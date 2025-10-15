Oheň zachvátil klášter Bernaga v severní Itálii v sobotu večer. Všechny řeholnice v tu chvíli sledovaly v televizi přímý přenos z modliteb papeže Lva XIV. na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Všem jeptiškám se podařilo před plameny utéct.
S požárem bojovalo devět hasičských jednotek. „Stále nevíme, co skutečně způsobilo oheň, a pravděpodobně se to nikdy nedozvíme, protože téměř vše bylo zničeno,“ uvedl kněz Emanuele Colombo. Hasiči podle něj dorazili až ve chvíli, když už většina kláštera byla v plamenech. Jednou z hypotéz příčiny vzniku ohně je zkrat na elektrickém zařízení.
Budovu pocházející z roku 1628 oheň zcela zničil. Nezbylo z ní víc než obvodové zdi. Podle vyjádření milánské arcidiecéze oheň spálil i mnohé cenné předměty. Jeptiškám se ale podařilo zachránit několik obrazů a také relikvie svatého Carla Acutise.
Kdo je Carlo Acutis?
Carlo Acutis se narodil 3. května 1991 a vychodil základní školu v Miláně. Od nejútlejšího věku projevoval neobvyklý zájem o víru a pomoc ostatním. Jeho matka Antonia Salzanová uvedla, že od tří let nadšeně chodil do kostelů, věnoval své kapesné na chudé a později pomáhal spolužákům, zastával se postižených vrstevníků, když čelili šikaně, a nosil jídlo a spací pytle milánským bezdomovcům.
První svaté přijímání zažil ve svých sedmi letech v červnu 1998 právě v klášteře Bergamo. Pro každého katolíka je to velká slavnost, na kterou se připravuje téměř rok. Oslavy prvního svatého přijímání u dětí i dospělých se účastní celá rodina.
Carlo Acutis zemřel v pouhých 15 letech, krátce poté, co u něj propukla leukémie. Následně se objevily údajné zázraky spojené s jeho osobou. Papež František uznal dva z nich, což stačí na svatořečení. Prvním bylo vyléčení sedmiletého chlapce v Brazílii v roce 2014. Dítě trpělo vážným onemocněním slinivky a zotavilo se poté, co se dostalo do kontaktu s jedním z Acutisových triček. V druhém případě z roku 2022 se uzdravila mladá žena z následků závažné nehody. Její matka předtím podnikla pouť k Acutisově hrobce v Assisi a prosila za její zdraví.
Oba tyto zázraky, spolu s Acutisovým příkladným životem, vedly papeže Františka k blahořečení chlapce a jeho následníka Lva XIV. ke svatořečení v září 2025. Acutis založil také několik křesťanských webů, jeden mimo jiné mapoval zázraky. Proto si vysloužil přezdívku Influencer Boží nebo také Influencer Páně. Stal se prvním svatým mileniálem, tedy příslušníkem generace Y.