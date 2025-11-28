Kam vyrazit na Mikuláše či na vánoční trhy? Hradec Králové chystá letos velkolepý advent

Hradec Králové letos znovu potvrzuje, proč patří k nejkouzelnějším místům adventu ve východních Čechách. Malebné historické centrum během Královských vánočních trhů provoní punč, svařák a regionální speciality z Královéhradeckého a Pardubického kraje. Trhy každý rok přilákají návštěvníky z celého okolí, kteří se sem sjíždí za jídlem a pitím i kouzelnou adventní atmosférou. Jaké novinky oproti loňsku si organizátoři připravili?

V roce 2025 slaví Hradec Králové 800 let od první písemné zmínky. U této příležitosti se návštěvníkům otevřela řada míst, která připomínají významnou historii města, a proběhlo na 190 kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Na závěr roku a výročních slavností jsou na Velkém náměstí v Hradci Králové naplánovány Královské vánoční trhy.

Výročí založení Hradce Králové

Kdy bylo založeno královské město, není přesně známo, protože k tomu chybí písemné doklady, osídlení v okolí dnešního Hradce však sahá až do doby prehistorické a v raném středověku zde vzniklo hradiště. První písemná zmínka o Hradci jako o městě pak pochází z roku 1225. K tomuto datu se také vážou letošní oslavy osmistého výročí.

Součástí oslav je například instalace Město v proměnách času na digitálních panelech Bílé věže, která představila netradičně zpracované známé i pozapomenuté události, postavy a okamžiky. Dále se odehrála také výstava Zobrazení Hradce Králové v proměnách času, která se týkala vedut, prospektů, map a plánů Hradce Králové od 17. do 19. století.

V této souvislosti bylo také natočeno 8 animovaných spotů pod názvem Film 800, které hravým způsobem a různými animačními technikami zobrazovaly zlomové okamžiky města.

Rozsvícení stromu a adventní trhy

Velké oslavy pak budou pokračovat i v prosinci. 30. listopadu 2025 se uskuteční slavnostní rozsvícení stromu na Velkém náměstí, během kterého promluví světící biskup Mons. Prokop Brož, a budou zahájeny také Královské adventní trhy.

Adventní trhy v Hradci Králové: 30. 11. – 23. 12. 2025

Program 30.11.2025

  • 16:00 otevření tržiště
  • 17:00 vystoupení Squadra Risonante
  • 18:00 rozsvícení stromu
  • 18:15 vystoupení Bohemia Voice a Michala Horáka s kapelou

Otevírací doba adventních trhů

  • Po - Pá  13:00 - 20:00
  • So - Ne  10:00 - 20:00
  • 23. 12.  10:00 - 17:00

Na trhu bude více jak 60 prodejních míst. Kromě vánočního zboží se návštěvníci mohou těšit na regionální výrobky a potraviny. Trhy mají dokonce svoji uličky s regionálními prodejci. Dále budou k dispozici i tradiční místa s občerstvením a kluziště. „Nechybí ani vyhlídkové kolo, kolotoč pro děti nebo útulná vánoční hospůdka s vyhřívanou zónou pro posezení,“ uvádí k tomu Ivan Kurtev, jednatel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která je pořadatelem vánočních trhů i doprovodného programu.

Trhy budou trvat až do 23. prosince a v rámci programu jsou na každý den připravena také hudební vystoupení známých umělců a žáků základních uměleckých škol či ukázky kovářského řemesla. „O tu správnou vánoční atmosféru se postarají hradecké pěvecké sbory a folklorní soubory, ale také oblíbení interpreti, jako například Bára Basiková, Oceán, David Deyl, Jazz Police nebo Factorial! Orchestra. Připraveny jsou také novinky jako Den s Rock for People, návštěvníci se mohou těšit na vánoční představení Živý betlém před Městskou hudební síní, který bude k vidění 21. prosince,“ doplňuje Ivan Kurtev. Za zmínku určitě stojí i Den s Českým rozhlasem, Česko zpívá koledy a soutěž Adventních talentů. Zájemci se mohou jít podívat do nedaleké Bílé věže na výstavu Město v proměnách času.

Vánoční trhy v Hradci Králové v roce 2024
Vánoční náladu podpoří výstava betlémů a kluziště

Uprostřed vánoční vesničky bude kolem Mariánského sloupu opět umístěno venkovní kluziště. Vstup je zdarma, a pokud brusle nemáte, nevadí, k dispozici je také půjčovna bruslí, případně broušení (platba pouze v hotovosti). V provozu bude nejen po dobu trvání adventních trhů, ale zabruslit si budete moct až do Tří králů.

Provozní doba kluziště a půjčovny bruslí

  • 30. 11. - 23. 12. 2025 od pondělí do pátku 13:00 – 21:00, sobota 10:00 – 21:00, neděle 10:00 - 20:00
  • 24. 12. 2025 10:00 - 16:00
  • 25. - 31. 12. 2025 10:00 – 20:00
  • 1. 1. 2026 10:00 – 15:00
  • 2. - 5. 1. 2026 10:00 - 20:00
  • 6. 1. 2026 10:00 - 18:00

Součástí kulturního programu je i živý betlém a na radnici výstava betlémů rodiny Sochorových, včetně návštěvy řezbářské dílny a ukázky řemesla. Součástí sbírky, kterou si mohou návštěvníci prohlédnout, budou dřevěné betlémy z okolí Nové Paky či Králík, menší betlémy z různých materiálů i tvorba Jakuba a Martina a Sochorových.

Řezbář Jakub Sochor se vyřezávání betlémů věnuje přes dvacet let a spolu s otcem a dědečkem získali ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje v oboru betlémářství. „Dědeček Bohuslav Sochor ze Dvora Králové nad Labem betlémy sbíral a druhý dědeček Jan Merta z Hradce Králové je po odchodu do důchodu vyřezával. Před 20 lety jsem ho požádal o zapůjčení kousku lipového dřeva a nožík, chtěl jsem si to jen vyzkoušet. A vlastně to zkouším doteď,“ říká Jakub Sochor.

V galerijních prostorách Vystaveno v Hradci Králové jsou k vidění Sochorovy...
V galerijních prostorách Vystaveno v Hradci Králové jsou k vidění Sochorovy...

Jakub sochor vystavuje autorské betlémy i historické kousky z vlastní sbírky v Hradci pravidelně (snímek z roku 2019)

Kam v Hradci na Mikuláše?

Na vánoční tržiště na Velkém náměstí se s dětmi vydejte i 5. prosince, kdy náměstí zaplní čerti a pohádková mikulášská show, během které nebude chybět akrobacie na kruhu, bublinová show, focení s Mikulášem, anděly i čerty a na závěr rozsvícení náměstí andělskými křídly.

Novinka 2025: Den s Rock for People

Kromě hudebních produkcí, které se budou na pódiu v rámci trhů konat každý den, je na 11. prosince naplánován také Den s Rock for People. V 15:00 vystoupí hudební skupina White Fruit Honey, od 17:00 rapper MC Gey a v 19:30 zlatý hřeb programu Vypsaná fiXa.

Kde zaparkovat v Hradci Králové?

Velký zájem o vánoční trhy je spojen s úskalími, jako je zaplnění centra lidmi a auty. Trhy v loňském roce ukázaly, že dopravu a parkování v okolí Velkého náměstí je třeba vyřešit tak, aby nenarušovala sváteční atmosféru. Parkoviště na náměstí je v době konání trhů uzavřeno a k úplné uzávěře Velkého náměstí pak dojde 30. listopadu a 5. prosince, kdy se očekává největší účast.

Řidičům se doporučuje využít venkovní parkoviště před koupalištěm Flošna nebo parkovací domy Jana Gayera a RegioCentrum.

Obsah vznikl ve spolupráci s kanceláří oslav 800 let Hradce Králové.

Kam vyrazit na Mikuláše či na vánoční trhy? Hradec Králové chystá letos velkolepý advent

Ve spolupráci
28. listopadu 2025  16:51

Kroupy velké jako pěst, elektrické sloupy se kácely na zem. Z brazilského videa mrazí

Ničivé kroupy v Brazílii způsobily obrovské škody

Jižní Brazílii zasáhla v neděli 23. listopadu ničivá bouře, která přinesla kroupy velikosti baseballových míčků. Ve městě Erechim způsobila rozsáhlé škody a přiměla úřady vyhlásit stav nouze.

28. listopadu 2025  11:28

Aleš Juchelka

Aleš Juchelka (ANO) v Ostravě na zahájení oficiální kampaně pro říjnové volby...

Český politik Aleš Juchelka (ANO) je horkým adeptem na post ministra práce a sociálních věcí. Úspěch ve sněmovních volbách v říjnu 2025 jej z kandidátky v Moravskoslezském kraji vyslal do...

28. listopadu 2025  11:18

Zuzana Schwarz Bařtipánová

Zuzana Schwarz Bařtipánová

Bývala starostka Bíliny se do poslaneckých lavic dostala teprve nedávno. Nyní je Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) adeptkou vznikající koalice na ministryni pro místní rozvoj.

28. listopadu 2025  11:12

Jaromír Zůna

Zástupce náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Jaromír Zůna při...

Generálporučík ve výslužbě Jaromír Zůna z armády odešel začátkem roku 2025. Hnutí SPD ho nyní navrhuje jako nestranného kandidáta na ministra obrany v budoucí vládě.

28. listopadu 2025  11:06

Otevírací doba v obchodech v době svátků

ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. Zatímco většina svátků na konci roku mezi ně patří,...

28. listopadu 2025  10:18

