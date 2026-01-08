Kamery zachytily nevídané chování můry k losovi. Vědci o tom zatím jen slyšeli

Tereza Hrabinová
  5:00
Vědci v USA zaznamenali zvláštní a velmi vzácné chování - můry pijící slzy losa. Snímky, které pořídila fotopast v národním lese Green Mountain, ukazují, jak se můry v noci přisály k očím losa a pily jeho slzy.

Los evropský a los americký jsou největšími zástupci jelenovitých. | foto: Tony Hisgett from Birmingham, UK, CC BY 2.0Creative Commons

Většina druhů motýlů a můr získává živiny především z nektaru květů. Některé si však jídelníček doplňují i o další minerály – například ze zeminy nebo rozkládajících se těl živočichů. Toto chování je u hmyzu poměrně běžné. Pití slz či očních sekretů zvířat je výrazně vzácnější a mimo tropické oblasti bylo dosud zaznamenáno jen jednou, u můry sající oční sekret koně.

Nyní se však podařilo zachytit tento jev znovu. Fotopast v Green Mountain National Forest zaznamenala 80 snímků samce losa amerického, na jehož tváři seděly můry a sály mu slzy.

scientific_american

Moths have been known to sip the tears of everything from birds to reptiles. But the behavior, known as lachryphagy, has been almost exclusively observed in the tropics. Now, for the first time, researchers have documented moths drinking the tears of a moose in rural Vermont. Scientists believe that moths feed on animal tears to get minerals and nutrients.

Learn more at the link in our bio.

Credit: Nick Fortin, Vermont Fish and Wildlife Department

13. prosince 2025 v 0:38, příspěvek archivován: 2. ledna 2026 v 15:40
Pití slz (anglicky lachryphagy z latinských slov lacrima – slza a řeckého phagos – ten, kdo jí) dosud nebylo u losa ani u žádného druhu můry popsáno. Přestože přesné určení hmyzu není podle snímků možné, odborníci se na základě velikosti a tvaru domnívají, že se jedná o zástupce čeledi píďalkovitých (Geometridae).

Vědci upozorňují i na možná zdravotní rizika. Teoreticky mohou můry přenášet choroby, například keratokonjunktivitidu – zánětlivé onemocnění oka, které může u losů vést k vážným zdravotním komplikacím. Zatím však neexistují důkazy, že by hmyz šířil infekce tímto způsobem.

Vzácný moment zachycený fotopastí tak otevírá nové otázky o tom, jak daleko jsou hmyz a jeho potravní strategie schopny zajít. A připomíná, že i v dobře prozkoumaných lesích se může objevit chování, které dosud unikalo lidské pozornosti.

