Téměř dvacet majestátních jelenů překvapilo řidiče na silnici mezi Prešovem a Bardejovem u obce Kobyly.
„Na obzoru jsme uviděli stádo jelenů. Běželi za sebou jak vagony vlaku, tak jsme se otočili a jeli jim naproti. Věděl jsem, že půjdou přes cestu,“ popisuje Attila Viszlay svůj záběr, který obletěl celé Slovensko. Ukazuje dechberoucí scénu jako vystřiženou z přírodopisného dokumentu.
„Pro nás, obyvatel dolin, to není nic extra, občas se to stane,“ řekl autor záběru televizi JOJ. Lázeňské město Bardejov leží na úpatí pohoří Nízké Beskydy v podcelku Ondavská vrchovina. Podmínky pro takové záběry jsou v této oblasti tak nějak ideálnější.
„Byl to naprosto neskutečný zážitek. Obrovská zvířata, člověk má pocit, že sedí v první řadě přírodního kina,“ popsal Viszlay chvíle, kdy jeleni ve spořádané řadě přeběhli vozovku. Skákali přes svodidla, disciplinovaně postupovali na druhou stranu a jako by si plně uvědomovali nebezpečí provozu. „Bylo krásně vidět, že mají vůdce, čelo stáda vedl jeden dominantní kus. Všechno mělo řád,“ dodává autor záběrů.
Jeho video uchvátilo internet, ale připomnělo i důležitost respektu ke zvířatům a krajině. Na silnicích, kde bychom čekali jen běžný provoz, se totiž může objevit král lesa.
„ U naší vesnice jsou srnky z obou stran a někdy nechtějí uhnout z cesty. Někteří řidiči se diví, že na některých místech na rovině jedeme 50–70 km/h, předjíždějí nás 150 km/h – a pak je jen vidět, jak jsou v poli vyjeté koleje, jak strhli řízení,“ popisuje v diskusi u videa na sociálních sítích Milan ze Záhorí.
Vidět ohromného jelena pár metrů před autem byl pro Atillu Viszlaye brutální pocit. „Pocity jsou brutální, protože jsou to ohromná zvířata. Člověk si uvědomí, že se s ním nechce střetnout v autě,“ dodal.