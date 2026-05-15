Kam s dětmi v Ostravě? Dětské zábavní centrum nabízí motokáry i oslavy

Kam s dětmi v dešti?
Zábavu do každého počasí slibují především zábavní komplexy, které kombinují adrenalin, hry i odpočinek pro malé děti i teenagery a kde si program užijí i dospělí. Dětské motokáry a herní zónu se simulátory, virtuální realitou a herními konzolemi nabízí například zábavní centrum v Ostravě umístěné v Avion Shopping Parku.
Hlavní výhodou komplexu je rozdělení na tři zóny E-KID, E-GAME a E-MOTION, které na jednom místě spojují bezpečné dětské motokáry, závodní trať pro dospělé i moderní digitální atrakce. Právě kombinace atrakcí pro děti i dospělé dělá z celého areálu místo, kde si společný program užije celá rodina.
Proč navštívit zábavní centrum v Ostravě?
Dětské narozeninové oslavy i zážitkové party
Kde uspořádat oslavu plnou her a zážitků, o kterých se bude mluvit ještě dlouho po sfouknutí svíček na dortu? V zábavním centru je možné naplánovat oslavu, která spojí závody s kamarády i prostor pro odpočinek a občerstvení.
Zábavní park v Ostravě však vedle narozeninových oslav pro děti nabízí také originální party, firemní teambuildingy nebo rozlučky se svobodou pro dospělé, které mají úplně jinou dynamiku než klasické posezení v restauraci. Program může propojit závody na motokárách, virtuální realitu, herní simulátory i soutěžní výzvy, které rozproudí atmosféru a přinesou pořádnou dávku adrenalinu.
Samozřejmostí je catering, tematická výzdoba, balónky, dorty nebo čokoládové fontány pro dětské oslavy. Dospělí zase ocení rychlost, týmové závody nebo virtuální únikovky, které akci promění ve skutečný zážitek.
E-KID: Bezpečné motokáry pro děti
Děti milují rychlost, soutěžení a pocit, že řídí vlastní závodní stroj. Právě proto vznikl projekt E-KID – speciální motokárová trať navržená výhradně pro děti s elektrickými motokárami, které se snadno ovládají, nejsou hlučné a nevypouštějí žádné emise. Díky tomu je prostředí příjemnější nejen pro děti, ale i pro rodiče a doprovod.
Bezpečnost je přitom absolutní prioritou. Každému malému závodníkovi se věnují instruktoři, kteří vysvětlí ovládání motokáry a pomohou dětem získat jistotu za volantem. Personál také může na dálku regulovat rychlost nebo motokáru v případě potřeby okamžitě zastavit.
E-GAME: Digitální svět bez hranic
Součástí areálu je moderní herní zóna pro děti, teenagery i čekající rodiče, která funguje jako doplněk k motokárám i jako samostatná atrakce pro děti, které milují digitální zábavu.
Návštěvníci zde najdou:
- nejnovější konzole PlayStation 5
- špičkové simulátory
- virtuální realitu
- interaktivní herní prvky
- prostor pro odpočinek mezi jízdami
E-MOTION: Adrenalin pro dospělé, rodiče i starší sourozence
Zatímco děti objevují svět motokár, rodiče nebo teenageři si mohou užít profesionální závodní zážitek v E-MOTION. Nejde jen o obyčejnou atrakci. Moderní motokáry pro dospělé , rychlá trať a profesionální časomíra přinášejí atmosféru skutečných závodů a jsou vhodné pro začátečníky od 140 centimetrů i pro zkušenější jezdce, kteří nechtějí jen soutěžit, ale zažít skutečné vzrušení z boje o vítězství.
