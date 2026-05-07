Jediná devaterčata na světě oslavila páté narozeniny. Kolik stojí jídlo pro ně na měsíc?

Natálie Brabcová
  5:00
Jsou to jediná devaterčata na světě a spolu se svou maminkou jsou zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. Letošní oslava jejich pátých narozenin byla speciální.

Když se v roce 2021 narodila devaterčata z Mali, zpráva obletěla celý svět. Lékaři tehdy očekávali sedm dětí, nakonec jich přišlo na svět devět a všichni se narodili zdraví, což je mimořádně vzácný případ. Rodina se tak zapsala do Guinnessovy knihy rekordů.

Maminka Halima Cissé a její partner Abdelkader Arby původně čekali „jen“ sedm dětí. Další dvě lékaři odhalili až později. Nakonec se narodilo pět dívek a čtyři chlapci. Porod proběhl císařským řezem v Maroku, kam byla maminka převezena kvůli specializované péči.

Děti přišly na svět ve 30. týdnu s porodní váhou mezi 500 gramy a jedním kilogramem. Dalších 19 týdnů s nimi musela zůstat maminka na speciálním oddělení v nemocnici. V jednom z rozhovorů se tehdy svěřila, že její děťátka denně spotřebují sto plenek a šest litrů mléka.

Rodiče Halima Cissé a Abdelkader Arby s devaterčaty z Mali v roce 2022.
Devaterčata z Mali v roce 2024, tři roky po svém narození.
Rodiče Halima Cissé a Abdelkader Arby s devaterčaty v roce 2024

Letos 4. května bylo devaterčatům pět let. A rodiče se rozhodli, že to nebude jen tak obyčejná oslava. „Chtěli jsme to oslavit ve velkém stylu, jako celebrity,“ uvedla maminka.

Každé z devaterčat má podle rodičů jinou povahu. „Od svých posledních narozenin tolik vyrostli a změna je na nich všech jasně viditelná,“ řekla maminka čtyř chlapců, kteří se jmenují Mohammed VI, Elhadji, Oumar a Bah, a pěti dívek pojmenovaných Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama a Oumou.

Potkalo je devítinásobné štěstí. Život s tolika dětmi ale není lehký

Rodiče přiznávají, že život s devíti dětmi není jednoduchý. Rána bývají chaotická, příprava jídla i běžné fungování zabere mnohem víc času než v běžné rodině. Bez pomoci širší rodiny a chův by to podle nich ani nešlo. Přesto mluví o obrovském štěstí a doufají, že všem dětem dokážou zajistit dostatečné vzdělání i podporu.

Péče o devět dětí najednou podle odhadů jejich otce stojí kolem 4500 liber měsíčně, což je v přepočtu přes 120 tisíc korun. „Myslím, že za týden spotřebujeme asi 80 bochníků chleba,“ popsal Abdelkader loni.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Z Vyprávěj měla Kamila zmizet po pár dílech. Ve střižně scenárista změnil názor

Snímek z natáčení seriálu Vyprávěj. Karel, kterého ztvárnil Roman Vojtek, a...

Měla se jen mihnout v pár scénách a zase zmizet. Kamila ze seriálu Vyprávěj nakonec změnila směr děje a stala se postavou, která překvapila i samotného scenáristu. Kdy se to celé zlomilo?

Je lepší paměťová pěna, nebo pružinová matrace? Záleží, jestli spíte na zádech

Ve spolupráci
Matrace řady Innovative italské značky Dorelan.

Průměrný člověk stráví spánkem neuvěřitelných 33 let svého života. Přesto často podceňujeme výběr matrace. A právě složení matrace zásadně ovlivňuje, zda se ráno probudíme svěží, nebo se ztuhlými...

Zapomněli vzít s sebou na dovolenou knížky, a tak vytvořili aplikaci. Dnes v ní čtou tisíce dětí

Komerční sdělení
KUBO knihy

Česká verze digitální knihovny KUBO nabízí přes 1 500 knih pro děti, včetně encyklopedií, klasických pohádek i moderních bestsellerů. Aplikace funguje na mobilech, tabletech i v prohlížeči a umí...

Vyhrál jackpot, ale až po smrti. Miliony si užije jeho manželka

Sázející z Německa vyhrál miliony v Eurojackpotu, ale před slosováním zemřel.

Když si vsadil, netušil, že jeho příběh bude mít tak zvláštní dohru. Muž z Německa vyhrál 700 tisíc eur, jenže až po své smrti. O to větší překvapení čekalo jeho manželku.

Hasiči zachránili muže, který omdlel v koruně stromu. Žebřík jim však nestačil

Arborista zkolaboval na stromě. Sundat ho museli vrtulníkem

Když se na kalifornské ulici v San José ozvala siréna, zpočátku to vypadalo jako běžný zásah. Jenže to, co hasiči uviděli nahoře v koruně vysoké palmy, běžné rozhodně nebylo.

Jediná devaterčata na světě oslavila páté narozeniny. Kolik stojí jídlo pro ně na měsíc?

Devaterčat z Mali slaví páté narozeniny

Jsou to jediná devaterčata na světě a spolu se svou maminkou jsou zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. Letošní oslava jejich pátých narozenin byla speciální.

7. května 2026

Zážitková agentura nabízí nejvyspělejší grafický editor věnování v Evropě

Komerční sdělení
Na výběr jsou různé druhy zážitků

Zážitkový dárek může začít působit ještě dřív, než si ho obdarovaný skutečně užije. Česká agentura Dokonalý zážitek proto představuje nový online editor věnování, který umožní během objednávky snadno...

6. května 2026  14:46

Marian Jurečka

Marian Jurečka na sjezdu KDU-ČSL v Ostravě (23. dubna 2022)

V prosinci 2021 ho prezident jmenoval ministrem práce a sociální věci, zároveň ho pověřil vedení resortu zemědělství. Poslanec Marian Jurečka má zkušenosti jako soukromý zemědělec i jako vedoucí...

5. května 2026  12:46

Zapomněli vzít s sebou na dovolenou knížky, a tak vytvořili aplikaci. Dnes v ní čtou tisíce dětí

Komerční sdělení
KUBO knihy

Česká verze digitální knihovny KUBO nabízí přes 1 500 knih pro děti, včetně encyklopedií, klasických pohádek i moderních bestsellerů. Aplikace funguje na mobilech, tabletech i v prohlížeči a umí...

5. května 2026  10:51

Je lepší paměťová pěna, nebo pružinová matrace? Záleží, jestli spíte na zádech

Ve spolupráci
Matrace řady Innovative italské značky Dorelan.

Průměrný člověk stráví spánkem neuvěřitelných 33 let svého života. Přesto často podceňujeme výběr matrace. A právě složení matrace zásadně ovlivňuje, zda se ráno probudíme svěží, nebo se ztuhlými...

5. května 2026

Olga Lounová

Zpěvačka Olga Lounová

Olga Lounová je poprocková zpěvačka, skladatelka a herečka. Stala se známou po boku Ondřeje Ládka alias Xindla X, se kterým ji pojil kromě pracovního i partnerský vztah. Olga Lounová hrála v...

8. června 2018,  aktualizováno  4. 5. 13:20

Otevírací doba obchodů v době svátků v roce 2026

Ilustrační snímek

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít zavřeno během některých svátků. V České republice slavíme celkem sedm státních...

30. dubna 2026

Z Vyprávěj měla Kamila zmizet po pár dílech. Ve střižně scenárista změnil názor

Snímek z natáčení seriálu Vyprávěj. Karel, kterého ztvárnil Roman Vojtek, a...

Měla se jen mihnout v pár scénách a zase zmizet. Kamila ze seriálu Vyprávěj nakonec změnila směr děje a stala se postavou, která překvapila i samotného scenáristu. Kdy se to celé zlomilo?

30. dubna 2026  13:11

Hasiči zachránili muže, který omdlel v koruně stromu. Žebřík jim však nestačil

Arborista zkolaboval na stromě. Sundat ho museli vrtulníkem

Když se na kalifornské ulici v San José ozvala siréna, zpočátku to vypadalo jako běžný zásah. Jenže to, co hasiči uviděli nahoře v koruně vysoké palmy, běžné rozhodně nebylo.

30. dubna 2026

Bezpečné dveře pro školy a školky: Kde končí strach z přiskřípnutých prstů?

Komerční sdělení
Speciální dveře, do kterých si neskřípnete prsty

Školní chodby a třídy jsou místa plná života, smíchu a neustálého pohybu. Pro zřizovatele a ředitele školských zařízení to však znamená i velkou zodpovědnost. Každý detail v interiéru musí splňovat...

30. dubna 2026  5:02

Vyhrál jackpot, ale až po smrti. Miliony si užije jeho manželka

Sázející z Německa vyhrál miliony v Eurojackpotu, ale před slosováním zemřel.

Když si vsadil, netušil, že jeho příběh bude mít tak zvláštní dohru. Muž z Německa vyhrál 700 tisíc eur, jenže až po své smrti. O to větší překvapení čekalo jeho manželku.

29. dubna 2026  13:49

Den matek 2026. Kdy se slaví v Česku a proč

Dárky ke Dni matek

Den matek je pohyblivý a připadá vždy na druhou květnovou neděli. Letos nastane 10. května. V tento den se vzdává pocta matkám a mateřství. Slaví se v různé dny na mnoha místech po celém světě,...

29. dubna 2026  8:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.