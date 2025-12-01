Je to ta nejzábavnější vánoční koleda, která se momentálně šíří prostorem sociálních sítí. A ve velkém ji oceňují hlavně ženy po čtyřicítce.
Hit od americké zpěvačky Mariah Carey o lásce z roku 1994, který je už 25 let nejhranější vánoční písničkou na světě, oděla do mnohem praktičtějšího hávu.
Místo slov o tom, že touží jedině po svém vyvoleném a po tom, aby ji ten večer objal, Mel Moonová vyjmenovává skutečná přání žen po čtyřicítce. Jediné, co chtějí k Vánocům ony, je mládí.
„Tohle je můj otevřený dopis Santovi,“ říká na úvod sedící na gauči. A pak vyjmenovává, co by opravdu všechny ženy středního věku chtěly dostat: zpátky ostrý zrak, nohy bez křečových žil a nutnosti nosit kompresní punčochy nebo obličej bez vrásek a chlupů na bradě a podbradku.
„Santo, prosím, vyleč moje záda a odčaruj mi pneumatiky na břiše,“ zpívá Moonová procítěně s patřičným pohybovým doprovodem.
Reakce sledujících jsou jednoznačné. Realistickou verzi koledy označují za nejlepší a nejvtipnější a smíchy jim tečou slzy proudem. Za šest dní má na Instagramu skoro dvě stě tisíc reakcí, zatímco její ostatní videa nasbírala jednotky až nižší desítky tisíc lajků.
Mel Moonová je v Británii známá jako komička z TikToku, kde má přes milion sledujících. Je jí 46 let, má dvě děti a část svých příspěvků věnuje osvětě o své nemoci, autoimunitnímu polyglandulárnímu syndromu.