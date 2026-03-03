Karel IV. samurajem, v Letňanech buvol a místo Stalina kočka. Jak by vypadala asijská Praha

Petra Škraňková
  13:08
Jak by vypadala Praha, kdyby byla v asijské zemi? Motion designer Vašek Krejčí vyrobil virální video, ve kterém se nejznámější pražská místa obléknou do asijského hávu. Jeho představa, jak by mohla vypadat Žižkovská věž, Staroměstská radnice nebo hlavní nádraží, rozdělila diváky na dva tábory. Jedni jsou nadšení a vzpomínají na své zážitky z cest po Dálném východě, druzí jsou zhrození z představy ruchu a přelidněnosti.

Karel IV. jako samuraj, mávající kočka namísto Metronomunebo dřívější sochy Stalina, buvol v Letňanech, Pražský orloj, svatý Vít a Národní divadlo v barvách Asie nebo Chinatown na Staroměstském náměstí a hlavním nádraží. To vše se vešlo do virálního videa, za kterým stojí motion designer a art director skupiny Prima Vašek Krejčí.

Krátký film na sociálních sítích během 48 hodin zaznamenal více než 120 000 zobrazení a reakce byly většinou nadšené. Sledující na sociálních sítích se shodovali, že jeho verze známých pražských míst je lepší, než jak nyní vypadají ve skutečnosti. „Hezká Praha. A zlatá kočka na ‚Stalinovi‘ vypadá možná lépe než naše kyvadlo,“ ocenili Krejčího dílo na facebooku.

Národní divadlo v AI reimaginaci Prahy k podpoře reality show Asia Express
Pražský orloj na Staroměstské radnici v AI reimaginaci Prahy k podpoře reality show Asia Express
Týnský chrám na Staroměstském náměstí v AI reimaginaci Prahy k podpoře reality show Asia Express
Tančící dům v AI reimaginaci Prahy k podpoře reality show Asia Express
12 fotografií

Menší část reagovala s odporem. Praha v asijském hávu jim připadala děsivá. „Doufám, že to tak nikdy nebude,“ uzavřel jeden ze sledujících.

Krejčí své fanoušky i pobavil. Do reálných kulis vložil i několik vtipů, například opici kradoucí čepici hradní stráži nebo buvola na polích v Letňanech vedle výtahu k nástupišti metra.

Osm hodin focení Prahy očima turisty

Video nevzniklo jen v počítači, autor vychází ze skutečných fotografií Prahy, které přetvořil s pomocí umělé inteligence a klasické postprodukce. „Základ tvoří reálná Praha, skutečné budovy a urbanismus, jen přepsaná do jiného kulturního vizuálního jazyka. Je to vlastně experiment: Co kdyby se Praha narodila v Asii?“ popisuje svou práci Krejčí, který loni upoutal pozornost videi Postapo Praha, kde proměnil známá pražská místa do kulis postapokalyptické reality.

Socha Karla IV. v AI reimaginaci Prahy k podpoře reality show Asia Express

Projekt asijské Prahy začal klasicky, na papíře. Krejčí si vypsal největší dominanty města a osm hodin chodil po ulicích a fotil. „Jako rodilý Pražák se centru spíš vyhýbám, ale ten den jsem si Prahu prošel jako asijský turista, který se snaží vyfotit co nejvíc ikonických míst. Výsledkem byla plná karta fotek a spousta puchýřů,“ říká s nadsázkou.

Teprve poté přišla na řadu práce s umělou inteligencí – nejprve stylizace fotografií, následně jejich animování (kamera, atmosféra, světlo) pomocí dalších AI nástrojů. Finální podobu videu dodala klasická postprodukce: střih, hudba, color grading i zvukové efekty.

Největší výzvou pro něj bylo zachovat rozpoznatelnost města. „Když přidáte lanterny, draky a změníte ornamentiku, velmi rychle sklouznete do generického ‚asijského města‘. Mým cílem bylo, aby divák řekl: To je hlavák… Jen nějak jiný,“ popisuje.

Nejvíce pyšný je na Karla IV. v roli samuraje. „Říkal jsem si, jestli jsem to nepřepískl, ale nakonec jsem ho ve střihu nechal. A velkou radost mám i ze záběru, kde je obrovská zlatá mávající kočka místo pražského metronomu nebo kdy na nástupiště stanice Muzeum nepřijíždí metro, ale malé asijské loďky,“ doplňuje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Tisíce naháčů se praly o dvě dřevěné tyčky. Bizarní tradiční akce mívá špatné konce

POLONAHÁ TLAČENICE. Muži oblečení jen v bederních rouškách v chrámu Saidaidži v...

Je to jeden ze tří nejvýznamnějších výstředních japonských festivalů a každý rok se při něm někdo zraní. Letos skončili tři muži v bezvědomí v nemocnici a mohou být rádi, že je dav neušlapal. Hlavním...

Pandě v čínské zoo přistál ve výběhu mobil. Okamžitě se proměnila v typického teenagera

Turistovi spadl mobil do výběhu. Panda si z něj udělala hračku

V typického teenagera dnešní doby se proměnila 2,5letá panda v čínské zoologické zahradě. Když k ní spadl mobil od jednoho z návštěvníků, nevyměnila ho za pamlsky, ale pevně svírala v tlapě, zatímco...

Broker Consulting hlásí rekordní rok: realitní transakce za 23 miliard korun

Komerční sdělení
Nemovitosti ve Španělsku

Realitní segment skupiny Broker Consulting má za sebou rok, který jej řadí mezi nejviditelnější hráče na trhu. V roce 2025 skupina napříč Českem, Slovenskem, Španělskem a Dubají zrealizovala prodej...

GTA po turecku, smějí se tisíce lidí. Zloděj šperků prchal na nečekaném prostředku

Zloděj vykradl klenotnictví a prchl na oslu

V tureckém městě Kayseri se odehrála jedna z nejbizarnějších loupeží poslední doby. Do obchodu se zlatem a šperky se zloděj vloupal nečekaným způsobem a ještě podivnějším z místa činu uprchnul....

Víkend na Broumovsku: Skály, které možná ještě neznáte, a barokní ticho s duší

Ve spolupráci
Broumovsko nabízí spoustu parádních zážitků.

Hledáte místo, kde ranní mlhu nad pískovcovými věžemi neprotíná hluk turistických resortů, ale jen ticho a klid? Broumovsko, ležící na pomezí s polským Valbřišskem, nabízí fascinující mix divoké...

Karel IV. samurajem, v Letňanech buvol a místo Stalina kočka. Jak by vypadala asijská Praha

Digitální umělec přetvořil Prahu na asijské město

Jak by vypadala Praha, kdyby byla v asijské zemi? Motion designer Vašek Krejčí vyrobil virální video, ve kterém se nejznámější pražská místa obléknou do asijského hávu. Jeho představa, jak by mohla...

3. března 2026  13:08

Jak přesné jsou chytré hodinky při sportu a kdy zvolit jiný měřič tepu či výkonu

Ilustrační fotografie

Chytré hodinky dnes používají miliony lidí ke sledování tepu, sportu i spánku. Jejich měření je pro běžné aktivity většinou dostatečné, při intenzivním tréninku však může mít odchylky. Kdy se vyplatí...

3. března 2026  8:30

GTA po turecku, smějí se tisíce lidí. Zloděj šperků prchal na nečekaném prostředku

Zloděj vykradl klenotnictví a prchl na oslu

V tureckém městě Kayseri se odehrála jedna z nejbizarnějších loupeží poslední doby. Do obchodu se zlatem a šperky se zloděj vloupal nečekaným způsobem a ještě podivnějším z místa činu uprchnul....

3. března 2026  5:30

Velikonoční prázdniny 2026

Koledníci vyrazili i v Lounech za velikonoční nadílkou.(21. Dubna 2025)

Velikonoční prázdniny trvají celkem pět dnů. Ke státním svátkům na Velký pátek a Velikonoční pondělí mají školáci základních a středních škol v České republice volno také ve čtvrtek před Velkým...

2. března 2026  21:49

Retrográdní Merkur pobláznil internet. Co je to a proč se tomu nepoddávat

Retrográdní Merkur 2026 zasahuje všechna znamení zvěrokruhu. Jak ovlivní...

Už je to tady. Retrográdní Merkur 2026, neboli Mercury retrograde, právě začal a internet šílí. Astrologové i nadšenci do horoskopů varují před chaosem v komunikaci, technologiích i cestování. Co se...

2. března 2026

Formální schůzka, nebo hnací motor? Jak nastavit systém hodnocení, který lidé nebudou nenávidět

Komerční sdělení
Formální schůzka, nebo hnací motor? Jak nastavit systém hodnocení, který lidé...

Mnoho zaměstnanců i manažerů vnímá roční hodnocení jako nutné zlo. Hodiny strávené v zasedačce, vyplňování šablon, které nikdo nečte, a zpětná vazba, která přichází s křížkem po funuse. Přitom...

2. března 2026  13:43

Péter Magyar, hlavní tvář maďarské opozice

Péter Magyar, lídr opoziční strany Tisza, pronáší projev při příležitosti 69....

Právník a někdejší diplomat Péter Magyar je hlavní tváří maďarské opozice. V roce 2024 převzal okrajovou stranu Tisza, která je nyní nejvážnějším vyzyvatelem vládní strany Fidesz současného premiéra...

2. března 2026  10:35

Proč je hladina cukru v krvi zásadní pro úspěšné hubnutí?

Ve spolupráci
Hubnutí pomáhá podpořit BrainMarket

V oblasti moderního biohackingu a zdravého životního stylu se stále častěji ukazuje, že počítání kalorií je pouze špičkou ledovce. Pokud se zaměříme na to, proč se nedaří hubnout i při kalorickém...

2. března 2026

Dlouhý stín Viktora Orbána nad Evropou. Jak 16 let přetváří Maďarsko a o co usiluje

Viktor Orbán (9. ledna 2020)

Je to nejdéle vládnoucí politik v Evropské unii. Maďarský premiér Viktor Orbán je u moci nepřetržitě 16 let. Zatímco jako mladý demokrat vyzýval ke svobodě a odchodu sovětských vojsk, dnes utužuje...

27. února 2026  20:05

Broker Consulting hlásí rekordní rok: realitní transakce za 23 miliard korun

Komerční sdělení
Nemovitosti ve Španělsku

Realitní segment skupiny Broker Consulting má za sebou rok, který jej řadí mezi nejviditelnější hráče na trhu. V roce 2025 skupina napříč Českem, Slovenskem, Španělskem a Dubají zrealizovala prodej...

27. února 2026  14:05

Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato

Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...

Investice do zlata není jen o ceně na burze. Bez znalostí riskujete ztrátu

Ve spolupráci
Investiční zlato od Zlaťáky.cz

V dobách ekonomické prosperity vnímáme bankovky v peněžence jako samozřejmou hodnotu. Historie nás však opakovaně učí, že zatímco papírové měny podléhají inflaci a politickým rozhodnutím, zlato si...

26. února 2026

Víkend na Broumovsku: Skály, které možná ještě neznáte, a barokní ticho s duší

Ve spolupráci
Broumovsko nabízí spoustu parádních zážitků.

Hledáte místo, kde ranní mlhu nad pískovcovými věžemi neprotíná hluk turistických resortů, ale jen ticho a klid? Broumovsko, ležící na pomezí s polským Valbřišskem, nabízí fascinující mix divoké...

26. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.