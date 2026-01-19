Zaměstnání ve zdravotnictví a přidružených oborech má svá specifika. Mezi výhody však patří fakt, že výroba zde nepodléhá sezonním výkyvům nebo krátkodobým trendům. Zdravotnictví bude potřeba vždy a firmy vyrábějící zdravotnický materiál poskytují zaměstnancům stabilitu a také vědomí, že jejich práce má reálný dopad na životy druhých.
Čím se Teleflex zabývá?
Mezinárodní firma Teleflex vyrábí a poskytuje zdravotnické technologie v oblastech cévního a intervenčního přístupu, chirurgie, anestezie, srdeční péče, urologie a akutní medicíny. Do její rodiny patří několik známých světových značek, které se ve zdravotnictví využívají. Z příslušnosti k silné mezinárodní skupině pak Teleflex v ČR čerpá know-how, přístup k moderním technologiím, ale také stabilní zázemí.
„Velmi dbáme na to, aby rozhodování o každodenních tématech – pracovních podmínkách, benefitech, organizaci práce nebo komunikaci – vycházelo z potřeb lidí v jednotlivých regionech. Díky tomu dokážeme kombinovat výhody globální firmy s osobním a lidským přístupem typickým pro lokální zaměstnavatele,“ vysvětluje Pavel Háněl, výkonný ředitel ve společnosti Teleflex.
Automatizace výroby přináší nové pracovní nabídky
Obecně klesá zájem o manuální práci, řada výrobních procesů se proto již automatizovala. Výhodou je, že ubývá rutinní a monotónní práce a současně roste potřeba obsadit ve výrobě nové pozice. „Díky automatizaci bude práce jednodušší, ergonomicky příjemnější a vznikají nové pozice techniků, seřizovačů nebo specialistů údržby. Pořád budou potřeba lidé, kteří mají manuální práci rádi,“ doplňuje Pavel Háněl s tím, že „stále je mnoho operací, které lze jen obtížně automatizovat, a proto budou vždy potřeba šikovné ruce.“
Pracovní prostředí má jasně daná pravidla
Výroba zdravotnických prostředků klade vysoké nároky na hygienu, čistotu a přesnost. Většina výrobků Teleflexu je také finálně používána na operačních sálech, čistota a sterilní prostředí ve výrobních prostorách je tedy základním a nezbytným požadavkem. Vysoký hygienický standard je pak výhodou i pro zaměstnance, kteří pracují v bezprašném prostředí s kontrolovanou teplotou, vlhkostí a pravidelnou výměnou vzduchu.
Stejnou péči, jakou potřebují nástroje v rukou lékařů a sester, potřebují i zaměstnanci. Teleflex proto klade vysoké nároky i na moderní a pohodlné zázemí, které pro ně vytváří. Přestože na většině pracovišť probíhá práce vsedě, společnost kontinuálně pracuje na zlepšování ergonomie.
Platí zde některá omezení, například zákaz šperků nebo make-upu ve výrobě, to však není ve zdravotnictví nic neobvyklého. Omezení také nejsou samoúčelná, ale naopak jsou přímou součástí odpovědnosti vůči pacientům, protože přispívají k větší bezpečnosti. Právě tato odpovědnost dává práci hlubší význam než v jiných výrobnách. „Za mě osobně nemůže být vyšší poslání a hlubší smysl práce. Pracoval jsem ve více výrobních odvětvích, ale takovou hrdost na produkty, které vyrábíme, jsem nikde nezažil – a jsem přesvědčen o tom, že většina našich zaměstnanců to má podobně,“ doplňuje Pavel Háněl.
Práce (nejen) pro ženy
Právě důraz na manuální zručnost určuje fakt, že nabídka práce není prvoplánově pouze pro muže nebo pro ženy, ale pro všechny, kteří jsou pečliví a v práci zodpovědní a precizní. „Sháníme hlavně lidi, které to bude bavit a naplňovat a podle toho pak vypadá celá firemní kultura. Máme tady opravdu hodně srdcařů a lidi, které to baví, podporujeme, aby se mohli rozvíjet, případně se podílet na mezinárodních projektech. Když se zájmy lidí potkají se zájmem firmy, tak do toho investujeme nemalé prostředky. Příkladů, kdy se lidé vypracovali z operátora až do manažerské pozice, máme v Teleflexu celou řadu,“ uzavírá Pavel Háněl.
