K oslavám revoluce chystali nejdelší sendvič na světě. Skončilo to fiaskem

Tereza Hrabinová
  15:50
Oslava výročí argentinské revoluce i 25 let restaurace Parilla El Tano měla být velkolepá. Majitelé podniku chtěli vytvořit nejdelší sendvič na světě. Nepočítali ale s netrpělivostí hladového davu.

Sendvič měl být dlouhý přibližně 750 metrů a organizátoři kvůli tomu rozmístili jednoduché stoly přes sedm bloků ulic v centru města.

Na přípravu padlo přibližně 1 500 kilogramů hovězího masa, 1 050 speciálních chlebů a 7 500 vajec. Po dokončení mělo být mezi návštěvníky rozdáno více než 7 000 porcí.

Akce ale skončila fiaskem. Zdržela se výroba i servírování a také se čekalo na příjezd politiků a dalších významných hostů. Na místě už přitom netrpělivě přešlapovaly tisíce lidí.

Napětí postupně rostlo a situace se vymkla kontrole. Stovky hladových lidí prorazily bezpečnostní ploty a vrhly se ke stolům ještě před oficiální distribucí. Místo pak připomínalo spíš scénu po katastrofě než slavnostní akci. Řada návštěvníků kvůli tomu nakonec odešla s prázdnou.

Restaurace po skončení akce poděkovala lidem za účast a uvedla, že většinu dne panovala příjemná atmosféra mezi rodinami, přáteli i místními obyvateli. Zároveň ale přiznala zklamání z chaotického závěru.

„Na poslední chvíli se všechno zhroutilo a skončilo to špatně,“ uvedli organizátoři na sociálních sítích. Projekt připravovali několik měsíců.

Dlouhověkost už není sci-fi. O tom, jak rychle budete stárnout, může rozhodnout těchto 5 látek

28. května 2026  15:50

