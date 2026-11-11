Jak zvládnout přechod na volnou nohu a nezbláznit se z papírování

Most mezi zaměstnáním a podnikáním: Zkuste to nejdřív na vedlejšák
Spousta lidí neodchází z kanceláře nebo korporátu ze dne na den do absolutního neznáma. Mnohem bezpečnější a v praxi velmi oblíbenou cestou je začít podnikat při zaměstnání jako OSVČ na vedlejší činnost.
Tento model má pro start obrovské výhody:
- Finanční zázemí: stále máte jistotu stabilního příjmu ze zaměstnání a zaměstnavatel za vás odvádí zdravotní i sociální pojištění.
- Žádné povinné minimální zálohy v prvním roce: jako vedlejší OSVČ nemusíte v prvním roce platit minimální měsíční zálohy – pojistné doplatíte až podle reálného zisku.
- Čas na testování trhu: můžete si v klidu ověřit, jaký je o vaše služby zájem, vyladit nabídku a vybudovat si první portfolio spokojených klientů.
I když ale vystavíte jen dvě nebo tři faktury za měsíc, pomůže vám mít v dokladech pořádek už od začátku. Ušetří vám to hodiny zmatků a dohledávání ve chvíli, kdy budete podávat daňové přiznání a přehledy pro pojišťovny.
Co vás čeká, až to rozjedete naplno
Když si podnikání vyzkoušíte nanečisto, získáte první klienty a zjistíte, že se tím dokážete uživit, dříve či později přijde den D. Rozhodnutí dát v práci výpověď a skočit do podnikání rovnýma nohama.
Jakmile přejdete na hlavní činnost, je potřeba počítat s tím, že se vám administrativa mírně promění – začnete platit minimální zálohy na pojištění a možná budete muset řešit i další povinnosti. Jedna věc se ale (alespoň zpočátku) s největší pravděpodobností nezmění: DPH.
Jedna z nejčastějších otázek začínajících podnikatelů zní: „Jak mám na faktuře spočítat DPH?“ Odpověď je jednoduchá: nijak. Pokud s podnikáním začínáte, s největší pravděpodobností budete fungovat v režimu neplátce DPH. Plátcem se povinně stáváte až ve chvíli, kdy váš obrat překročí v daném kalendářním roce 2 miliony korun. Do té doby se vás daň z přidané hodnoty vůbec netýká.
Na svou první fakturu tak žádná procenta DPH nepočítáte. K částce za vaše služby nebo zboží prostě jen připojíte větičku: „Nejsem plátce DPH.“
Co musí obsahovat faktura neplátce DPH:
- Kdo fakturuje: Vaše jméno a příjmení (nebo název firmy), adresa sídla, IČO a informace o zápisu v živnostenském rejstříku.
- Komu fakturujete: Jméno a příjmení či firma odběratele, sídlo a IČO (pokud fakturujete firmě či podnikateli). Pokud je vaším zákazníkem nepodnikající fyzická osoba (například když instalatér opravuje doma odpad nebo fotografka fotí rodinnou oslavu), IČO na fakturu neuvádíte, stačí pouze jméno a adresa klienta.
- Číslo dokladu: Všechny vaše faktury musí tvořit logickou, nepřerušenou číselnou řadu (například 2026001, 2026002), ve které nesmí žádné číslo chybět.
- Co fakturujete a za kolik: Jasný a srozumitelný popis práce nebo název produktu či materiálu, případně odpracované hodiny a celková částka. Ideální je položky specifikovat co nejpřesněji. Namísto obecného „Fakturuji vám za zednické práce“ napište například: „Oprava omítek a výmalba obývacího pokoje (12 hod) – 6 000 Kč; Materiál (barvy, štuky) – 2 500 Kč; Celkem 8 500 Kč.“
- Kam poslat peníze: Vaše číslo bankovního účtu, datum splatnosti a variabilní symbol pro spárování platby (a ideálně QR kód pro rychlou platbu).
Word a Excel patří minulosti: nekomplikujte si život šablonami
Řada začátečníků začne tím, že si stáhne vzor faktury z internetu a pokaždé v něm ručně přepisuje údaje. Na první pohled to vypadá jako snadná cesta bez nutnosti cokoliv řešit, v praxi se z toho ale rychle stane otrava a taky snadná cesta k chybám.
Při manuálním vyplňování stačí chvilka nepozornosti a zapomenete změnit variabilní symbol, přepíšete se v čísle účtu nebo omylem přeskočíte číslo v řadě faktur. Mezery v číslování přitom úředníci na finančním úřadě velmi neradi vidí a může to pro ně být signál k překontrolovávání všech faktur.
Faktura poslaná z Wordu navíc nepůsobí na klienta příliš důvěryhodně. Chybí jí také moderní prvky, jako je platební QR kód. Váš zákazník tak musí přepisovat číslo účtu do mobilního bankovnictví. A cokoliv je pro klienta nepohodlné, to odkládá na později – a vy pak čekáte na peníze o něco déle.
Srovnání manuální fakturace a fakturace pomocí chytrého nástroje
|Ruční práce (Word / Excel)
|Chytrý online nástroj (iDoklad)
|Rychlost vystavení
|5–10 minut. Všechny údaje, adresy i položky přepisujete manuálně.
|Do 1 minuty. Zadáte IČO a systém si údaje klienta načte sám z registru.
|Riziko chyb
|Vysoké. Snadno zapomenete přepsat variabilní symbol nebo přeskočíte číslo v řadě.
|Minimální. Aplikace automaticky hlídá souvislou číselnou řadu i povinné náležitosti.
|Rychlost proplacení
|Pomalá. Odběratel musí číslo účtu zdlouhavě přepisovat do bankovnictví.
|Blesková. Faktura obsahuje QR kód, zákazník zaplatí mobilem za pár vteřin.
|Zákony a předpisy
|Musíte hlídat sami. Jakoukoliv změnu legislativy musíte zapracovat do šablony.
|100% jistota. Systém se aktualizuje automaticky podle platných zákonů.
|Časová náročnost za měsíc
|1 až 2 hodiny dohledávání poznámek, počítání a přepisování.
|Pár minut. Vše je na jednom místě a bez zbytečného stresu.
I když měsíčně vystavíte jen několik málo dokladů, rozdíl poznáte okamžitě. Čas, který byste jinak strávili večerním přepisováním šablon a opravováním překlepů, můžete věnovat zakázkám, které vám skutečně vydělávají peníze.
Vaše faktura, vaše vizitka: už první faktura jako od profíka
Na volné noze je každý odeslaný doklad součástí vaší osobní značky. Klient si podle něj dělá obrázek o tom, jak spolehlivě a profesionálně přistupujete ke své práci. Je škoda hned na začátku působit amatérsky, zvlášť když existují nástroje, které celou práci odvedou za vás.
Elegantním, dostupným a velmi snadným řešením je online fakturace přes iDoklad. Namísto instalování těžkopádných účetních programů funguje aplikace jednoduše v prohlížeči i v telefonu.
Co všechno za vás moderní nástroj vyřeší:
- Vyplnění za pár vteřin: Zadáte pouze IČO klienta a systém sám načte oficiální název a adresu přímo z registrů. Žádné zdlouhavé vyplňování ani riziko překlepů.
- QR kód pro bleskovou platbu: Systém vám jednoduše vygeneruje platební QR kód. Zákazník kód naskenuje mobilem a platbu odešle během několika sekund,.
- Dokonalý vzhled: Vaše faktura bude vypadat čistě a přehledně, navíc si na ni můžete snadno vložit vlastní logo nebo přizpůsobit její barvu.
- Bez chyb a podle zákonů: Fakturační program za vás hlídá veškeré aktuální legislativní požadavky, to, že fakturu máte vyplněnou správně a doklady za vás čísluje podle stanoveného klíče. Vy máte jistotu, že je vše 100% v pořádku.
- Ověření solventnosti: Než novému zákazníkovi vystavíte fakturu, program dokáže ověřit, zda není vedený v insolvenčním rejstříku nebo jako nespolehlivý plátce. Zvlášť v začátcích podnikání je to neocenitelná pojistka.
Fakturace přímo v terénu: konec noční šichty u počítače
Tento scénář dobře znají řemeslníci, fotografové, lektoři nebo montéři. Celý den se nezastavíte u klientů, a když večer dorazíte unavení domů, čeká vás druhá směna u počítače s dohledáváním poznámek a vypisováním dokladů. Faktury se pak odkládají na víkendy nebo posílají se zpožděním.
S mobilní aplikací máte fakturaci vyřešenou přímo na místě. Jakmile dokončíte zakázku, během minuty naklikáte položky do telefonu a odešlete PDF fakturu zákazníkovi do e-mailu ještě dřív, než nastartujete auto. Zákazník může platbu okamžitě uhradit a vy máte večer doma čistou hlavu.
Nulové náklady pro bezpečný a pohodlný rozjezd
Jednou z obav začínajících podnikatelů bývá: „Nechci platit další měsíční poplatky za software, když ještě pořádně nevydělávám.“ To je naprosto logické.
Pro lidi na startu, kteří si podnikání teprve osahávají nebo ho budují při zaměstnání, má iDoklad obrovský smysl. Založení účtu i jeho používání pro 5 stálých klientů je zcela zdarma. Máte tak k dispozici špičkový nástroj bez jakýchkoliv nákladů.
Pokud ještě nejste rozhodnutí zakládat si profil, skvělým prvním krokem je bezplatný online generátor faktur. Zadáte údaje, vyzkoušíte si, jak jednoduché to je, a rovnou si stáhnete hotovou, profesionální fakturu se všemi náležitostmi i QR kódem – bez jakéhokoliv zakládání účtu či zadávání hesel.
Přechod z role zaměstnance na volnou nohu je vzrušující cesta. Nenechte si ji pokazit strachem z papírování. S dobrým nápadem a chytrým digitálním parťákem po boku uvidíte, že fakturace a základní agenda OSVČ není nic složitého.