozy, mediálními výstupy a svatbou s o generaci mladší...

Kdo je Filip Turek, hlavní tvář Motoristů

Podnikatel a amatérský automobilový závodník Filip Turek do politiky vstoupil v roce 2024 jako hlavní tvář strany Motoristé sobě. Poprvé kandidoval jako nestraník v čele kandidátky koalice Motoristů...

Jiří Hynek

Jiří Hynek je šéf Asociace zbrojního průmyslu. Založil politickou stranu Realisté a ve sněmovních volbách 2017 vedl její kandidátku v Ústeckém kraji. Strana ale ve volbách neuspěla a poslancem se...

Český slavík 2025

Nový ročník ankety Český slavík se rozběhl ve středu 10. září, kdy bylo spuštěno hlasování. Hlasuje se online na stránkách Slavíka na portálu televize Nova, která odvysílá slavnostní vyhlášení v...

Masopust 2026

Masopustem se většinou rozumí třídenní hýření, které předchází čtyřiceti dnům půstu před Velikonocemi. V širším pojetí je to několikatýdenní období od svátku Tří králů do Popeleční středy, ke kterému...

Kdo je Filip Turek, hlavní tvář Motoristů

Podnikatel a amatérský automobilový závodník Filip Turek do politiky vstoupil v roce 2024 jako hlavní tvář strany Motoristé sobě. Poprvé kandidoval jako nestraník v čele kandidátky koalice Motoristů...

14. října 2025  11:23

Velikonoce 2026

Termín Velikonoc je pohyblivý, protože závisí na datu prvního úplňku měsíce po jarní rovnodennosti. Velikonoční neděle nastává hned po tomto úplňku, což může být od 21. března do 25. dubna....

14. října 2025  11:17

Masopust 2026

Masopustem se většinou rozumí třídenní hýření, které předchází čtyřiceti dnům půstu před Velikonocemi. V širším pojetí je to několikatýdenní období od svátku Tří králů do Popeleční středy, ke kterému...

14. října 2025  10:34

Halloween

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským Svátkem Všech svatých. Dospělí i děti se převlékají do kostýmů, děti chodí koledovat. Lidé si zdobí domy...

13. října 2025  16:21

Richard Chlad: Od dovozce digitálek k miliardáři a sponzorovi Motoristů sobě

Podnikatel, sponzor politického hnutí Motoristé sobě, bývalý automobilový závodník. Pro veřejnost je Richard Chlad známý také svými drahými vozy, mediálními výstupy a svatbou s o generaci mladší...

13. října 2025  10:06

Lubomír Metnar

Lubomír Metnar byl od června 2018 do prosince 2021 ministrem obrany ve druhé vládě Andreje Babiše. Bezpečnostní specialista Metnar je bývalý policejní vyšetřovatel. V říjnu 2021 byl zvolen poslancem...

10. října 2025  15:04

Jiří Hynek

Jiří Hynek je šéf Asociace zbrojního průmyslu. Založil politickou stranu Realisté a ve sněmovních volbách 2017 vedl její kandidátku v Ústeckém kraji. Strana ale ve volbách neuspěla a poslancem se...

10. října 2025  11:49

Český slavík 2025

Nový ročník ankety Český slavík se rozběhl ve středu 10. září, kdy bylo spuštěno hlasování. Hlasuje se online na stránkách Slavíka na portálu televize Nova, která odvysílá slavnostní vyhlášení v...

9. října 2025  13:51

Richard Brabec

Hejtman Ústeckého kraje a někdejší studentský aktivista Richard Brabec prošel po sametové revoluci několika politickými stranami a funkcemi. V letech 2014 až 2021 byl ministrem životního prostředí....

29. ledna 2014  14:14,  aktualizováno  8.10 13:17

Vánoce a advent 2025

Advent je období čtyř nedělí před Štědrým večerem. Letos začíná v neděli 30. listopadu 2025 a končí na Štědrý den 24. prosince 2025 po západu slunce. Vánoce se slaví od čtvrtka 25. prosince do první...

7. října 2025  8:58

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Antonín Staněk

Vysokoškolský pedagog Antonín Staněk převezme v Europarlamentu mandát za Filipa Turka, který byl v říjnu 2025 zvolen do české Sněmovny. V letech 2014 až 2018 byl primátorem Olomouce. V červnu 2018 ho...

29. června 2018  10:56,  aktualizováno  6.10 11:44

Bohuslav Svoboda

Pražský primátor Bohuslav Svoboda byl zvolen v únoru 2023. Stejnou funkci vykonával už v letech 2010 až 2013. Je spoluzakladatelem České lékařské komory, byl jejím prvním předsedou. V letech 2013 až...

16. února 2023  12:08,  aktualizováno  6.10 10:34

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.