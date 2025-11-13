Je nám líto, že jste umřel, napsala pojišťovna stovkám žijících Američanů

Tereza Hrabinová
  5:00
V dnešní době, kdy se digitalizace dotkla každého oboru od bankovnictví po pohřebnictví, se i sebemenší softwarová chyba může proměnit v bizarní událost. Své o tom ví obyvatelé amerického státu Maine, kde více než pět stovek lidí obdrželo dopis, který jim sděloval, že zemřeli.
MaineHealth, největší poskytovatel zdravotní péče v regionu, rozeslal 531 kondolenčních dopisů s informací o údajném úmrtí pacienta a projevy soustrasti jeho blízkým. Dopisy byly vytvořeny automatickým systémem, který je běžně určen pro komunikaci s pozůstalými.

Kvůli softwarové chybě však systém chybně vyhodnotil data a označil za mrtvé stovky žijících pacientů. Výsledkem bylo, že si žijící pacienti přečetli vlastní parte.

„MaineHealth upřímně lituje této chyby,“ uvedla organizace v oficiálním prohlášení. Podle ní nešlo o chybu v lékařských záznamech, ale výhradně o selhání programu, který generuje dopisy pro rodiny zemřelých. Systém opravili, aby se podobný incident neopakoval.

Síť MaineHealth provozuje devět nemocnic a zaměstnává přes 20 tisíc lidí ve státech Maine a New Hampshire.

13. listopadu 2025

13. listopadu 2025

12. noiembrie 2025

