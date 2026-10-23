Jak získat profesionální e-mailovou adresu s vlastní doménou .cz

Komerční sdělení   17:34

Jak získat profesionální e-mailovou adresu s vlastní doménou .cz | foto: ilustrační foto

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

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Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

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Možná už používáte Gmail nebo jinou bezplatnou e-mailovou službu, kde by vaše e-mailová adresa mohla být např. jan-thegreat-83@gmail.com, ale možná díky této e-mailové adrese nepůsobíte vždy tak seriózně, jak byste si přáli.

V takových případech potřebujete profesionální e-mailovou adresu na vlastní doméně, abyste si např. mohli pořídit e-mailovou adresu jan@novak.cz - tedy mnohem profesionálnější a serióznější e-mailovou adresu.

Výhodou takové e-mailové adresy je také to, že ji vlastníte vy. Nemusíte se proto obávat, že používání Gmailu bude najednou zpoplatněno, protože doménu i e-mailovou adresu vlastníte sami a vždy můžete zajistit její fungování, ať se děje cokoli.

Další konkrétní výhodou je, že máte plnou kontrolu nad tím, kde jsou vaše e-mailová data uložena, a nehrozí vám např., že vaše e-maily a data v nich budou umístěny v USA mimo EU, a nebudou tak nutně splňovat pravidla GDPR. Když máte vlastní doménu a příslušnou e-mailovou adresu, můžete si vybrat e-mailový hosting u poskytovatele, který má servery umístěné v EU, a splňuje tak všechny požadavky a pravidla GDPR.

Ale jak tedy získat vlastní profesionální e-mailovou adresu?

Ano, jak tedy získat tuhle profesionální e-mailovou adresu. Nestačí se jen zaregistrovat na nějakém webu, jako je tomu např. u Gmailu.

Zaregistrujte si doménu

První věc, kterou musíte udělat, je zaregistrovat si doménu, tedy to, co ve vaší e-mailové adrese následuje za @. Např. @novak.cz nebo @rodina-novak.cz

Bohužel ne všechny domény jsou volné a možná budete muset vyzkoušet několik různých, abyste našli nějakou volnou. Tipem může být, že pokud novak.cz není volná, možná bude místo ní volná novak.com nebo norvak.net. Samozřejmě to není tak české jako .cz, ale stále to funguje dobře.

Doménu si můžete zaregistrovat u mnoha různých poskytovatelů v Česku, ale dobrým místem, kde začít, může být např. Polar55.cz, který také nabízí velmi levný e-mailový hosting (další bod na seznamu).

U Polar55.cz stačí přejít na jejich web a vyhledat doménu, kterou chcete. Pokud je volná, můžete ji vložit do košíku a dokončit objednávku. Zabere to opravdu jen 5 minut, a jakmile máte u Polar55 zřízenou doménu a e-mailový hosting, je vaše e-mailová adresa vlastně také připravena k použití.

Hosting pro vaše e-maily

Když na svou e-mailovou adresu obdržíte e-mail, musí se někam uložit. Tím místem je obvykle server u poskytovatele e-mailového hostingu.

Když si registrujete doménu, bude to téměř vždy u společnosti, která také nabízí hosting pro vaši doménu. Dříve jsme zmínili Polar55 jako dobrého poskytovatele a právě toho vám také doporučujeme zvolit, až si budete vybírat e-mailový hosting.

U nich stačí vyhledat svou doménu na jejich webu a následně si k ní vybrat e-mailový hosting. Poté se vaše doména automaticky propojí s jejich serverem a ihned po zaplacení si můžete vytvořit svou e-mailovou adresu.

Vytvoření e-mailové adresy

Jakmile si zakoupíte doménu a e-mailový hosting, můžete si v ovládacím panelu vybraného poskytovatele vytvořit požadovanou e-mailovou adresu.

Pokud jste např. měli to štěstí a získali doménu novak.cz, můžete si nyní prostřednictvím ovládacího panelu svého poskytovatele vytvořit adresu jan@novak.cz.

Níže jsme vycházeli z toho, jak konkrétně postupovat u Polar55

Zde musíte nejprve přejít do jejich „cPanelu“, kde najdete položku nabídky s názvem „E-mailové účty“. Stačí na ni kliknout a vyplnit formulář pro vytvoření účtu, jak je znázorněno níže:

Jak získat profesionální e-mailovou adresu s vlastní doménou .cz

Po kliknutí na vytvořit je e-mailová adresa připravena k použití a můžete si buď zvolit odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím webmailu u Polar55, nebo si svůj e-mail nastavit např. v Outlooku či Thunderbirdu, pokud chcete některý z nich používat jako svého e-mailového klienta.

Závěr

Pokud chcete při psaní e-mailů působit profesionálně, nefunguje, když píšete z e-mailové adresy jako např. jan-thegreat-83@gmail.com, místo toho potřebujete profesionální e-mail na vlastní doméně, abyste mohli např. odesílat a přijímat e-maily prostřednictvím jan@novak.cz.

To má několik výhod. Např. nejste závislí na externí službě, u které nevíte, zda jednoho dne neskončí nebo zda její používání nebude najednou stát spoustu peněz. Kromě toho můžete také sami rozhodnout, kde budou vaše data uložena, např. zda v EU, nebo mimo ni.

Pokud bychom měli vybrat místo pro nákup domény i e-mailového hostingu, doporučili bychom Polar55.cz, který nabízí jedno z nejlevnějších řešení v Česku a kde zároveň získáte opravdu hodně za své peníze.

U Polar55 zabere nákup domény .cz, zřízení e-mailového hostingu a vytvoření e-mailové adresy pouhých 5 minut, jak jsme také stručně ukázali v tomto článku.

Přejeme vám hodně štěstí s vaší vlastní profesionální e-mailovou adresou.

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