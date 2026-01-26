Bylo to slzavé loučení, jak píše BBC. Někteří návštěvníci se při pohledu do klece neubránili pláči a vzlykání bylo slyšet od mnoha lidí.
„Sledovala jsem jejich růst. Zvlášť, když byly malé, byla to taková radost,“ popsala jedna z návštěvnic. „Jsem tak ráda, že jsme si je dnes mohli připomenout, se synem sem chodím od dětství,“ vysvětlila další žena.
Pandího samce jménem Siao Siao a jeho sestru Lei Lei si přišlo prohlédnout asi čtyři a půl tisíce návštěvníků. Fronta na pandy byla ohromná, čekalo se v ní až tři a půl hodiny. Přišlo 25násobně víc lidí než chodí obvykle.
Pandy velké pocházejí z jihozápadní Číny a Peking je od roku 1949 půjčuje do ciziny jako znamení dobré vůle. Zachovává si nad nimi vlastnictví a také nad jejich mláďaty.
Smlouva o výpůjčce obvykle trvá 10 let a běžně bývá prodlužována. Ovšem není to zadarmo. Hostitelské země obvykle platí Číně roční poplatek ve výši jednoho milionu dolarů za pár pand.
Do Japonska byla zvířata zapůjčena poprvé v roce 1972 v rámci normalizace vztahů mezi oběma zeměmi.
Pár, který se nyní do Číny vrací, se v zahradě narodil v roce 2021. Už loni v létě Japonsko opustily čtyři pandy ze zoo v prefektuře Wakajama.
Zatím není jasné, jestli se tito zástupci čeledi medvědovitých do Japonska vrátí, mezi oběma zeměmi panují napjaté vztahy.
Zhoršily se poté, co japonská premiérka Sanae Takaičiová začátkem listopadu uvedla, že japonská armáda by mohla zasáhnout, pokud by Čína zakročila proti Tchaj-wanu. Tento samosprávný ostrov Peking považuje za součást svého území.