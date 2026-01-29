Jak vypadá nejjedovatější strom na světě? Nebezpečné je pod ním jen stát

Na první pohled vypadá nevinně. Nízký a nenápadný stromek připomínající keř. Je užitečný pro ekosystém, ale zároveň ho provází varovné cedulky a výstražný červený pruh na kmeni. Mancinela obecná totiž není jen tak nějaká rostlinka.

Tato jablíčka jsou vážně čertovská, stejně jako celý strom. | foto: Profimedia.cz

Podle Guinnessovy knihy rekordů je mancinela nejjedovatějším stromem na světě. Roste především v Karibiku, také na Floridě, Bahamách, podél pobřeží Mexika a v severní části Jižní Ameriky.

Všechny jeho části, od listů přes kmen až po nenápadné zelené plody, obsahují vysoce toxické látky, zejména deriváty forbolu.

Tyto sloučeniny působí silně leptavě a kontakt mléčné mízy s pokožkou může vyvolat bolestivé puchýře, připomínající chemické popáleniny. Pokud se šťáva dostane do očí, hrozí dočasná slepota. V moderní medicínské literatuře však není popsán ani jeden případ smrtelné otravy.

Nebezpečí ale nehrozí jen při přímém dotyku. Rizikové může být i stání pod stromem během deště. Dešťová voda stékající po listech a kůře smývá toxiny, které pak na kůži způsobují podráždění, pálení a tvorbu puchýřů. Právě tak dochází nejčastěji k újmám na zdraví – když se návštěvníci karibských pláží utíkají schovat pod strom před deštěm.

Jen jediný druh ptáka umí při létání couvat. Jméno dostal podle zvuku křídel

Při spalování samotného dřeva mancinely se uvolňují jedovaté výpary, které při vdechnutí nebo kontaktu s očima mohou vážně poškodit zdraví. I proto je manipulace s tímto dřevem v mnoha zemích přísně regulována a často úplně zakázána.

Rozleptala tělo zajatce

Plody mancinely na první pohled nevzbuzují nedůvěru. Připomínají drobná zelenožlutá jablka, což jim vyneslo přezdívku „jablka z ďáblovy zahrady“. Jejich konzumace způsobuje prudké alergické reakce, otoky dýchacích cest a v krajních případech i udušení.

Podle informací uvedených na wikipedii nemá většinou fatální průběh konzumace až šesti plodů mancinely. A z literatury je znám případ muže, který se zotavil po požití 24 jablíček.

Ovoce s ručením omezeným. Exotické plody, které vás mohou na dovolené zabít

Domorodci pryskyřice z mancinely používali k výrobě účinného šípového jedu i jako nástroj krutého trestu. K celému stromu přivazovali zajatce a vystavovali je přímému působení toxické kůry a mízy. Při dlouhodobém kontaktu mancinely rozleptaly lidskou tkáň, často s fatálními následky.

