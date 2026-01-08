Jak zaujmout Generaci Z? V KEY ADVANTAGE sází na opravdovost sdělení

Značky dnes soupeří o pozornost publika, které má v ruce neomezený přísun obsahu a schopnost přepnout kanál dřív, než stačíte mrknout. Generace Z, mladí lidé narození mezi lety 1997 a 2012, je pro marketéry často oříškem. Dokáže být náročná, přemýšlivá, a zároveň má neomylný instinkt na falešnou komunikaci. Kdo si na ni jen hraje, ten neobstojí.
Kampaň pro Oxford Notebooks, kterou vytvořila agentura KEY ADVANTAGE, probíhala přesně v souladu s poznatky o tzv. GEN Z. Spot získal 2. místo v MAM Souboji spotů a podle testování agentury Behavio si značku zapamatovalo 74 % diváků, což je výrazně nad průměrem.
„Místo hraní si na cool influencery jsme vsadili na přirozenou energii a opravdové poselství. Chtěli jsme mluvit jazykem značky, ne jazykem, který si někdo představuje, že by se měl mladým líbit“, říká Zdeněk Ševčík, CEO agentury.
Základem úspěchu tak byla autenticita – schopnost značky být sama sebou, ne se pouze přizpůsobovat trendům. Generace Z totiž nehledá produkty, ale hodnoty a příběhy, se kterými se může ztotožnit.
„Autenticita je dnes nejsilnější marketingová měna. Pokud značka nemá vlastní tvář a odvahu mluvit pravdivě, v online prostoru ji nikdo neposlouchá,“ doplňuje.
Obsah, který má rytmus
Kampaň pro Oxford Notebooks postavila svou sílu na jednoduchém, ale výstižném sdělení: Každá myšlenka stojí za zapsání. Cílem bylo přenést energii značky do formátu, který odpovídá tempu dnešní doby – rychlý střih, silný vizuál, dynamická hudba.
„Generace Z tráví většinu času online, hlavně na TikToku, Instagramu a YouTube. Tam je potřeba zaujmout během prvních pár sekund. Statický formát prostě nestačí,“ upřesňuje pan Ševčík a dodává: „Spot proto stavěl na rychlém tempu a přirozeném vyznění, které odpovídalo způsobu, jak mladí lidé konzumují obsah.“
Data mluví jasně
Podle výsledků testování agentury Behavio si reklamu vybavilo 74 % diváků, což je nadprůměrná hodnota.
61 % respondentů z cílové skupiny (ti, kteří si v posledních šesti měsících koupili sešit či zápisník) uvedlo, že na ně spot působil pozitivně.
A téměř polovina (47 %) označila reklamu za originální.
To všechno potvrzuje, že klíčem k úspěchu u mladých lidí je kombinace autenticity, originality a energie – tedy to, co se KEY ADVANTAGE podařilo dokonale sladit.
Když značka rezonuje
Reklama dnes není jen o tom, „říct, že jsme nejlepší“. Přináší hodnotu, která se nezapomíná. Značky, které dokážou být přirozené a zároveň odvážné, si u Generace Z získávají loajalitu, která přetrvá i do dospělosti.
„Nechceme dělat reklamu, která mizí po týdnu z feedu. Naším cílem je, aby značka zanechala stopu – aby v lidech zůstal dobrý pocit. A když se to podaří, výsledky přicházejí samy,“ uzavírá Zdeněk Ševčík.
Kampaň Oxford Notebooks je tak skvělým příkladem, že v jednoduchosti, pravdivosti a dobrém nápadu je síla. Každá myšlenka opravdu stojí za zapsání – a tahle kampaň stojí za zapamatování.