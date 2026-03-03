Karel IV. samurajem, v Letňanech buvol a místo Stalina kočka. Jak by vypadala asijská Praha

Karel IV. jako samuraj, mávající kočka namísto Metronomunebo dřívější sochy Stalina, buvol v Letňanech, Pražský orloj, svatý Vít a Národní divadlo v barvách Asie nebo Chinatown na Staroměstském náměstí a hlavním nádraží. To vše se vešlo do virálního videa, za kterým stojí motion designer a art director skupiny Prima Vašek Krejčí.
Krátký film na sociálních sítích během 48 hodin zaznamenal více než 120 000 zobrazení a reakce byly většinou nadšené. Sledující na sociálních sítích se shodovali, že jeho verze známých pražských míst je lepší, než jak nyní vypadají ve skutečnosti. „Hezká Praha. A zlatá kočka na ‚Stalinovi‘ vypadá možná lépe než naše kyvadlo,“ ocenili Krejčího dílo na facebooku.
Menší část reagovala s odporem. Praha v asijském hávu jim připadala děsivá. „Doufám, že to tak nikdy nebude,“ uzavřel jeden ze sledujících.
Krejčí své fanoušky i pobavil. Do reálných kulis vložil i několik vtipů, například opici kradoucí čepici hradní stráži nebo buvola na polích v Letňanech vedle výtahu k nástupišti metra.
Osm hodin focení Prahy očima turisty
Video nevzniklo jen v počítači, autor vychází ze skutečných fotografií Prahy, které přetvořil s pomocí umělé inteligence a klasické postprodukce. „Základ tvoří reálná Praha, skutečné budovy a urbanismus, jen přepsaná do jiného kulturního vizuálního jazyka. Je to vlastně experiment: Co kdyby se Praha narodila v Asii?“ popisuje svou práci Krejčí, který loni upoutal pozornost videi Postapo Praha, kde proměnil známá pražská místa do kulis postapokalyptické reality.
Projekt asijské Prahy začal klasicky, na papíře. Krejčí si vypsal největší dominanty města a osm hodin chodil po ulicích a fotil. „Jako rodilý Pražák se centru spíš vyhýbám, ale ten den jsem si Prahu prošel jako asijský turista, který se snaží vyfotit co nejvíc ikonických míst. Výsledkem byla plná karta fotek a spousta puchýřů,“ říká s nadsázkou.
Teprve poté přišla na řadu práce s umělou inteligencí – nejprve stylizace fotografií, následně jejich animování (kamera, atmosféra, světlo) pomocí dalších AI nástrojů. Finální podobu videu dodala klasická postprodukce: střih, hudba, color grading i zvukové efekty.
Největší výzvou pro něj bylo zachovat rozpoznatelnost města. „Když přidáte lanterny, draky a změníte ornamentiku, velmi rychle sklouznete do generického ‚asijského města‘. Mým cílem bylo, aby divák řekl: To je hlavák… Jen nějak jiný,“ popisuje.
Nejvíce pyšný je na Karla IV. v roli samuraje. „Říkal jsem si, jestli jsem to nepřepískl, ale nakonec jsem ho ve střihu nechal. A velkou radost mám i ze záběru, kde je obrovská zlatá mávající kočka místo pražského metronomu nebo kdy na nástupiště stanice Muzeum nepřijíždí metro, ale malé asijské loďky,“ doplňuje.