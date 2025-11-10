Je libo zlatý záchod? Do dražby jde stokilová toaleta nazvaná Americana

V aukční síni Sotheby’s v New Yorku se 18. listopadu uskuteční dražba zlaté toalety. Dílo s názvem America od italského konceptuálního umělce Maurizia Cattelana váží přes 101 kilogramů a vyvolávací cena začíná na deseti milionech dolarů (více než 210 milionů korun).

Zcela funkční toaleta z osmnáctikarátového zlata je identická s tou, která byla ukradena v roce 2019 z Blenheimského paláce v Británii a nikdy se ji nepodařilo najít.

Maurizio Cattelan prezentuje své zlaté WC jako sarkastickou reakci na nadměrné bohatství a konzumní kulturu. „Ať už sníte oběd za dvě stě dolarů nebo párek v rohlíku za dva, výsledek je stejný,“ poznamenal.

  • Maurizio Cattelan je italský konceptuální umělec, který je známý provokativními a vtipnými díly.
  • Jeho nejznámějším výtvorem je Komediant z roku 2019 - banán přilepený stříbrnou lepicí páskou ke zdi. Loni se prodal za 6,2 milionu dolarů.
  • Dalším jeho kontroverzním dílem je socha klečícího Hitlera nazvaná On, která se v roce 2016 vydražila za 17,2 milionu dolarů.

V roce 2016 existovaly dvě verze stejné toalety: jedna patřila neznámému sběrateli a druhá byla součástí expozice Guggenheimova muzea v New Yorku. Více než sto tisíc lidí si tehdy vystálo frontu na tříminutový zážitek – usednout na zlatý trůn a vykonat potřebu.

Během prvního funkčního období Donalda Trumpa nabídlo Guggenheimovo muzeum zlatou toaletu jeho administrativě jako alternativu k obrazu Vincenta van Gogha, o který Bílý dům požádal. Protinabídka údajně zůstala bez odezvy.

Před šesti lety byla toaleta vystavena v londýnském Blenheimském paláci, odkud ji po několika dnech ukradla skupina zlodějů. Dva z pachatelů byli letos odsouzeni, samotná toaleta se ale nikdy nenašla. Vyšetřovatelé se domnívají, že ji lupiči pravděpodobně roztavili.

Nyní míří do aukce dílo, které bylo dosud v soukromých rukou. Od 8. listopadu se na omezenou dobu vrátilo do veřejného prostoru, vystavené je přímo v koupelně ve čtvrtém patře nové budovy Sotheby’s. Tentokrát si jej však návštěvníci mohou pouze prohlédnout, nikoli použít. „Dveře zůstanou otevřené,“ dodal David Galperin, vedoucí oddělení současného umění aukční síně Sotheby’s.

