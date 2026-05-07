Když se v roce 2021 narodila devaterčata z Mali, zpráva obletěla celý svět. Lékaři tehdy očekávali sedm dětí, nakonec jich přišlo na svět devět a všichni se narodili zdraví, což je mimořádně vzácný případ. Rodina se tak zapsala do Guinnessovy knihy rekordů.
Maminka Halima Cissé a její partner Abdelkader Arby původně čekali „jen“ sedm dětí. Další dvě lékaři odhalili až později. Nakonec se narodilo pět dívek a čtyři chlapci. Porod proběhl císařským řezem v Maroku, kam byla maminka převezena kvůli specializované péči.
Děti přišly na svět ve 30. týdnu s porodní váhou mezi 500 gramy a jedním kilogramem. Dalších 19 týdnů s nimi musela zůstat maminka na speciálním oddělení v nemocnici. V jednom z rozhovorů se tehdy svěřila, že její děťátka denně spotřebují sto plenek a šest litrů mléka.
Letos 4. května bylo devaterčatům pět let. A rodiče se rozhodli, že to nebude jen tak obyčejná oslava. „Chtěli jsme to oslavit ve velkém stylu, jako celebrity,“ uvedla maminka.
Každé z devaterčat má podle rodičů jinou povahu. „Od svých posledních narozenin tolik vyrostli a změna je na nich všech jasně viditelná,“ řekla maminka čtyř chlapců, kteří se jmenují Mohammed VI, Elhadji, Oumar a Bah, a pěti dívek pojmenovaných Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama a Oumou.
|
Potkalo je devítinásobné štěstí. Život s tolika dětmi ale není lehký
Rodiče přiznávají, že život s devíti dětmi není jednoduchý. Rána bývají chaotická, příprava jídla i běžné fungování zabere mnohem víc času než v běžné rodině. Bez pomoci širší rodiny a chův by to podle nich ani nešlo. Přesto mluví o obrovském štěstí a doufají, že všem dětem dokážou zajistit dostatečné vzdělání i podporu.
Péče o devět dětí najednou podle odhadů jejich otce stojí kolem 4500 liber měsíčně, což je v přepočtu přes 120 tisíc korun. „Myslím, že za týden spotřebujeme asi 80 bochníků chleba,“ popsal Abdelkader loni.