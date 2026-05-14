Dodávka, alkovna nebo integrál? Srovnání typů obytných vozů – s kým a kam jedete

Rozdíl v prostoru a jízdních vlastnostech poznáte už v první ostré zatáčce nebo při deštivém odpoledni, kdy se celá posádka sejde uvnitř. Přinášíme vám podrobné srovnání typů obytných vozů, které vám usnadní rozhodování před vaší první cestou.
Než se ponoříte do katalogů, je dobré si ujasnit základní terminologii. Často se pletou dva světy: karavan (obytný přívěs, který táhnete za vlastním autem) a obytný vůz (samostatné motorové vozidlo). Zatímco karavan je ideální pro delší stání v jednom kempu, obytný vůz je králem přesunů a svobodného objevování.
Pokud jste se rozhodli pro motorový vůz, čeká vás volba mezi čtyřmi hlavními kategoriemi:
1. Obytná dodávka
Obytná dodávka, často označovaná jako vestavba, je ideální volbou pro páry, sólo cestovatele nebo digitální nomády, kteří hledají maximální svobodu pohybu. Konstrukčně jde o klasický užitkový vůz (nejčastěji typu Fiat Ducato, VW Crafter či Mercedes Sprinter), jehož nákladový prostor je kompletně a profesionálně přestavěn na plnohodnotné bydlení.
Díky tomu, že si auto zachovává své původní kompaktní rozměry, nabízí jízdní vlastnosti, které jsou velmi blízké běžnému řízení – hned po nejmenších campervanech jde o nejobratnější variantu pro cestování. Snadno se s ním manévruje v úzkých uličkách a zaparkujete s ním i tam, kam by se velké obytné vozy už nevešly.
- Výhody: Obytná dodávka má nejblíže k jízdním vlastnostem osobního auta. Snadno se s ní parkuje ve městě, projede úzkými uličkami a má nižší spotřebu. Je nenápadná, což ocení milovníci „spaní na divoko“.
- Nevýhody: Omezený vnitřní prostor. Koupelna bývá velmi úsporná (často sprcha přímo nad toaletou) a při špatném počasí se v ní dva lidé tísní.
- Cena: Půjčení od 1 458 Kč/den, koupě od 1,2 mil. Kč (ojeté výrazně méně).
2. Alkovna: Nesmrtelný rodinný dělník
Alkovna je nejpraktičtější volbou pro rodiny s dětmi nebo větší skupiny přátel, které potřebují ubytovat až šest osob na rozumném prostoru. Poznáte ji na první pohled podle typické „boule“ nad kabinou řidiče, ve které se skrývá pevné a prostorné dvoulůžko.
Právě toto konstrukční řešení z ní dělá krále rodinných dovolených, protože oddělené spaní umožňuje využívat zbytek interiéru (např. jídelní kout), i když už děti spí, aniž byste museli každý večer složitě přestavovat nábytek.
- Výhody: Maximální využití prostoru. Díky spaní v alkovně nemusíte každý večer rozkládat sezení, abyste se měli kam uložit. Nabízí nejlepší poměr ceny na počet lůžek.
- Nevýhody: Velká výška (často přes 3 metry) znamená problém s podjezdy a vyšší citlivost na boční vítr. Horší aerodynamika zvyšuje spotřebu paliva.
- Cena: Půjčení od 2 590 Kč/den, koupě od 1,5 mil. Kč.
3. Polointegrovaný vůz: Zlatá střední cesta
Polointegrovaný vůz představuje elegantní kompromis pro náročnější páry nebo rodiny s jedním dítětem či dvěma menšími dětmi. Je ideální volbou pro ty, kteří vyžadují více komfortu a prostoru než v dodávce, ale zároveň preferují aerodynamičtější vůz, který se řídí pohodlněji než vysoká alkovna.
U tohoto typu plynule navazuje kabina řidiče na obytnou nástavbu, což vozu dodává moderní aerodynamický tvar a lepší jízdní vlastnosti. Často nabízí velkorysou zadní ložnici a prostornou „garáž“ pro kola či kempingový nábytek, přičemž další lůžko se obvykle řeší nenápadným stahovacím systémem pod stropem.
- Výhody: Elegantní vzhled a lepší jízdní vlastnosti než u alkovny. Nabízí mnohem více komfortu a izolace než dodávka, ale stále se s ním relativně dobře manévruje. Často disponuje velkým úložným prostorem na kola v zadní části.
- Nevýhody: Pro více než 4 osoby už bývá těsný. Spaní pro další členy posádky se často řeší stahovacím lůžkem ze stropu, které po spuštění omezí prostor v kuchyni.
- Cena: Půjčení od 2 000 Kč/den, koupě od 1,7 mil. Kč.
4. Integrovaný vůz: Luxusní rezidence
Integrovaný vůz je vrcholem karavaningového pohodlí a oslovuje především zkušené cestovatele nebo posádky, které plánují v autě trávit celé týdny.
V tomto případě výrobce nevyužívá původní kabinu dodávky, ale staví celý vůz jako jeden kompaktní celek od nárazníku až po zadní stěnu. Výsledkem je královský vnitřní prostor, nejlepší možná tepelná izolace vhodná i pro tuhé zimy a především ikonické obří čelní sklo, které posádce dopřává panoramatický výhled na krajinu přímo z obývacího pokoje.
- Výhody: Maximální vnitřní prostor a nejlepší tepelná izolace (ideální pro zimní kempování). Panoramatický výhled při jízdě je nenahraditelný zážitek.
- Nevýhody: Vysoká pořizovací cena a dražší servis (např. výměna obřího čelního skla). Šířka vozu vyžaduje v úzkých vesnicích obratnost řidiče.
- Cena: Půjčení od 2 400 Kč/den, koupě od 2,5 mil. Kč výše.
ROZHODOVACÍ TEST: Který typ je pro vás ten pravý?
Odpovězte si na 5 otázek a zjistěte svého favorita:
VYHODNOCENÍ:
Na co nezapomenout? Hmotnost a doložnost
Bez ohledu na typ vozu si vždy hlídejte limit 3,5 tuny. Většina vozů v půjčovnách je stavěna tak, abyste je mohli řídit s řidičákem skupiny B.
Pozor ale na tzv. doložnost – tedy kolik kilogramů (posádka, voda, palivo, kola, jídlo) můžete do auta reálně naložit, aniž byste překročili zákonný limit. U integrovaných vozů bývá doložnost kvůli jejich vlastní vysoké váze paradoxně nejnižší.
Tip na závěr
Pokud stále váháte, vyzkoušejte si vyhledávání podle lokalit na Dokempu.cz, kde uvidíte, jaké zázemí nabízejí české kempy pro různé velikosti vozů. Správný výběr auta je prvním krokem k tomu, aby vaše dovolená byla skutečnou jízdou za svobodou, nikoliv bojem s prostorem.
Obsah vznikl ve spolupráci s Campiri.