Kde udělala příroda chybu? Existuje jediná ryba, která si vyrábí vlastní teplo

Většina ryb nemá schopnost udržovat stálou tělesnou teplotu nezávislou na okolním prostředí. Jedním z důvodů jsou i žábry, kde krev přichází do těsného kontaktu s chladnou vodou a dochází k výrazným tepelným ztrátám.
Tělesná teplota ryb proto obvykle odpovídá teplotě okolní vody. U některých druhů, například tuňáků nebo žraloků, se může mírně zahřát několik svalů například při pohybu, ale nikdy se neohřeje celé tělo naráz.
Leskyně skvrnitá
Nazývá se také moonfish, opah, cravo, kingfish či Jerusalem haddock, česky perletník nádherný. Teplota těla 14 °C byla potvrzena i v chladnější vodě o teplotě 4 °C.
Jen jediná ryba na světě to umí – opah, neboli leskyně skvrnitá (Lampris guttatus). Vědci zjistili, že si tento dravec dokáže udržovat tělesnou teplotu trvale o několik stupňů Celsia vyšší než okolní voda, a to nejen ve svalech, ale i ve vnitřních orgánech včetně srdce.
Má totiž zvláštní uspořádání cév v žábrách, které funguje jako „protiproudý výměník tepla“: krev vracející se z těla předává teplo okysličené krvi proudící ze žaber do organismu, čímž se výrazně omezuje teplotní ztráta.
Leskyně skvrnitá dorůstá délky až kolem dvou metrů a může vážit až 100 kilogramů. Aktivně loví ryby, olihně i medúzy a vyskytuje se ve všech světových oceánech s výjimkou polárních oblastí. Podle odborníků jí schopnost udržovat zvýšenou tělesnou teplotu poskytuje významnou evoluční výhodu v chladných a temných vrstvách oceánu. Umožňuje jí rychlejší pohyb, efektivnější lov i lepší schopnost uniknout predátorům.