Kam vyrazit na Mikuláše či na vánoční trhy? Hradec Králové chystá letos velkolepý advent

V roce 2025 slaví Hradec Králové 800 let od první písemné zmínky. U této příležitosti se návštěvníkům otevřela řada míst, která připomínají významnou historii města, a proběhlo na 190 kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Na závěr roku a výročních slavností jsou na Velkém náměstí v Hradci Králové naplánovány Královské vánoční trhy.
Výročí založení Hradce Králové
Kdy bylo založeno královské město, není přesně známo, protože k tomu chybí písemné doklady, osídlení v okolí dnešního Hradce však sahá až do doby prehistorické a v raném středověku zde vzniklo hradiště. První písemná zmínka o Hradci jako o městě pak pochází z roku 1225. K tomuto datu se také vážou letošní oslavy osmistého výročí.
Součástí oslav je například instalace Město v proměnách času na digitálních panelech Bílé věže, která představila netradičně zpracované známé i pozapomenuté události, postavy a okamžiky. Dále se odehrála také výstava Zobrazení Hradce Králové v proměnách času, která se týkala vedut, prospektů, map a plánů Hradce Králové od 17. do 19. století.
V této souvislosti bylo také natočeno 8 animovaných spotů pod názvem Film 800, které hravým způsobem a různými animačními technikami zobrazovaly zlomové okamžiky města.
Rozsvícení stromu a adventní trhy
Velké oslavy pak budou pokračovat i v prosinci. 30. listopadu 2025 se uskuteční slavnostní rozsvícení stromu na Velkém náměstí, během kterého promluví světící biskup Mons. Prokop Brož, a budou zahájeny také Královské adventní trhy.
Adventní trhy v Hradci Králové: 30. 11. – 23. 12. 2025
Program 30.11.2025
Otevírací doba adventních trhů
Na trhu bude více jak 60 prodejních míst. Kromě vánočního zboží se návštěvníci mohou těšit na regionální výrobky a potraviny. Trhy mají dokonce svoji uličky s regionálními prodejci. Dále budou k dispozici i tradiční místa s občerstvením a kluziště. „Nechybí ani vyhlídkové kolo, kolotoč pro děti nebo útulná vánoční hospůdka s vyhřívanou zónou pro posezení,“ uvádí k tomu Ivan Kurtev, jednatel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která je pořadatelem vánočních trhů i doprovodného programu.
Trhy budou trvat až do 23. prosince a v rámci programu jsou na každý den připravena také hudební vystoupení známých umělců a žáků základních uměleckých škol či ukázky kovářského řemesla. „O tu správnou vánoční atmosféru se postarají hradecké pěvecké sbory a folklorní soubory, ale také oblíbení interpreti, jako například Bára Basiková, Oceán, David Deyl, Jazz Police nebo Factorial! Orchestra. Připraveny jsou také novinky jako Den s Rock for People, návštěvníci se mohou těšit na vánoční představení Živý betlém před Městskou hudební síní, který bude k vidění 21. prosince,“ doplňuje Ivan Kurtev. Za zmínku určitě stojí i Den s Českým rozhlasem, Česko zpívá koledy a soutěž Adventních talentů. Zájemci se mohou jít podívat do nedaleké Bílé věže na výstavu Město v proměnách času.
Vánoční náladu podpoří výstava betlémů a kluziště
Uprostřed vánoční vesničky bude kolem Mariánského sloupu opět umístěno venkovní kluziště. Vstup je zdarma, a pokud brusle nemáte, nevadí, k dispozici je také půjčovna bruslí, případně broušení (platba pouze v hotovosti). V provozu bude nejen po dobu trvání adventních trhů, ale zabruslit si budete moct až do Tří králů.
Provozní doba kluziště a půjčovny bruslí
Součástí kulturního programu je i živý betlém a na radnici výstava betlémů rodiny Sochorových, včetně návštěvy řezbářské dílny a ukázky řemesla. Součástí sbírky, kterou si mohou návštěvníci prohlédnout, budou dřevěné betlémy z okolí Nové Paky či Králík, menší betlémy z různých materiálů i tvorba Jakuba a Martina a Sochorových.
Řezbář Jakub Sochor se vyřezávání betlémů věnuje přes dvacet let a spolu s otcem a dědečkem získali ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje v oboru betlémářství. „Dědeček Bohuslav Sochor ze Dvora Králové nad Labem betlémy sbíral a druhý dědeček Jan Merta z Hradce Králové je po odchodu do důchodu vyřezával. Před 20 lety jsem ho požádal o zapůjčení kousku lipového dřeva a nožík, chtěl jsem si to jen vyzkoušet. A vlastně to zkouším doteď,“ říká Jakub Sochor.
Jakub sochor vystavuje autorské betlémy i historické kousky z vlastní sbírky v Hradci pravidelně (snímek z roku 2019)
Kam v Hradci na Mikuláše?
Na vánoční tržiště na Velkém náměstí se s dětmi vydejte i 5. prosince, kdy náměstí zaplní čerti a pohádková mikulášská show, během které nebude chybět akrobacie na kruhu, bublinová show, focení s Mikulášem, anděly i čerty a na závěr rozsvícení náměstí andělskými křídly.
Novinka 2025: Den s Rock for People
Kromě hudebních produkcí, které se budou na pódiu v rámci trhů konat každý den, je na 11. prosince naplánován také Den s Rock for People. V 15:00 vystoupí hudební skupina White Fruit Honey, od 17:00 rapper MC Gey a v 19:30 zlatý hřeb programu Vypsaná fiXa.
Kde zaparkovat v Hradci Králové?
Velký zájem o vánoční trhy je spojen s úskalími, jako je zaplnění centra lidmi a auty. Trhy v loňském roce ukázaly, že dopravu a parkování v okolí Velkého náměstí je třeba vyřešit tak, aby nenarušovala sváteční atmosféru. Parkoviště na náměstí je v době konání trhů uzavřeno a k úplné uzávěře Velkého náměstí pak dojde 30. listopadu a 5. prosince, kdy se očekává největší účast.
Řidičům se doporučuje využít venkovní parkoviště před koupalištěm Flošna nebo parkovací domy Jana Gayera a RegioCentrum.
Obsah vznikl ve spolupráci s kanceláří oslav 800 let Hradce Králové.