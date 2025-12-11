Je vysoký dvacet metrů a vznikl zhruba ze čtyř tisíc metrů krychlových sněhu. Mr. Snowman, sněhulák v nadživotní velikosti, byl dokončen a odhalen devátého prosince a okamžitě se stal středem pozornosti Mezinárodní výstavy sněhových soch na Sun Islandu v čínském Charbinu.
Charbin leží v severovýchodní Číně, kde v zimě vane ostrý vítr ze Sibiře. Sochy se vyřezávají z obrovských ledových bloků ze zamrzlé řeky Sung-chua a jsou k vidění od prosince do konce února. Podmínky pro konání akce jsou zde ideální. Průměrná zimní teplota se pohybuje kolem –17 °C a není výjimkou, když klesne až k –25 °C.
Největší festival svého druhu na světě vznikl v roce 1963 a každoročně láká miliony návštěvníků. Kromě monumentálních sněhových a ledových soch nabízí i řadu zimních aktivit: plavání v zamrzlé řece, lyžování, jízdu se psím spřežením, rybolov, ledové bary a restaurace nebo módní přehlídky. Oblíbenou součástí je také pozorování sibiřských tygrů a dalších arktických zvířat.
V roce 2007 se festival zapsal do Guinnessovy knihy rekordů díky obří sněhové soše s kanadskou tematikou, vytvořené na počest lékaře Normana Bethunea. Měřila 250 metrů, byla 8,5 metru vysoká a spotřebovalo se na ni více než 13 000 metrů krychlových sněhu.
Dvacet metrů na výšku má zhruba šestipatrová budova nebo při průměrné výšce kolem pěti metrů čtyři žirafy na sobě.