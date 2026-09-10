Technické obory mají budoucnost
Podpora odborného vzdělávání a příprava budoucích odborníků jsou důležité pro rozvoj moderního průmyslu, technologií a inovací. WITTE Automotive proto dlouhodobě spolupracuje se vzdělávacími institucemi v regionu a podporuje zájem žáků a studentů o technické obory a kariéru v průmyslu.
Během školního roku 2025/2026 se v českých závodech WITTE Automotive uskutečnilo několik exkurzí, kterých se zúčastnilo více než 400 žáků a studentů. Ti měli možnost nahlédnout do reálného provozu, seznámit se s moderními výrobními procesy a poznat různorodé profese, které automobilový průmysl nabízí.
Studenti se během návštěv seznamovali například s oblastmi strojírenství, elektrotechniky, výroby, logistiky, nákupu nebo financí. Ukazuje se tak, že moderní automobilový průmysl nabízí široké možnosti uplatnění nejen pro technicky zaměřené absolventy.
Přehled aktuálních kariérních příležitostí ve WITTE Automotive zároveň ukazuje, jak široké spektrum technických i netechnických profesí může automobilový průmysl nabídnout.
Technika může být kreativní
Spolupráce WITTE Automotive se Základní školou Hroznětín vedla také ke vzniku technického kroužku, který vznikl za podpory Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje.
Děti si v rámci praktických projektů vyzkoušely například práci s LED technologiemi a 3D tiskem. Díky tomu mohly propojit technické dovednosti s vlastní kreativitou a zjistit, že technika nemusí znamenat pouze teorii a práci s učebnicemi.
„Praktické projekty dětem ukazují, že technika může být kreativní, zajímavá a zároveň užitečná. Díky spolupráci se společností WITTE Automotive poznávají činnosti, se kterými se v běžné výuce setkávají jen zřídka. To jim může poskytnout důležité podněty při rozhodování o dalším vzdělávání a budoucím povolání,“ vysvětluje Mgr. Jaroslava Tomáňová, ředitelka Základní školy Hroznětín.
Propojení škol a firem pomáhá studentům
WITTE Automotive dlouhodobě spolupracuje také s dalšími školami v Karlovarském kraji. Patří mezi ně ISŠTE Sokolov, SPŠ Ostrov, SOŠ Karlovy Vary a Logistická škola Dalovice.
Díky spolupráci mohou mladí lidé lépe poznat technické profese, průmyslovou výrobu a fungování moderní firmy. Propojení školní výuky s reálnou praxí jim zároveň pomáhá získat představu o tom, jaké znalosti a dovednosti mohou v budoucím zaměstnání využít.
Spolupráce pokračuje také na vysokoškolské úrovni. WITTE Automotive spolupracuje se Západočeskou univerzitou v Plzni a ČVUT v Praze, čímž podporuje propojení vysokoškolského vzdělávání s potřebami průmyslu.
WITTE Automotive získalo ocenění za spolupráci ve vzdělávání
Dlouhodobou podporu odborného vzdělávání letos ocenila ISŠTE Sokolov, která společnosti WITTE Automotive udělila titul „Vzorová firma roku ve spolupráci v odborném vzdělávání“.
Ocenění potvrzuje význam dlouhodobého propojení firem a škol a zároveň ukazuje, že spolupráce zaměstnavatelů se vzdělávacími institucemi může být důležitou součástí rozvoje kariéry mladých lidí v Karlovarském kraji.
Nové exkurze a vzdělávací aktivity pokračují
Ani v nadcházejícím školním roce spolupráce WITTE Automotive se školami nekončí. Připravují se další exkurze, rozvoj technického kroužku a nové vzdělávací aktivity.
České závody WITTE Automotive tak budou i nadále pomáhat mladým lidem získávat praktické zkušenosti, poznávat různorodé profesní možnosti a lépe se orientovat v tom, jak začít kariéru v technických oborech a moderním průmyslu.
Pro studenty a absolventy, kteří hledají pracovní příležitosti v Karlovarském kraji, tak může být přímý kontakt s firmami důležitým krokem při rozhodování o dalším vzdělávání i budoucí kariéře.