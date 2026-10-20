Jak zařídit koupelnu, aby byla praktická a zároveň působila luxusně?

Komerční sdělení   8:00aktualizováno  8:28

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Luxusní koupelna nemusí být zahlcena velkým množstvím efektních, ale nepříliš praktických doplňků. Jak na to, aby si tento prostor zachoval svou užitnou hodnotu a současně působil elegantně?

Jak vytvořit luxusní koupelnu, která zůstává prakticky dobře využitelná

Klíčovým atributem je odstranění vizuálního smogu, použití opticky čistých ploch a investice do několika klíčových designových prvků.

Doporučení pro vybavení vaší koupelny tak lze shrnout do těchto klíčových oblastí:

  • zvolte nadčasově působící materiály;
  • v koupelně důkladně ukliďte;
  • zaměřte se na vizuální sjednocení;
  • navrhněte si správné osvětlení.

Zvolte nadčasově působící materiály

K nadčasovým materiálům, které nestárnou, patří zejména ty přírodní, jako je dřevo a kámen. Specifický luxusní nádech vdechne každé koupelně především mramor s jemným žilkováním. Vhodnou volbu reprezentují i moderní betonové stěrky. Obdobně patří k elegantním materiálům i kov. U přírodních materiálů však může rozhodování do jisté míry ovlivnit jejich vyšší cena. Lze se tak spolehnout i na jejich syntetické protějšky s dekorem například přírodního kamene.

Pokud se rozhodnete pro tradiční keramiku, sáhněte po velkoformátovém provedení, optimálně v rozměru 60 × 120 cm nebo větším. To minimalizuje množství spár a vytvoří velkorysý vzdušný prostor. Keramická dlažba se hojně využívá i jako obklad na stěnu koupelny, čímž vzniká plynulý, jednotný přechod mezi stěnou a podlahou, což vizuálně působí zvláště atraktivně. Povrchy mohou být navíc opatřeny speciální úpravou, která zabraňuje usazování nečistot.

V koupelně důkladně ukliďte

Možná vám toto doporučení bude připadat poněkud banální, protože v koupelně jednoznačně uklízíte pravidelně. Skrývá se však pod tím především odstranění určitého vizuálního chaosu.

Zvolte tak dostatek úložných prostorů ve skryté podobě:

  • umyvadlo se skříňkou;
  • vysoká koupelnová skříňka;
  • zapuštěné niky;
  • boxy a organizéry.

Pro šperky, pokud je v koupelně máte uskladněny, zakupte reprezentativní stojánek. Na nejvyužívanější věci, jako jsou kartáče na vlasy, hřebeny a krémy můžete využít přehledné boxy, s nimiž si usnadníte každodenní rutinu. A pečlivě zvažujte, zda všechny předměty, které máte v koupelně, opravdu potřebujete. Jednou za čas byste měli věnovat pozornost svým kosmetickým přípravkům. Jejich trvanlivost totiž rozhodně není věčná. Půl roku netknutý šampon, do poloviny vypotřebovanou pleťovou masku nebo dávno prošlý krém bez milosti zlikvidujte.

Zaměřte se na vizuální sjednocení

Vyberte si konkrétní styl, kterému svou koupelnu přizpůsobíte. Tomu by měla odpovídat barva, tvar i materiál jednotlivých součástí vybavení. Použít můžete například lesklé prvky, které vytvoří luxusní dojem a hodí se k mramorovému dekoru. Naopak u betonového obkladu se ideálně budou vyjímat černé doplňky, protože šedý podklad jim umožní vyniknout. Mezi takovéto nezbytnosti patří různé věšáky, koše na prádlo, držáky na ručníky nebo WC doplňky. Vhodným prvkem je i kobereček nebo koupelnová předložka, která prostor zútulní a současně sníží riziko úrazu při stoupnutí na mokrou podlahu. Držte se v prostoru vždy kombinace maximálně dvou až tří odstínů, větší množství by už působilo nesourodě.

Z tohoto důvodu rovněž příliš nepřehánějte s ryze dekorativními prvky: Velké množství obrazů, soch nebo váz se hodí spíše do galerie než prakticky řešeného prostoru. I do koupelny se však ryze umělecké předměty samozřejmě hodí. Uplatnit jejich ladění můžete podle základního designového pravidla: Tzv. pravidlo tří popisuje jednoduchý princip, kdy soubor tří předmětů různé výšky nebo tvaru, což mohou být například vázy, vytvoří jednotný harmonický celek. Nezapomeňte také na živé květiny a příjemnou vůni, kterou dodáte například pomocí difuzéru.

Navrhněte si správné osvětlení

Luxus ve své koupelně vnímáme všemi smysly. A právě zrak je jedním z těch zvláště důležitých. Zásadním atributem luxusně a současně funkčně navrženého prostoru je i správné osvětlení. Jediné centrální svítidlo v prostoru určitě nestačí. Volte primárně světelné zdroje v neutrální nebo studenější bílé barvě (3 500 - 6 000 K).

Jednotlivé zóny od sebe můžete současně s pomocí osvětlení účelně oddělit. Minimem by tak za všech okolností mělo být hlavní svítidlo, které doplníme osvětlením nástěnným a tím u zrcadla. Nasvětlit lze rovněž jednotlivé niky, poličky a výklenky, takové světlo už plní spíše dekorační roli. Případně můžete přidat náladové osvětlení vhodné tehdy, pokud v noci chodíme na toaletu a nechceme se prudkým světlem budit.

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