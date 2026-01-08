Většina druhů motýlů a můr získává živiny především z nektaru květů. Některé si však jídelníček doplňují i o další minerály – například ze zeminy nebo rozkládajících se těl živočichů. Toto chování je u hmyzu poměrně běžné. Pití slz či očních sekretů zvířat je výrazně vzácnější a mimo tropické oblasti bylo dosud zaznamenáno jen jednou, u můry sající oční sekret koně.
Nyní se však podařilo zachytit tento jev znovu. Fotopast v Green Mountain National Forest zaznamenala 80 snímků samce losa amerického, na jehož tváři seděly můry a sály mu slzy.
Pití slz (anglicky lachryphagy z latinských slov lacrima – slza a řeckého phagos – ten, kdo jí) dosud nebylo u losa ani u žádného druhu můry popsáno. Přestože přesné určení hmyzu není podle snímků možné, odborníci se na základě velikosti a tvaru domnívají, že se jedná o zástupce čeledi píďalkovitých (Geometridae).
Vědci upozorňují i na možná zdravotní rizika. Teoreticky mohou můry přenášet choroby, například keratokonjunktivitidu – zánětlivé onemocnění oka, které může u losů vést k vážným zdravotním komplikacím. Zatím však neexistují důkazy, že by hmyz šířil infekce tímto způsobem.
Vzácný moment zachycený fotopastí tak otevírá nové otázky o tom, jak daleko jsou hmyz a jeho potravní strategie schopny zajít. A připomíná, že i v dobře prozkoumaných lesích se může objevit chování, které dosud unikalo lidské pozornosti.