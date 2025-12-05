Jednoho dne v Rusku. Kurýr míjel cizí ženu a zničehonic ji kopl do obličeje

Videozáznam se rychle rozšířil na sociálních sítích i v médiích a vyvolal pobouření v celé zemi. Společnost Cooper, která kurýra zaměstnávala, reagovala okamžitým prohlášením a zdůraznila, že s dotyčným mužem ukončila veškerou spolupráci.
„Společnost Cooper důrazně odsuzuje chování kurýra zapojeného do incidentu. Jeho identita byla zjištěna a spolupráce s ním byla okamžitě a trvale ukončena,“ uvedla firma ve svém vyjádření. Dodala také, že muž v době incidentu nedoručoval žádné zboží ani neposkytoval žádnou službu.
Firma dále informovala, že veškeré dostupné materiály a informace předala ministerstvu vnitra a plně spolupracuje na vyšetřování. „Nadále poskytujeme maximální součinnost a požadujeme důkladné právní posouzení jeho jednání v souladu se zákonem,“ dodala společnost.
Motiv činu zůstává nejasný. Některá východoevropská média, například běloruský server Nexta, uvedla, že útočník měl seniorku napadnout „pro zábavu“. Tuto informaci ale ruské úřady zatím oficiálně nepotvrdily.
Incident vyvolal v ruské veřejnosti silné emoce a vedl k diskuzi o bezpečnosti, morálních hodnotách a odpovědnosti zaměstnavatelů v doručovacích službách. Zároveň připomíná, jak zásadní roli mohou hrát kamerové systémy v dokumentaci násilí, které by jinak mohlo zůstat bez povšimnutí.