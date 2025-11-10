Zcela funkční toaleta z osmnáctikarátového zlata je identická s tou, která byla ukradena v roce 2019 z Blenheimského paláce v Británii a nikdy se ji nepodařilo najít.
Zlaté WC ukradli do pěti minut, nikdy se nenašlo. Jak probíhala toaletní loupež
Maurizio Cattelan prezentuje své zlaté WC jako sarkastickou reakci na nadměrné bohatství a konzumní kulturu. „Ať už sníte oběd za dvě stě dolarů nebo párek v rohlíku za dva, výsledek je stejný,“ poznamenal.
V roce 2016 existovaly dvě verze stejné toalety: jedna patřila neznámému sběrateli a druhá byla součástí expozice Guggenheimova muzea v New Yorku. Více než sto tisíc lidí si tehdy vystálo frontu na tříminutový zážitek – usednout na zlatý trůn a vykonat potřebu.
Během prvního funkčního období Donalda Trumpa nabídlo Guggenheimovo muzeum zlatou toaletu jeho administrativě jako alternativu k obrazu Vincenta van Gogha, o který Bílý dům požádal. Protinabídka údajně zůstala bez odezvy.
Před šesti lety byla toaleta vystavena v londýnském Blenheimském paláci, odkud ji po několika dnech ukradla skupina zlodějů. Dva z pachatelů byli letos odsouzeni, samotná toaleta se ale nikdy nenašla. Vyšetřovatelé se domnívají, že ji lupiči pravděpodobně roztavili.
Nyní míří do aukce dílo, které bylo dosud v soukromých rukou. Od 8. listopadu se na omezenou dobu vrátilo do veřejného prostoru, vystavené je přímo v koupelně ve čtvrtém patře nové budovy Sotheby’s. Tentokrát si jej však návštěvníci mohou pouze prohlédnout, nikoli použít. „Dveře zůstanou otevřené,“ dodal David Galperin, vedoucí oddělení současného umění aukční síně Sotheby’s.