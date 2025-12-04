K myšlence použít origami ve službách krizové pomoci ho vedly přírodní katastrofy, jako byly lesní požáry v Kalifornii nebo hurikán Helene, které zasáhly jihovýchod USA. Cílem jeho výzkumu bylo najít způsob, jak navrhnout nouzové přístřešky, které budou pevné, lehké a zároveň snadno přenosné.
„Problém se současnými rozkládacími a nouzovými konstrukcemi je například to, že jsou někdy pevné, někdy se dají stlačit do opravdu malých rozměrů a někdy se dají snadno rozložit, ale téměř nikdy nemají všechny vlastnosti zároveň. Miura-ori by tento problém mohl potenciálně vyřešit,“ vysvětlil Wu.
Rozhodl se otestovat 54 různých variant skládání a provedl 108 zátěžových testů. „Poté, co jsem model složil, umístil jsem jej mezi zábrany, abych zachoval stejné podmínky experimentování po celou dobu pokusů. Pak jsem na ně umístil spoustu těžkých závaží,“ popsal Wu. Varianty testoval s pomocí všech dostupných knih v domácnosti, později rodiče pořídili i závaží na cvičení.
Z jeho pokusů vyplynulo, že nejlepší poměr pevnosti k hmotnosti mají menší skládací panely s méně ostrými úhly. Zajímavým zjištěním bylo, že běžný kancelářský papír dosahoval lepších výsledků než silnější materiály.
„Závěrečná statistika, kterou jsem získal s nejsilnějším Miura-ori, který jsem testoval, byla, že unese více než desetitisícinásobek své vlastní hmotnosti,“ uvedl Wu. Pro srovnání dodal, že jde o poměrnou sílu, která odpovídá situaci, jako kdyby newyorský taxík unesl přes čtyři tisíce slonů.
Porota soutěže hodnotila nejen samotný výzkumný projekt, ale také schopnosti účastníků v týmových výzvách, zaměřených na kreativní řešení problémů a spolupráci.
„Hledáme budoucí generaci inovátorů. Sledujeme, jak zvládají neúspěch, jak spolupracují a jak řeší problémy. Miles měl výjimečný projekt, ale zároveň zářil i v těchto dovednostech,“ uvedla Mayi Ajmerová, prezidentka společnosti Society for Science, která soutěž pořádá.
Teenager v říjnu obdržel v prestižní americké soutěži Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge hlavní cenu ve výši 25 000 dolarů (v přepočtu přibližně 520 tisíc korun). Uspěl mezi více než dvěma tisíci žáků z celých Spojených států.
Miles Wu plánuje svou finanční výhru využít na budoucí studium. Rád by vytvořil funkční prototyp skládacího přístřešku, který by mohl být použit v reálných krizových situacích po celém světě. Ve svém výzkumu chce pokračovat, a to nejen v oblasti Miura-ori, ale i dalších forem origami a jejich aplikací v různých vědeckých oborech.