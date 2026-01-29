Podle Guinnessovy knihy rekordů je mancinela nejjedovatějším stromem na světě. Roste především v Karibiku, také na Floridě, Bahamách, podél pobřeží Mexika a v severní části Jižní Ameriky.
Všechny jeho části, od listů přes kmen až po nenápadné zelené plody, obsahují vysoce toxické látky, zejména deriváty forbolu.
Tyto sloučeniny působí silně leptavě a kontakt mléčné mízy s pokožkou může vyvolat bolestivé puchýře, připomínající chemické popáleniny. Pokud se šťáva dostane do očí, hrozí dočasná slepota. V moderní medicínské literatuře však není popsán ani jeden případ smrtelné otravy.
Nebezpečí ale nehrozí jen při přímém dotyku. Rizikové může být i stání pod stromem během deště. Dešťová voda stékající po listech a kůře smývá toxiny, které pak na kůži způsobují podráždění, pálení a tvorbu puchýřů. Právě tak dochází nejčastěji k újmám na zdraví – když se návštěvníci karibských pláží utíkají schovat pod strom před deštěm.
Při spalování samotného dřeva mancinely se uvolňují jedovaté výpary, které při vdechnutí nebo kontaktu s očima mohou vážně poškodit zdraví. I proto je manipulace s tímto dřevem v mnoha zemích přísně regulována a často úplně zakázána.
Rozleptala tělo zajatce
Plody mancinely na první pohled nevzbuzují nedůvěru. Připomínají drobná zelenožlutá jablka, což jim vyneslo přezdívku „jablka z ďáblovy zahrady“. Jejich konzumace způsobuje prudké alergické reakce, otoky dýchacích cest a v krajních případech i udušení.
Podle informací uvedených na wikipedii nemá většinou fatální průběh konzumace až šesti plodů mancinely. A z literatury je znám případ muže, který se zotavil po požití 24 jablíček.
Ovoce s ručením omezeným. Exotické plody, které vás mohou na dovolené zabít
Domorodci pryskyřice z mancinely používali k výrobě účinného šípového jedu i jako nástroj krutého trestu. K celému stromu přivazovali zajatce a vystavovali je přímému působení toxické kůry a mízy. Při dlouhodobém kontaktu mancinely rozleptaly lidskou tkáň, často s fatálními následky.