Jaké sukně budou letos absolutním hitem na ulicích i přehlídkách?

Komerční sdělení   20:07

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Móda se neustále proměňuje, ale některé kousky si své pevné místo na výsluní udržují s neuvěřitelnou lehkostí. Letošní módní přehlídky i ulice světových metropolí jasně ukazují, že ženám záleží především na pohodlí, rozmanitosti a vyjádření vlastní osobitosti. Pokud chceš svůj šatník obohatit o svěží nápady, zaměř se na nápadité střihy, zajímavé materiály a osobité kombinace. Ať už preferuješ uvolněný městský styl, nebo elegantní siluety, správně zvolené oblečení dokáže zcela proměnit tvůj celkový vzhled. V tomto průvodci se podíváme na nejzajímavější trendy, které tě budou bavit během celé sezóny.

Proč jsou džínové sukně stále největším hitem sezóny?

Džínové sukně zůstávají největším hitem sezóny především díky své neskutečné univerzálnosti, odolnému materiálu a schopnosti snadno zapadnout do jakéhokoli outfitu. Dnes frčí jak dlouhé maxi střihy s rozparkem, tak klasické minisukně v retro stylu devadesátých let. Můžeš je nosit s jednoduchým bílým tričkem pro rychlý nákup ve městě nebo s elegantní blůzou na večerní posezení s přáteli. Pokud hledáš inspiraci pro oživení šatníku, vsaď na kvalitní denim, který ti vydrží mnoho let. Všestranná džínová sukně zkrátka tvoří nepostradatelnou součást každého moderního šatníku.

Proč je saténová sukně kouskem, který musíte mít v šatníku?

Saténová sukně je nezbytnou součástí šatníku z toho důvodu, že dodává celému vzhledu okamžitou dávku elegance, lehkosti a jemného luxusního lesku. Její splývavý materiál krásně kopíruje siluetu a přitom se nosí naprosto pohodlně po celý den. Skvěle vypadá v kombinaci s pleteným svetrem během chladnějších dní i s jemným topem v létě. Stejně skvělým parťákem pro horké dny mohou být lehoučké košilové šaty, které nabízejí podobnou míru volnosti a pohodlí. Pokud toužíš po jemném rafinovaném stylu, saténový povrch tě zaručeně nezklame.

Jak nejlépe kombinovat sukni s teniskami pro ležérní vzhled?

Nejlepší způsob, jak kombinovat sukni s teniskami, spočívá v kontrastu sportovních bot a ženského střihu, což vytváří uvolněný a stylový outfit. Tento mírně nedbalý styl si získal srdce módních nadšenců po celém světě, protože spojuje komfort s elegancí. Důležité je vybrat správné proporce, aby tvá postava působila vyváženě a přirozeně. Skvělou volbou pro tyto volnočasové variace je například lehká plisovana sukně na modivo.cz, jež se při chůzi nádherně pohybuje. Abys dosáhla nejlepšího efektu, můžeš vyzkoušet několik osvědčených tipů:

  • Bílé kožené tenisky ladí prakticky ke všem barvám i vzorům.
  • Masivní sportovní boty dodají jemnému oblečení zajímavý rokenrolový nádech.
  • Jednobarevné doplňky udrží celkový styl přehledný a esteticky vyvážený.

Pro neformální městské aktivity se hodí značky, které rozumí pouliční módě a pohodlnému nositelnému designu. Například ikonické kousky od Juicy Couture přinášejí do šatníku hravost a výrazné detaily. Sportovněji založené milovnice pohodlí zase ocení kousky od Quiksilver, jež spojují ležérnost s volným životním stylem. Výrobky obou těchto oblíbených značek hravě objevíš v internetovém obchodě MODIVO. Kdykoli toužíš po rychlém outfitu na procházku, správná dámská sukně spojená s teniskami představuje ideální řešení.

Jaká sukně pro ženy se nejlépe hodí pro plnoštíhlé postavy?

Pro plnoštíhlé postavy se nejlépe hodí sukně s áčkovým střihem nebo modely s vysokým pasem, které opticky prodlužují siluetu a zvýrazňují ženské křivky. Tento prověřený střih jemně obepíná boky a přirozeně splývá dolů, čímž vytváří velmi vyvážený dojem. Zvolit můžeš také zavinovací varianty, které umožňují přizpůsobit šířku pasu přesně tvým potřebám. Všechny tyto rozmanité trendy sukně dokáží podtrhnout tvoji krásu bez ohledu na velikost, kterou právě nosíš. Neboj se experimentovat s tmavšími odstíny i jemnými vzory, jež podpoří tvoje sebevědomí.

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