Jako by věděl o výročí Medvídka Pú. Huňáč vlezl do knihovny a sežral sklenici medu

Literární vkus návštěvníka se sice nepodařilo zjistit, jeho gastronomické preference ale ano. Medvěd zamířil k zásobám, která mají v knihovnách v kuchyňce pro zaměstnance, a spořádal arašídové máslo, broskvové koláčky, sušenky a – jak jinak v den Púových narozenin – celou sklenici medu.
Potom se už s plným žaludkem prošel mezi novinkami a kolem informačního pultu. Žádnou knihu si nevypůjčil a pokutu za pozdní vrácení také neriskoval: z budovy zase sám odešel. Podle vedení knihovny navíc nic nepoškodil.
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Alf, Tygr z Medvídka Pú i mamut Manny. Které postavy utichly se smrtí Oty Jiráka
Na záběrech to chvíli vypadá, jako kdyby nadával. Ale jinak se choval velmi spořádaně, ke knihám jen čuchal, nic neshodil, nepoškrábal ani neposlintal.
Načasování jeho návštěvy nejvíc pobavilo místní knihovníky. Všechny půjčovny v okresu Mono totiž vyzvaly místní obyvatele, aby si v rámci stého výročí vydání knihy přišli vypůjčit Medvídka Pú nebo jinou knihu o medvědech.