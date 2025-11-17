5 důvodů, proč vám nemovitostní fondy zajistí klidný spánek

Řešení se skrývá v nemovitostních fondech. Tyto fondy za vás kupují nemovitosti určené pro komerční účely a vy z nich inkasujete podíl z nájemného. Nejde o spekulace, ale o stabilní tok peněz.
Jak investovat do nemovitostí chytře? A proč byste měli zvážit zařazení nemovitostních fondů do svého portfolia?
1. Zapomeňte na vzdušné zámky. Investujete do skutečných cihel
Na rozdíl od akcií nebo kryptoměn fond investuje do fyzických budov. Může se jednat o rezidenční nebo komerční nemovitosti, jako jsou kanceláře, logistické areály nebo retail parky. Tím, že jsou pronajaty na dlouhá léta, zajišťují stabilní příjem.
2. Dvě slova: inflační doložka
Dnes je nejdůležitější chránit hodnotu peněz před inflací. Mnohé nemovitostní fondy mají v nájemních smlouvách sjednanou inflační doložku. Když rostou ceny, roste i vaše nájemné – a tím pádem váš výnos.
3. Začít může každý. Jste drobný, nebo kvalifikovaný investor?
Nemusíte mít na účtu miliony. Retailový fond vám umožní investovat i s malou částkou. Pokud máte kapitál vyšší než 1 milion Kč, můžete využít fond pro kvalifikované investory (FKI) a těžit z jiných investičních možností.
4. Diverzifikace je klíč k bezpečí
Jeden pronajímaný byt znamená 100% riziko nulového nájemného. Nemovitostní fondy rozkládají riziko mezi desítky nemovitostí v různých zemích a segmentech. Tím, že v portfoliu máte mnoho nájemců a lokalit, zajistíte stabilitu příjmů i v případě výpadku jedné nemovitosti.
5. Pasivní příjem: Opravdu neřešíte nic
Neřešíte prasklé trubky, neřešíte stěhování nájemníků, neřešíte ani prodej nemovitosti. Svůj podíl ve fondu jednoduše koupíte a prodáte. To je to pravé řešení, jak investovat do nemovitostí bez starostí.
Jak investovat? Jedině s expertem
Pokud se ptáte, jak vybrat nemovitostní fond a minimalizovat riziko, je čas podívat se na specialisty. Česká investiční společnost ZDR Investments se systematicky zaměřuje na strategicky důležitý segment: regionální retail parky s potravinářskými a diskontními řetězci. Tato skladba portfolia, rozložená napříč šesti evropskými zeměmi (ČR, Rakousko, Německo, Slovensko, Chorvatsko, Slovinsko), se ukázala jako mimořádně odolná vůči krizím, včetně pandemie nebo vysoké inflace.
ZDR Investments cílí na stabilitu, nikoli spekulace. Uzavírání dlouhodobých smluv s dobou často přesahující 5 let, bonitní nájemci z řad mezinárodních řetězců a efektivní úvěrové financování (LTV) umožňuje generovat stabilní výnos.
ZDR Investments nabízí přístup k tomuto stabilnímu a ověřenému portfoliu prostřednictvím svých fondů:
- Retailové fondy pro širokou veřejnost ZDR Public a ZDR Industrial
- Fond pro kvalifikované investory s vyšším vstupním kapitálem ZDR FKI
Více informací, jak vybrat nemovitostní fond a které kritérium je nejdůležitější, najdete v detailním průvodci na stránkách ZDR Investments. Můžete se zde také podívat na nabídku konkrétních fondů, tedy na Retailový fond nebo Fond pro kvalifikované investory. Neschovávejte své peníze pod polštářem a investujte do obchodů, kde sami nakupujete!