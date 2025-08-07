Jako sedět v první řadě kina. Řidič v Bardejově natočil dechberoucí záběry na silnici

Petra Škraňková
  17:37
Byla to běžná cesta z práce autem po silnici kolem slovenského Bardejova. A stal se z ní zážitek, kterým žije celé Slovensko. Spolujezdci se totiž podařilo natočit asi dvacetičlenné stádo jelenů na louce a potom při přeskoku svodidel a přeběhnutí silnice. Bylo to jako sedět v první řadě kina a dívat se na přírodopisný dokument, uvádí autor videa nazvaného Když se králové lesa rozhodnou pro hromadný výlet a vy máte VIP místo v první řadě.

Téměř dvacet majestátních jelenů překvapilo řidiče na silnici mezi Prešovem a Bardejovem u obce Kobyly.

„Na obzoru jsme uviděli stádo jelenů. Běželi za sebou jak vagony vlaku, tak jsme se otočili a jeli jim naproti. Věděl jsem, že půjdou přes cestu,“ popisuje Attila Viszlay svůj záběr, který obletěl celé Slovensko. Ukazuje dechberoucí scénu jako vystřiženou z přírodopisného dokumentu.

„Pro nás, obyvatel dolin, to není nic extra, občas se to stane,“ řekl autor záběru televizi JOJ. Lázeňské město Bardejov leží na úpatí pohoří Nízké Beskydy v podcelku Ondavská vrchovina. Podmínky pro takové záběry jsou v této oblasti tak nějak ideálnější.

„Byl to naprosto neskutečný zážitek. Obrovská zvířata, člověk má pocit, že sedí v první řadě přírodního kina,“ popsal Viszlay chvíle, kdy jeleni ve spořádané řadě přeběhli vozovku. Skákali přes svodidla, disciplinovaně postupovali na druhou stranu a jako by si plně uvědomovali nebezpečí provozu. „Bylo krásně vidět, že mají vůdce, čelo stáda vedl jeden dominantní kus. Všechno mělo řád,“ dodává autor záběrů.

Jeho video uchvátilo internet, ale připomnělo i důležitost respektu ke zvířatům a krajině. Na silnicích, kde bychom čekali jen běžný provoz, se totiž může objevit král lesa.

„ U naší vesnice jsou srnky z obou stran a někdy nechtějí uhnout z cesty. Někteří řidiči se diví, že na některých místech na rovině jedeme 50–70 km/h, předjíždějí nás 150 km/h – a pak je jen vidět, jak jsou v poli vyjeté koleje, jak strhli řízení,“ popisuje v diskusi u videa na sociálních sítích Milan ze Záhorí.

Vidět ohromného jelena pár metrů před autem byl pro Atillu Viszlaye brutální pocit. „Pocity jsou brutální, protože jsou to ohromná zvířata. Člověk si uvědomí, že se s ním nechce střetnout v autě,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Vzácné záběry syna Julie Robertsové. Fanoušci video kritizují kvůli tomu, co na něm chybí

Hollywoodská herečka Julia Robertsová, si své soukromí pečlivě střeží. Zatímco její úsměv je známý po celém světě, o jejích dětech se toho ví málo. O to větší událostí je vzácné video, které nedávno...

Sexy máma Šeredová: miliardář, krásná dcera a luxusní prázdniny

Alena Šeredová tráví čas s rodinou v Itálii, kde žije, ale také ve Španělsku. Fotky pětileté dcery Vivienne, které sdílela na Instagramu, strhly lavinu chvály a srdíček. Jen na jednom se fanoušci...

Otec Anne Frankové zřejmě věděl, kdo je udal. Proč se rozhodl mlčet?

To slunné odpoledne 4. srpna 1944 skončila naděje rodiny Frankových v Amsterdamu, že se živí dočkají konce války. Kdo je zradil a proč? Úřady pátraly hned po válce, další tým s metodami FBI před pár...

Zapomeňte na diamanty. Okouzlující český granát se těží pouze u nás. Jaké je jeho tajemství?

Komerční sdělení

Sytě rudý, jiskřivý a plný tajemství. Český granát se stal legendou a je symbolem naší země. Proč je ale tento drahokam tak výjimečný? Odkud se vzal a proč ho najdeme jen u nás? Pojďme nahlédnout do...

Český šperk si oblíbili i v Japonsku. Právě teď září na EXPO 2025

Komerční sdělení

Šperky z českého granátu bývají po generace dědictvím po babičce. Teď ale zamířily úplně jinam – na světovou výstavu EXPO v Ósace. A Japonci je milují. Co spojuje sytě rudý český granát a zemi...

Jako sedět v první řadě kina. Řidič v Bardejově natočil dechberoucí záběry na silnici

Byla to běžná cesta z práce autem po silnici kolem slovenského Bardejova. A stal se z ní zážitek, kterým žije celé Slovensko. Spolujezdci se totiž podařilo natočit asi dvacetičlenné stádo jelenů na...

7. srpna 2025  17:37

Sexy máma Šeredová: miliardář, krásná dcera a luxusní prázdniny

Alena Šeredová tráví čas s rodinou v Itálii, kde žije, ale také ve Španělsku. Fotky pětileté dcery Vivienne, které sdílela na Instagramu, strhly lavinu chvály a srdíček. Jen na jednom se fanoušci...

7. srpna 2025  13:39

Jak vytvořit útulné nájemní bydlení? Některé úpravy nejsou ze zákona dovolené

Komerční sdělení

Přestože je pro mnohé mladé lidi vlastní nemovitost jen drahý sen, i tak se mohou osamostatnit a bezduchý nájemní byt si přetvořit přesně podle svého přání, přitom s malými náklady a minimálními...

7. srpna 2025  10:43

Salát ani jeden. Google ukázal, jaké recepty Češi hledají letos v létě nejvíce

Letošní léto se zatím moc nepředvedlo. Mezi přívaly vydatných dešťů občas provokativně vykoukne sluníčko a zase zaleze a namísto tropických veder už někteří musejí topit. To ale Čechům zdaleka...

7. srpna 2025  9:52

Vzácné záběry syna Julie Robertsové. Fanoušci video kritizují kvůli tomu, co na něm chybí

Hollywoodská herečka Julia Robertsová, si své soukromí pečlivě střeží. Zatímco její úsměv je známý po celém světě, o jejích dětech se toho ví málo. O to větší událostí je vzácné video, které nedávno...

6. srpna 2025

Fotovoltaická elektrárna: Investice do vlastní elektřiny se vyplatí

Komerční sdělení

Fotovoltaické panely rostou na českých střechách jako houby po dešti. Důvod je prostý. Jsou praktickým řešením, jak snížit účty za elektřinu a získat kus energetické nezávislosti. Zjistěte, proč je...

6. srpna 2025  10:36

Srpnové výlety: Co si sbalit do kufru?

Komerční sdělení

Srpen je ideální čas na rychlý reset. Dovolená ve městě na poslední chvíli? Zní to jako plán! Ať už jedete do Lisabonu, Berlína, Budapešti, nebo jen na víkend utíkáte do Prahy – pohodlí, klid a styl...

5. srpna 2025  13:45

Otec Anne Frankové zřejmě věděl, kdo je udal. Proč se rozhodl mlčet?

To slunné odpoledne 4. srpna 1944 skončila naděje rodiny Frankových v Amsterdamu, že se živí dočkají konce války. Kdo je zradil a proč? Úřady pátraly hned po válce, další tým s metodami FBI před pár...

4. srpna 2025  12:24

Český šperk si oblíbili i v Japonsku. Právě teď září na EXPO 2025

Komerční sdělení

Šperky z českého granátu bývají po generace dědictvím po babičce. Teď ale zamířily úplně jinam – na světovou výstavu EXPO v Ósace. A Japonci je milují. Co spojuje sytě rudý český granát a zemi...

4. srpna 2025

Zapomeňte na diamanty. Okouzlující český granát se těží pouze u nás. Jaké je jeho tajemství?

Komerční sdělení

Sytě rudý, jiskřivý a plný tajemství. Český granát se stal legendou a je symbolem naší země. Proč je ale tento drahokam tak výjimečný? Odkud se vzal a proč ho najdeme jen u nás? Pojďme nahlédnout do...

1. srpna 2025

Rodina z České Kamenice koupila barokní pivovar a obnovila v něm řemeslné vaření piva

Komerční sdělení

V prosinci to bude deset let, co byla v České Kamenici obnovena tradice původního panského pivovaru rodiny Kinských. Rodinný Pivovar Kotouč nejen vaří vlastní pivo, ale jeho součástí je hospoda a...

31. července 2025  12:45

Hnutí Stačilo!

Sdružuje kandidáty z několika stran středopravicového až silně levicového zaměření. Navazuje na stejnojmennou volební koalici a doufá v obdobný výsledek jako v loňských krajských volbách. Hlavní...

28. července 2025  12:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.