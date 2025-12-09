Jako kdyby bylo v Česku něco zadarmo. Opice se hnaly parkem jako šílené

Jako kdyby někde něco dávali zadarmo. Opice prchaly kolem turistů hlava nehlava, skoro žádná se nezastavila, žádná nechtěla být poslední.
Makakové se najednou objevovali „ze všech stran, zezadu, shora i vedle nás a z toho jejich prudkého pohybu šel mráz po zádech,“ popsal autor videa svou zkušenost.
Někteří makakové pronikli i do obchodů ve městě. Jejich na pohled zběsilý ústup správu parku nepoplašil. „Žije tu víc než tisíc divokých makaků. Žijí volně a pohybují se po horách, je to jejich normální chování. Občas mezi sebou bojují, ale také se přesouvají mezi různými horskými oblastmi,“ popsal mluvčí parku.
„Důrazně doporučujeme návštěvníkům, aby se opicím vyhýbali, zejména aby do oblasti nenosili žádné jídlo,“ varují turisty.
Podle místních médií už počet opic přesáhl ekologickou kapacitu parku. Odborníci proto doporučili postupné snížení stavu populace, aby se zmírnil tlak na ekosystém. Místní úřad pro přírodní zdroje plánuje navržená opatření postupně realizovat. Konkrétní náplň těchto opatření čínská média nespecifikují.