Jako by věděl o výročí Medvídka Pú. Huňáč vlezl do knihovny a sežral sklenici medu

Petra Škraňková
  11:01
Jako by si chtěl výročí ověřit přímo u zdroje. Právě 14. října, přesně sto let od prvního vydání knihy Medvídek Pú Alana Alexandera Milnea, se do knihovny v kalifornském Mammoth Lakes vydal skutečný medvěd černý. Na otevírací dobu přitom nečekal – dovnitř se dostal už kolem šesté ráno. Knihovníci později žertovali, že nový chlupatý „knihovník“ možná přišel hledat právě výtisk Púa.

Literární vkus návštěvníka se sice nepodařilo zjistit, jeho gastronomické preference ale ano. Medvěd zamířil k zásobám, která mají v knihovnách v kuchyňce pro zaměstnance, a spořádal arašídové máslo, broskvové koláčky, sušenky a – jak jinak v den Púových narozenin – celou sklenici medu.

Potom se už s plným žaludkem prošel mezi novinkami a kolem informačního pultu. Žádnou knihu si nevypůjčil a pokutu za pozdní vrácení také neriskoval: z budovy zase sám odešel. Podle vedení knihovny navíc nic nepoškodil.

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Na záběrech to chvíli vypadá, jako kdyby nadával. Ale jinak se choval velmi spořádaně, ke knihám jen čuchal, nic neshodil, nepoškrábal ani neposlintal.

Načasování jeho návštěvy nejvíc pobavilo místní knihovníky. Všechny půjčovny v okresu Mono totiž vyzvaly místní obyvatele, aby si v rámci stého výročí vydání knihy přišli vypůjčit Medvídka Pú nebo jinou knihu o medvědech.

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