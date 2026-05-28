Sendvič měl být dlouhý přibližně 750 metrů a organizátoři kvůli tomu rozmístili jednoduché stoly přes sedm bloků ulic v centru města.
Na přípravu padlo přibližně 1 500 kilogramů hovězího masa, 1 050 speciálních chlebů a 7 500 vajec. Po dokončení mělo být mezi návštěvníky rozdáno více než 7 000 porcí.
Akce ale skončila fiaskem. Zdržela se výroba i servírování a také se čekalo na příjezd politiků a dalších významných hostů. Na místě už přitom netrpělivě přešlapovaly tisíce lidí.
Napětí postupně rostlo a situace se vymkla kontrole. Stovky hladových lidí prorazily bezpečnostní ploty a vrhly se ke stolům ještě před oficiální distribucí. Místo pak připomínalo spíš scénu po katastrofě než slavnostní akci. Řada návštěvníků kvůli tomu nakonec odešla s prázdnou.
Restaurace po skončení akce poděkovala lidem za účast a uvedla, že většinu dne panovala příjemná atmosféra mezi rodinami, přáteli i místními obyvateli. Zároveň ale přiznala zklamání z chaotického závěru.
„Na poslední chvíli se všechno zhroutilo a skončilo to špatně,“ uvedli organizátoři na sociálních sítích. Projekt připravovali několik měsíců.