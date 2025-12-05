Jednoho dne v Rusku. Kurýr míjel cizí ženu a zničehonic ji kopl do obličeje

Tereza Hrabinová
  11:02
V ruském městě Novosibirsk otřásl veřejností šokující incident, který zaznamenaly bezpečnostní kamery. Doručovatel kurýrní služby zde 2. listopadu bez jakéhokoliv zjevného důvodu kopl starší ženu do obličeje. Seniorka po útoku upadla na zem, zatímco útočník bez jakéhokoliv zájmu pokračoval v chůzi.

Videozáznam se rychle rozšířil na sociálních sítích i v médiích a vyvolal pobouření v celé zemi. Společnost Cooper, která kurýra zaměstnávala, reagovala okamžitým prohlášením a zdůraznila, že s dotyčným mužem ukončila veškerou spolupráci.

„Společnost Cooper důrazně odsuzuje chování kurýra zapojeného do incidentu. Jeho identita byla zjištěna a spolupráce s ním byla okamžitě a trvale ukončena,“ uvedla firma ve svém vyjádření. Dodala také, že muž v době incidentu nedoručoval žádné zboží ani neposkytoval žádnou službu.

Liška si hraje s míčkem jako pes. Mohli by z nich být noví mazlíčci?

Firma dále informovala, že veškeré dostupné materiály a informace předala ministerstvu vnitra a plně spolupracuje na vyšetřování. „Nadále poskytujeme maximální součinnost a požadujeme důkladné právní posouzení jeho jednání v souladu se zákonem,“ dodala společnost.

Motiv činu zůstává nejasný. Některá východoevropská média, například běloruský server Nexta, uvedla, že útočník měl seniorku napadnout „pro zábavu“. Tuto informaci ale ruské úřady zatím oficiálně nepotvrdily.

Jako kdyby taxíkem jelo čtyři tisíce slonů. Vzor pro skládání origami je technický div

Incident vyvolal v ruské veřejnosti silné emoce a vedl k diskuzi o bezpečnosti, morálních hodnotách a odpovědnosti zaměstnavatelů v doručovacích službách. Zároveň připomíná, jak zásadní roli mohou hrát kamerové systémy v dokumentaci násilí, které by jinak mohlo zůstat bez povšimnutí.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)
Témata: Rusko

Nejčtenější

Čaputová vyvolala na koncertě v Bratislavě silné emoce. A na sítích pokračovaly

Dojaté Zuzaně Čaputové tleskala hala plná lidí

Silné emoce vyvolala přítomnost bývalé prezidentky Zuzany Čaputové na koncertě kapely Para v Bratislavě. Tisíce lidí zpívaly bez hudebního doprovodu a pak prezidentce věnovaly dlouhotrvající potlesk....

Jak zařídit malý dětský pokoj pro dvě děti v paneláku?

Ve spolupráci
Ve vyhledávači nábytku FAVI si zaručeně každý vybere.

Panelákový byt je synonymem pro neustálý boj o prostor – a pokoj pro dvě děti v paneláku, to už je skutečná designová maturita. Když se na necelých 12 až 15 metrech čtverečních musí potkat prostor na...

Kam vyrazit na Mikuláše či na vánoční trhy? Hradec Králové chystá letos velkolepý advent

Ve spolupráci
Vánoční trhy v Hradci Králové v roce 2024

Hradec Králové letos znovu potvrzuje, proč patří k nejkouzelnějším místům adventu ve východních Čechách. Malebné historické centrum během Královských vánočních trhů provoní punč, svařák a regionální...

Na schodech někdo je, zněla její poslední zpráva. Influencerku našli zakopanou v lese

ilustrační snímek

Instagramový profil Stefanie Pieperové ze Štýrského Hradce, který sleduje padesát tisíc lidí, se během několika dní proměnil v pietní místo. Jednatřicetiletá influencerka, známá pro své make-up...

Martin Cihlář, moderátor Evropy 2

Martin Cihlář

Martin Cihlář je moderátor a zvukový technik rozhlasové stanice Evropa 2, který zaskakuje za Leoše Mareše v ranní show.

Jednoho dne v Rusku. Kurýr míjel cizí ženu a zničehonic ji kopl do obličeje

Zákeřný útok. Kurýr v Rusku kopl ženu do obličeje

V ruském městě Novosibirsk otřásl veřejností šokující incident, který zaznamenaly bezpečnostní kamery. Doručovatel kurýrní služby zde 2. listopadu bez jakéhokoliv zjevného důvodu kopl starší ženu do...

5. prosince 2025  11:02

Záhada strašidelného zámku: o čem je vánoční pohádka České televize 2025

Oskar Hes a Sofie Anna Švehlíková v pohádce Záhada strašidelného zámku (2025)

Vánoční pohádka je pro mnohé diváky ten nejdůležitější dárek a letos nás na Štědrý den čeká zbrusu nová koprodukční lahůdka Záhada strašidelného zámku. Zapomeňte na princezny čekající na záchranu –...

5. prosince 2025  10:32

Dětské náušnice a šperky: Kdy darovat první klenot a jak vybrat dárek na celý život?

Komerční sdělení
Granát Turnov

První dětský šperk je víc než jen ozdoba – je to symbolický, třeba i vánoční dárek pro děti, který může doprovázet malou slečnu od batolecího věku až do dospělosti. Kdy je vhodné šperk darovat, na co...

5. prosince 2025

Váš nový domov v Green Village je připraven k nastěhování

Komerční sdělení
Green Village

Zavřete oči a představte si místo k životu, kde ranní kávu doprovází zpěv ptáků a výhled na svěže zelenou krajinu, kde se za humny rozprostírá zvlněné golfové hřiště a kde pro děti začíná hned za...

5. prosince 2025

Martin Šebestyán

Martin Šebestyán (SPD) odpovídá novinářům na dotazy po konzultacích s...

Manažer, auditor a nejnověji také kandidát na křeslo šéfa resortu zemědělství Martin Šebestyán má zkušenosti z oboru i prací na ministerstvu. Působil jako ekonomický referent a později téměř deset...

4. prosince 2025  16:08

Na schodech někdo je, zněla její poslední zpráva. Influencerku našli zakopanou v lese

ilustrační snímek

Instagramový profil Stefanie Pieperové ze Štýrského Hradce, který sleduje padesát tisíc lidí, se během několika dní proměnil v pietní místo. Jednatřicetiletá influencerka, známá pro své make-up...

4. prosince 2025  15:20

Až sto procent zpět na voucher, lákala Biedronka v akci. Dostala rekordní pokutu

ilustrační snímek

Rekordní pokutu ve výši 105 milionů zlotých, což je v přepočtu 600 milionů korun, dostal provozovatel polské obchodní sítě Biedronka. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele se nelíbila...

4. prosince 2025  15:05

Hradec Králové pojal vánoční trhy 2025 jinak. Rockovým fanouškům chystá dárek

Ve spolupráci
Vánoční trhy v Hradci Králové v roce 2024

Hradec Králové si připomíná 800 let od první písemné zmínky a u té příležitosti připravilo město na 190 kulturních a společenských akcí. Součástí vánočních trhů pak budou i hudební produkce a jeden...

4. prosince 2025  14:50

Jako kdyby taxíkem jelo čtyři tisíce slonů. Vzor pro skládání origami je technický div

Metoda Miura ori je pojmenovaná po svém vynálezci, japonském astrofyzikovi...

Zatímco většina dětí si skládá papírové vlaštovky jen tak pro zábavu, 14letý Miles Wu z New Yorku zkoumá, jak může složitý origami vzor Miura-ori pomoci při přírodních katastrofách. Vyhrál vědeckou...

4. prosince 2025  8:12

Martin Cihlář, moderátor Evropy 2

Martin Cihlář

Martin Cihlář je moderátor a zvukový technik rozhlasové stanice Evropa 2, který zaskakuje za Leoše Mareše v ranní show.

3. prosince 2025  8:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Proč si ženy vybírají šperky z chirurgické oceli?

Komerční sdělení
Proč si ženy vybírají šperky z chirurgické oceli?

Šperky se vyrábějí z mnoha různorodých materiálů. V posledních letech si mezi nimi vysokou oblibu udržuje i chirurgická ocel. Proč?

3. prosince 2025  8:40

Mýval v obchodě rozbil a rozházel lahve s alkoholem. Našli ho, jak opici vyspává na toaletě

Do obchodu s alkoholem v americké Virginii vtrhl mýval, který rozbil několik...

Do prodejny s alkoholickými nápoji v americkém státu Virginie se minulý víkend vloupal mýval severní, který mezi regály napáchal spoušť a pak v opojení usnul na toaletě.

3. prosince 2025  7:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.