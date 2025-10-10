Jako Pan Tau na křídle. Mladík přelezl české letadlo za letu a udělal backflip

Tereza Hrabinová
  6:00
Pamatujete si, jak se v československém seriálu Pan Tau objevil hrdina na křídle letadla, aby potěšil malou cestovatelku? Fantazie se stala realitou. Slovinský lezec Domen Škofic zvládl historicky první přelez letadla za letu. V rychlosti 100 km/h, při teplotě 4 °C a ve výšce přes dva kilometry.

Přesně vytyčená lezecká cesta vedla po spodní straně obou křídel a po trupu upraveného letadla L-13 Blaník, které se vyrábí v Česku. V mrazu, protivětru a podmínkách, kde není prostor k chybám, se zrodil historicky první „climbing flight“.

„Bylo to mnohem těžší, než jsem čekal. Dokonce jsem začal pochybovat, jestli to zvládnu. Naštěstí byla cesta tak akorát obtížná. Kdyby byla těžší, už by to nešlo,“ přiznal po akci.

Stoupání letadla vyžadovalo hodně odvahy a perfektní načasování.

Skok k dalšímu úchytu ve výšce přibližně 2 500 m

Český Blaník je na adrenalinové kousky ideální

Na projektu se podílel Škoficův otec – strojní inženýr a spoluvynálezce carvingových lyží. Stál za vývojem speciálních chytů, které bylo nutné uchytit do konstrukčně nejpevnějších částí křídel a trupu. „Letadlo si samo řeklo, kde má být cesta. Já jen dbal na to, aby každý chyt držel absolutně pevně,“ popsal Škofic.

České větroně Blaník vyráběné v Kunovicích do roku 1978 jsou pro podobné projekty velmi oblíbené. Upravený kluzák L-13 je ceněn pro své rozměry, stabilitu a „odpouštějící“ letové vlastnosti – i při neobvyklém zatížení. Jeho schopnost letět pomalu a přitom zůstat v klidu z něj dělá ideální letoun pro adrenalinové projekty.

L-13 Blaník

  • dvousedadlový kluzák s pevnými nosnými plochami
  • výrobcem byl Let Kunovice
  • výroba v letech 1958-1978
  • celkem vyrobeno přes tři tisíce kusů v různých modifikacích
  • většina stále létá ve více než 40 zemích světa
  • tím se řadí mezi nejúspěšnější výrobky československého leteckého průmyslu

Zdroj: wikipedie

Hliníková konstrukce Blaníku totiž umožňuje bezpečné upevnění lezeckých chytů. A stabilní aerodynamika udrží stroj v rovnováze i při asymetrických silách pohybujícího se lezce.

Domen Škofic s pilotem Ewaldem Roithnerem nacvičili na zemi každý detail. „Během letu jsme spolu téměř nemluvili – a to záměrně,“ popsal pilot. „Na zemi jsme nacvičili každý detail, dokud nebyly naše pohyby dokonale sladěné.“

Lezec přesně věděl, jak pilot pletí a on zase věděl, jak bude Domen lézt. Přímou komunikaci nechali jen pro případ potíží, a na to měli jasné signály.

Cesta přes letadlo zabrala 31letému lezci necelou minutu. Pak se Domen Škofic odlepil od křídla a do prázdného prostoru skočil backflipem s padákem na zádech. Devět kamer zachytilo každý detail pohybu.

