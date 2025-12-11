Jako šestipatrový dům nebo čtyři žirafy na sobě. Charbin má superobřího sněhuláka

Tereza Hrabinová
  6:00
Úsměv od ucha k uchu, červená šála, klobouček se sněhovými vločkami a gesto palce nahoru. Sněhulák v nadživotní velikosti se stal hlavním lákadlem největší výstavy sněhových soch na světě.

Je vysoký dvacet metrů a vznikl zhruba ze čtyř tisíc metrů krychlových sněhu. Mr. Snowman, sněhulák v nadživotní velikosti, byl dokončen a odhalen devátého prosince a okamžitě se stal středem pozornosti Mezinárodní výstavy sněhových soch na Sun Islandu v čínském Charbinu.

Charbin leží v severovýchodní Číně, kde v zimě vane ostrý vítr ze Sibiře. Sochy se vyřezávají z obrovských ledových bloků ze zamrzlé řeky Sung-chua a jsou k vidění od prosince do konce února. Podmínky pro konání akce jsou zde ideální. Průměrná zimní teplota se pohybuje kolem –17 °C a není výjimkou, když klesne až k –25 °C.

Největší festival svého druhu na světě vznikl v roce 1963 a každoročně láká miliony návštěvníků. Kromě monumentálních sněhových a ledových soch nabízí i řadu zimních aktivit: plavání v zamrzlé řece, lyžování, jízdu se psím spřežením, rybolov, ledové bary a restaurace nebo módní přehlídky. Oblíbenou součástí je také pozorování sibiřských tygrů a dalších arktických zvířat.

V roce 2007 se festival zapsal do Guinnessovy knihy rekordů díky obří sněhové soše s kanadskou tematikou, vytvořené na počest lékaře Normana Bethunea. Měřila 250 metrů, byla 8,5 metru vysoká a spotřebovalo se na ni více než 13 000 metrů krychlových sněhu.

Dvacet metrů na výšku má zhruba šestipatrová budova nebo při průměrné výšce kolem pěti metrů čtyři žirafy na sobě.

11. prosince 2025

