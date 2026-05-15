Kam s dětmi v Ostravě? Dětské zábavní centrum nabízí motokáry i oslavy

Ve spolupráci   6:00
Kde uspořádat narozeniny nebo najít program pro děti, který bude bavit malé školáky, teenagery i rodiče? To bývá ve městech mnohem složitější, než se zdá. Obzvlášť o víkendech, během prázdnin nebo ve chvíli, kdy venku prší a klasická hřiště nepřipadají v úvahu. Právě proto rodiče stále častěji hledají místa, kde se propojuje pohyb se zábavou i moderními technologiemi.
Bezpečný zážitek pro malé závodníky

Bezpečný zážitek pro malé závodníky | foto: E-MOTION park

Bezpečný zážitek pro malé závodníky
Bezpečný zážitek pro malé závodníky
Bezpečný zážitek pro malé závodníky
Bezpečný zážitek pro malé závodníky
8 fotografií

Kam s dětmi v dešti?

Zábavu do každého počasí slibují především zábavní komplexy, které kombinují adrenalin, hry i odpočinek pro malé děti i teenagery a kde si program užijí i dospělí. Dětské motokáry a herní zónu se simulátory, virtuální realitou a herními konzolemi nabízí například zábavní centrum v Ostravě umístěné v Avion Shopping Parku.

Hlavní výhodou komplexu je rozdělení na tři zóny E-KID, E-GAME a E-MOTION, které na jednom místě spojují bezpečné dětské motokáry, závodní trať pro dospělé i moderní digitální atrakce. Právě kombinace atrakcí pro děti i dospělé dělá z celého areálu místo, kde si společný program užije celá rodina.

Proč navštívit zábavní centrum v Ostravě?

  • Bezpečné dětské motokáry s dohledem instruktorů
  • Moderní herní zóna s PS5 a simulátory, virtuální realita a interaktivní atrakce
  • Příznivé ceny pro rodiny i větší skupiny
  • Snadné parkování a dobrá dostupnost obchodního centra
  • Originální dětské narozeninové oslavy, teambuildingy a rozlučky se svobodou

Dětské narozeninové oslavy i zážitkové party

Kde uspořádat oslavu plnou her a zážitků, o kterých se bude mluvit ještě dlouho po sfouknutí svíček na dortu? V zábavním centru je možné naplánovat oslavu, která spojí závody s kamarády i prostor pro odpočinek a občerstvení.

Zábavní park v Ostravě však vedle narozeninových oslav pro děti nabízí také originální party, firemní teambuildingy nebo rozlučky se svobodou pro dospělé, které mají úplně jinou dynamiku než klasické posezení v restauraci. Program může propojit závody na motokárách, virtuální realitu, herní simulátory i soutěžní výzvy, které rozproudí atmosféru a přinesou pořádnou dávku adrenalinu.

Samozřejmostí je catering, tematická výzdoba, balónky, dorty nebo čokoládové fontány pro dětské oslavy. Dospělí zase ocení rychlost, týmové závody nebo virtuální únikovky, které akci promění ve skutečný zážitek.

E-KID: Bezpečný zážitek pro malé závodníky

E-KID: Bezpečné motokáry pro děti

Děti milují rychlost, soutěžení a pocit, že řídí vlastní závodní stroj. Právě proto vznikl projekt E-KID – speciální motokárová trať navržená výhradně pro děti s elektrickými motokárami, které se snadno ovládají, nejsou hlučné a nevypouštějí žádné emise. Díky tomu je prostředí příjemnější nejen pro děti, ale i pro rodiče a doprovod.

Bezpečnost je přitom absolutní prioritou. Každému malému závodníkovi se věnují instruktoři, kteří vysvětlí ovládání motokáry a pomohou dětem získat jistotu za volantem. Personál také může na dálku regulovat rychlost nebo motokáru v případě potřeby okamžitě zastavit.

Bezpečný zážitek pro malé závodníky
Bezpečný zážitek pro malé závodníky
Bezpečný zážitek pro malé závodníky

Bezpečná trať s elektrickými motokárami navržená výhradně pro děti

E-GAME: Digitální svět bez hranic

Součástí areálu je moderní herní zóna pro děti, teenagery i čekající rodiče, která funguje jako doplněk k motokárám i jako samostatná atrakce pro děti, které milují digitální zábavu.

Návštěvníci zde najdou:

  • nejnovější konzole PlayStation 5
  • špičkové simulátory
  • virtuální realitu
  • interaktivní herní prvky
  • prostor pro odpočinek mezi jízdami
E-GAME: Nejmodernější konzole (PS5), špičkové simulátory a místo pro odpočinek...
E-GAME: Nejmodernější konzole (PS5), špičkové simulátory a místo pro odpočinek...

E-GAME: Nejmodernější konzole (PS5), špičkové simulátory a místo pro odpočinek mezi jízdami

E-MOTION: Adrenalin pro dospělé, rodiče i starší sourozence

Zatímco děti objevují svět motokár, rodiče nebo teenageři si mohou užít profesionální závodní zážitek v E-MOTION. Nejde jen o obyčejnou atrakci. Moderní motokáry pro dospělé , rychlá trať a profesionální časomíra přinášejí atmosféru skutečných závodů a jsou vhodné pro začátečníky od 140 centimetrů i pro zkušenější jezdce, kteří nechtějí jen soutěžit, ale zažít skutečné vzrušení z boje o vítězství.

Profesionální zážitek pro dospělé a teenagery v E-MOTION

Obsah vznikl ve spolupráci se E-MOTION Park Ostrava

Nejčtenější

Žena chtěla fotku s ovečkou, tak vběhla do stáda. Pastevecký pes to vyhodnotil jasně

Žena chtěla selfie s ovcí, teď má pokousané pozadí

Co vás napadne jako první při shlédnutí tohoto videa? Většina diskutujících pod příspěvkem z Dagestánu žasne, jak může být někdo tak hloupý. Turistka si chtěla z dovolené přivézt krásnou fotku s...

Budoucnost kuchyní: Trouba, která pozná pizzu, lednice v zásuvce a barvy proti stresu

Milánský veletrh Salone del Mobile

Kuchyně, které rozpoznají pokrm, zklidní mysl a dokonale splynou s obývacím pokojem. Letošní veletrh EuroCucina v Miláně ukázal, že budoucnost vaření není v kosmických technologiích, ale v nečekané...

Jedny brýle na tři vzdálenosti: Jak fungují progresivní čočky?

Komerční sdělení
Jedny brýle na tři vzdálenosti: Jak fungují progresivní čočky?

Člověk si dokáže zvyknout na ledacos. Třeba i na drobné kompromisy ve vidění nebo na stav „to ještě nějak přečtu“. Jenže kolem čtyřicítky se začne dít něco, co je těžké ignorovat. Oči začnou mít...

Opilé páry mluvící rusky naštvaly Thajsko. Na pláži se oddaly hromadnému sexu

Pattaya je neznámější thajské letovisko.

Skupinka údajně ruských turistů si okořenila exotickou dovolenou trochu víc, než jsou lidé v Thajsku zvyklí. Kousek od pobřeží veřejné pláže se čtyři páry vrhly do vln a pustily se do sexuálních...

U bazénu nebylo volné žádné lehátko. Muž zažaloval cestovku a uspěl

Hotel Panorama (Vassilikos, Řecko)

Turista na dovolené vstával každý den už v šest hodin ráno, aby našel volné lehátko u bazénu. Marně, všechna byla obsazená ručníky. Muž se proto rozhodl žalovat cestovní kancelář.

Kam s dětmi v Ostravě? Dětské zábavní centrum nabízí motokáry i oslavy

Ve spolupráci
Bezpečný zážitek pro malé závodníky

Kde uspořádat narozeniny nebo najít program pro děti, který bude bavit malé školáky, teenagery i rodiče? To bývá ve městech mnohem složitější, než se zdá. Obzvlášť o víkendech, během prázdnin nebo ve...

15. května 2026

Sbohem drahému plynu i povolenkám. Starší domy najdou v peletách úsporu

Ve spolupráci
Kotel na pelety | Zdroj: www.kotelzakotel.cz

Ceny plynu zůstávají nepředvídatelné, legislativa se zpřísňuje a nad tradičními palivy visí strašák v podobě emisních povolenek. Žijete ve starším domě, který není dokonale zateplený? Pravděpodobně...

15. května 2026

Dodávka, alkovna nebo integrál? Srovnání typů obytných vozů – s kým a kam jedete

Ve spolupráci
Dodávka, alkovna, nebo polointegrál? Vyberte si obytný vůz přesně podle vašich...

Láká vás svoboda na čtyřech kolech, ale při pohledu do nabídky půjčoven váháte, jak vybrat obytný vůz, který bude skutečně odpovídat vašim potřebám? Volba mezi kompaktní dodávkou, rodinnou alkovnou...

14. května 2026

Češi fandí hokeji hlavně doma. Co všechno potřebujeme k dokonalému hokejovému zážitku?

Ve spolupráci
79 % Čechů sleduje MS v hokeji z domova.

Mistrovství světa v ledním hokeji je pro Čechy událostí roku. Zatímco tribuny stadionů pojmou jen zlomek nadšenců, většina národa se přesouvá k televizním obrazovkám. Podle nedávného průzkumu*...

14. května 2026

Opilé páry mluvící rusky naštvaly Thajsko. Na pláži se oddaly hromadnému sexu

Pattaya je neznámější thajské letovisko.

Skupinka údajně ruských turistů si okořenila exotickou dovolenou trochu víc, než jsou lidé v Thajsku zvyklí. Kousek od pobřeží veřejné pláže se čtyři páry vrhly do vln a pustily se do sexuálních...

13. května 2026  14:44

Zapomeňte na únavu. Objevte trik pro denní rutinu, který po třicítce nakopne mozek i svaly

Ve spolupráci
Česká značka NUTREND nabízí kreatin hned v několika formách.

Dlouho jsme jej brali jako doplněk pro svalovce z posiloven. Nejnovější vědecké studie však ukazují, že kreatin je jedním z nejvšestrannějších pomocníků pro každého. Pomáhá totiž nejen při fyzickém...

13. května 2026  8:30

Záclony pokoj opticky zvětší a provzdušní. Jak vybrat ty správné od obýváku až po kuchyni?

Ve spolupráci
Záclony udělají z vašeho bytu skutečně útulný domov.

Záclony nejsou jen praktickým doplňkem pro ochranu soukromí. Jsou duší interiéru, která dokáže místnost zjemnit, opticky zvětšit a dodat jí hřejivou atmosféru. Ať už hledáte lehkost pro prosluněný...

12. května 2026  15:20

Stačil zkušený chvat a trpící kůň vyskočil na nohy. Ale předtím se ozval táhlý zvuk

Zaplynovanému koni se po masáži ulevilo, video baví internet

Je to skoro jako zázrak. Stačí jen pár hmatů zkušené chovatelky na břiše zvířete a ležící kůň, který zjevně trpí, skoro vyskočí na nohy. Ovšem předtím se ozve jeden krátký a jeden opravdu dlouhý...

12. května 2026  13:36

Teď královnou jsem já! Tradiční souboj krav ze švýcarských hor zná letošní vítězku

Krávy bojují o titul královny, radice láká tisíce lidí

Mohutné krávy proti sobě zamknou rohy a přetlačují se před zaplněnou arénou. Ve švýcarském kantonu Valais se o víkendu odehrála alpská tradice. Krávy plemene Hérens soutěžily o titul „královna...

12. května 2026  10:37

Jak vybrat matraci proti pocení: Prodyšnost a mikroklima pro kvalitní spánek

Ve spolupráci
Matrace řady ReSearch italské značky Dorelan.

Možná to znáte: v ložnici máte vyvětráno, peřina je lehká, přesto se uprostřed noci budíte horkem s propoceným pyžamem. Problém často netkví v teplotě vzduchu v místnosti, ale v mikroklimatu, jež...

12. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Jedny brýle na tři vzdálenosti: Jak fungují progresivní čočky?

Komerční sdělení
Jedny brýle na tři vzdálenosti: Jak fungují progresivní čočky?

Člověk si dokáže zvyknout na ledacos. Třeba i na drobné kompromisy ve vidění nebo na stav „to ještě nějak přečtu“. Jenže kolem čtyřicítky se začne dít něco, co je těžké ignorovat. Oči začnou mít...

12. května 2026

Žena chtěla fotku s ovečkou, tak vběhla do stáda. Pastevecký pes to vyhodnotil jasně

Žena chtěla selfie s ovcí, teď má pokousané pozadí

Co vás napadne jako první při shlédnutí tohoto videa? Většina diskutujících pod příspěvkem z Dagestánu žasne, jak může být někdo tak hloupý. Turistka si chtěla z dovolené přivézt krásnou fotku s...

11. května 2026  11:19

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.