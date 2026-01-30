Kabelka na zimu: Jaké modely se nejlépe hodí k hrubým kabátům?

Komerční sdělení   11:02
Zima je v módním světě obdobím, které přináší specifické výzvy. Zatímco v létě nám stačí lehké šaty a plátěná taška, chladné měsíce vyžadují vrstvení, objemné materiály a funkčnost. Jednou z nejčastějších stylistických dilemat, kterým ženy čelí, je výběr správné kabelky k zimnímu oblečení. Hrubé vlněné kabáty, objemné péřové bundy a huňaté kožichy mění siluetu postavy a vyžadují doplňky, které se v záplavě látky neztratí, a zároveň budou pohodlné na nošení. Není nic horšího než popruh, který neustále klouže z ramene, nebo kabelka, která se pod tíhou kabátu deformuje. V tomto článku se podrobně podíváme na to, jak sladit kabelku se zimním svrchním oděvem, aby byl výsledný outfit nejen praktický, ale i esteticky vyvážený.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Jakou vybrat kabelku na zimu | foto: Envato Elements

Jaký materiál kabelky zvolit do nepříznivého počasí?

Zima není jen o chladu, ale často i o vlhku, sněhu a posypové soli na ulicích. To klade vysoké nároky na materiál vaší kabelky. Zatímco v suchých dnech si můžete dovolit experimentovat s textilem nebo jemným semišem, pro každodenní zimní nošení je třeba sáhnout po odolnějších variantách.

Hladká kůže (useň) je obecně nejlepší volbou. Je odolná, snadno se čistí a dobře snáší změny teplot. Pokud do ní investujete, vydrží vám mnoho sezón. Důležité je však kůži pravidelně impregnovat a vyživovat, aby v mrazu nepraskala. Syntetické materiály a ekokůže udělaly v posledních letech obrovský pokrok a často jsou k nerozeznání od pravé kůže, přičemž mohou být odolnější vůči vlhkosti. Pokud hledáte inspiraci pro kvalitní zpracování a nadčasový design, který odolá i zimním trendům, skvělou volbou je například . Jejich modely jsou známé precizním zpracováním kůže, která si zachovává svůj tvar a krásu i při náročnějším používání v zimních měsících.

Crossbody nebo Shopper: Co je praktičtější ke kabátu?

Věčný souboj mezi malou crossbody kabelkou a velkou shopper taškou nabývá v zimě nových rozměrů. Obě varianty mají své místo, ale každá se hodí k jinému typu kabátu a jiné příležitosti.

Velké kabelky typu shopper jsou v zimě extrémně praktické. Proč? Protože v zimě s sebou nosíme více věcí. Potřebujete někam odložit čepici, rukavice nebo šálu, když vejdete do vytopeného obchodu či kanceláře. Do malé kabelky tyto doplňky nenacpete.

Pozor si dejte u péřových bund. Pokud je bunda velmi kluzká a "nafouknutá", může být nošení shopper kabelky na rameni bojem s větrnými mlýny, protože jedno ucho bude neustále padat. V takovém případě hledejte modely s delšími uchy nebo protiskluzovou úpravou spodní strany popruhu.

Kabelky přes rameno (crossbody) jsou favoritem pro svou pohodlnost – máte volné ruce, což oceníte, když v mrazu schováváte ruce do kapes nebo držíte kelímek s horkou kávou. Klíčem k úspěchu je zde opět délka popruhu a velikost. Kabelka by neměla být příliš utažená, aby nedeformovala tvar kabátu nebo bundy. Ideální je, když spočívá v oblasti boku.

Pro milovnice minimalistického designu a kvalitních materiálů, které hledají ideální crossbody, jež nebude působit rušivě ani na vzorovaném kabátu, doporučujeme prozkoumat nabídku na . Tato italská značka je mistryní v tvorbě strukturovaných kabelek, které si drží tvar a působí luxusně i v kombinaci s ležérní zimní bundou.

Drobné detaily, které dělají velký rozdíl

Při výběru zimní kabelky myslete i na praktičnost vnitřního uspořádání. V zimě často nosíme rukavice, a manipulace se složitým zapínáním může být frustrující. Kabelky s jednoduchým zavíráním na magnet nebo kvalitním zipem s velkým jezdcem, který uchopíte i v rukavicích, jsou výhrou. Také vnější kapsa na telefon nebo jízdenku ušetří mnoho času a mrznutí při hledání věcí v hlavní kapse.

Nezapomínejte ani na to, jak kabelka "sedí" na těle při chůzi. V létě tolik nevnímáme tření, ale hrubé zimní materiály mohou jemnou kůži kabelky poškrábat (například zipy nebo knoflíky na kabátu). Stejně tak nekvalitní kabelka může zabarvit světlý zimní kabát, pokud navlhne. Vždy proto testujte stálost barev a odolnost materiálu.

Zimní móda nabízí nekonečné možnosti kombinací. I když je funkčnost na prvním místě, kabelka zůstává tím doplňkem, který definuje váš styl. Ať už zvolíte klasickou eleganci nebo moderní trendy, dbejte na to, aby kabelka a kabát tvořily pár, který se vzájemně doplňuje, nikoliv spolu bojuje.

Pokud vás zajímá svět módních doplňků hlouběji a chcete vědět, jak vznikají ty nejžádanější kousky současnosti, které často udávají tón i zimním trendům, určitě si přečtěte zajímavý článek o jedné z ikonických značek dneška: .

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Mince do nákupního vozíku není nutná. Stačí to, co má většina lidí u sebe

Ilustrační snímek

Všichni jsme to zažili: přijdete na větší nákup, v ruce nákupní seznam, v hlavě stres a v kapse… nic. Košík stojí zamčený a trpělivě čeká na minci nebo žeton, který jste si samozřejmě nechali doma v...

Jak vypadá nejjedovatější strom na světě? Nebezpečné je pod ním jen stát

Tato jablíčka jsou vážně čertovská, stejně jako celý strom.

Na první pohled vypadá nevinně. Nízký a nenápadný stromek připomínající keř. Je užitečný pro ekosystém, ale zároveň ho provází varovné cedulky a výstražný červený pruh na kmeni. Mancinela obecná...

Vzácná podívaná. V Německu zamrzlo největší jezero, jméno má po Slovanech

V Německu zcela zamrzlo největší vnitrozemské jezero Müritz. (27. ledna 2026)

Led všude, kam až oko dohlédne. V Meklenbursku - Předním Pomořansku je k vidění vzácný přírodní úkaz. Největší vnitrozemské německé jezero Müritz zcela zamrzlo. Naposledy se to stalo před pěti lety.

Zemřela žena, díky níž víme, kudy jít nebo jet. Gladys Westové bylo 95 let

Americká matematička Gladys Westová

Mluvilo se o ní jako o jedné ze skrytých postav ve vývoji navigace GPS. Uznávaná matematička Gladys Westová byla autorkou průkopnické práce, která se stala jedním ze základních kamenů systému GPS. V...

Jak ochránit kuchyň proti molům? Vyhazovat kila mouky už není potřeba

Ve spolupráci
Parazitická vosička Trichogramma

Otevřeli jste spíž a vyletěl na vás nenápadný hnědošedý motýlek? Nebo jste v sáčku s ořechy objevili jemné pavučinky? Pak máte tu čest se zavíječem moučným nebo paprikovým, lidově řečeno potravinovým...

Chcete se každé ráno probouzet odpočatí a plní energie?

Komerční sdělení
Proč je pravidelnost spánku důležitější než jeho délka?

V dnešním uspěchaném světě se kvalitní spánek stává luxusem, který si mnozí z nás nemohou dopřát. Až 40 % světové populace trpí jeho nedostatkem, což má negativní dopad nejen na naši náladu a...

30. ledna 2026  11:08

Kabelka na zimu: Jaké modely se nejlépe hodí k hrubým kabátům?

Komerční sdělení
Jakou vybrat kabelku na zimu

Zima je v módním světě obdobím, které přináší specifické výzvy. Zatímco v létě nám stačí lehké šaty a plátěná taška, chladné měsíce vyžadují vrstvení, objemné materiály a funkčnost. Jednou z...

30. ledna 2026  11:02

Vlastní chov švábů zajistí vašim zvířatům špičkovou kondici a vám absolutní soběstačnost v krmení

Komerční sdělení
Vlastní chov švábů

Chov krmného hmyzu je pro každého chovatele terarijních zvířat obrovskou výhodou. Nejenže máte neustále po ruce kvalitní a čerstvou potravu pro své chovance, ale také získáváte plnou kontrolu nad...

30. ledna 2026  10:44

Krmivo pro kočky. Jaké si vybrat?

Komerční sdělení
Krmivo pro kočky. Jaké si vybrat?

Každý zodpovědný majitel kočky si dříve či později položí zásadní otázku: jak krmit svého mazlíčka, aby mu zajistil zdraví, energii a dlouhý, šťastný život? Na trhu je k dispozici tolik možností, že...

30. ledna 2026  10:39

Mince do nákupního vozíku není nutná. Stačí to, co má většina lidí u sebe

Ilustrační snímek

Všichni jsme to zažili: přijdete na větší nákup, v ruce nákupní seznam, v hlavě stres a v kapse… nic. Košík stojí zamčený a trpělivě čeká na minci nebo žeton, který jste si samozřejmě nechali doma v...

30. ledna 2026

Ceny Anděl 2026

Promofotografie k Cenám Anděl Coca-Cola

Letošní předávání Cen Anděl za nejlepší hudební počiny v uplynulém roce bude v pořadí už 35. Slavnostní večer proběhne v sobotu 11. dubna na pražském Výstavišti, vysílat ho bude ČT1 a také platforma...

29. ledna 2026  12:15

Petr Kolář

Hostem pořadu Rozstřel byl diplomat Petr Kolář. (2. února 2023)

Manažer a bývalý diplomat s dlouholetými zkušenostmi Petr Kolář patří k nejbližším spolupracovníkům Petra Pavla. Součástí prezidentova týmu je už od dob kampaně a nyní mu radí se...

29. ledna 2026  9:06

Jak vypadá nejjedovatější strom na světě? Nebezpečné je pod ním jen stát

Tato jablíčka jsou vážně čertovská, stejně jako celý strom.

Na první pohled vypadá nevinně. Nízký a nenápadný stromek připomínající keř. Je užitečný pro ekosystém, ale zároveň ho provází varovné cedulky a výstražný červený pruh na kmeni. Mancinela obecná...

29. ledna 2026

Zemřela žena, díky níž víme, kudy jít nebo jet. Gladys Westové bylo 95 let

Americká matematička Gladys Westová

Mluvilo se o ní jako o jedné ze skrytých postav ve vývoji navigace GPS. Uznávaná matematička Gladys Westová byla autorkou průkopnické práce, která se stala jedním ze základních kamenů systému GPS. V...

28. ledna 2026  13:56

Vzácná podívaná. V Německu zamrzlo největší jezero, jméno má po Slovanech

V Německu zcela zamrzlo největší vnitrozemské jezero Müritz. (27. ledna 2026)

Led všude, kam až oko dohlédne. V Meklenbursku - Předním Pomořansku je k vidění vzácný přírodní úkaz. Největší vnitrozemské německé jezero Müritz zcela zamrzlo. Naposledy se to stalo před pěti lety.

28. ledna 2026  11:35

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Kojot přepsal historii nedobytného Alcatrazu. Prostě na něj připlaval

Kojot plaval přes dva kilometry na ostrov Alcatraz

Je to symbol nedobytné pevnosti. Když se řekne Alcatraz, každý hned vidí vězení na skále uprostřed moře, odkud nikdy žádný zločinec neunikl živý. Nebo o tom není důkaz. Letos tam dorazil nezvyklý...

28. ledna 2026

Kluci to vidí jinak než holky. Nový film Davida Ondříčka

David Ondříček (8. srpna 2024)

Ve filmu Kluci to vidí jinak než holky se scenárista a režisér David Ondříček vrací k oblíbenému modelu, který se mu velmi osvědčil u Samotářů. V mozaice vztahů uvidíte Jaroslava Plesla, Václava...

27. ledna 2026  12:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.