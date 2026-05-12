Jak vybrat matraci proti pocení: Prodyšnost a mikroklima pro kvalitní spánek

Autor:
Ve spolupráci   7:00
Možná to znáte: v ložnici máte vyvětráno, peřina je lehká, přesto se uprostřed noci budíte horkem s propoceným pyžamem. Problém často netkví v teplotě vzduchu v místnosti, ale v mikroklimatu, jež vzniká přímo mezi vaším tělem a matrací. Pokud lůžko nedokáže efektivně odvádět teplo a vlhkost, hluboký spánek se stává nedosažitelným luxusem.
Matrace řady ReSearch italské značky Dorelan.

Matrace řady ReSearch italské značky Dorelan. | foto: DecolandAdvertorial

Matrace kolekce Signature Collection italské značky Dorelan
Matrace řady Innovative italské značky Dorelan.
Matrace kolekce Signature Collection italské značky Dorelan
Matrace kolekce Signature Collection italské značky Dorelan
6 fotografií

Kvalita spánku je přímo úměrná schopnosti těla snižovat svou vnitřní teplotu. Ve chvíli, kdy se lůžko začne chovat jako tepelný izolant, dochází k narušení biologických procesů. Podle odborníků z Cleveland Clinic je právě teplo jedním z největších narušitelů takzvané REM fáze spánku, která je zásadní pro naši psychickou regeneraci a paměť.

Mikroklima v posteli: Proč je prodyšnost důležitější než měkkost?

Když mluvíme o prodyšnosti, nemyslíme tím jen pocit svěžesti při prvním ulehnutí. Jde o schopnost matrace průběžně ventilovat během celých osmi hodin spánku. Starší typy pěn bez otevřené buněčné struktury mají tendenci teplo akumulovat, což vytváří efekt skleníku.

Moderní materiály, jako jsou patentované paměťové pěny Myform od italské značky Dorelan, jsou vyvíjeny s důrazem na molekulární strukturu, která umožňuje vzduchu volně proudit. Právě tato schopnost odvádět vlhkost od pokožky určuje, zda se ráno vzbudíte svěží, nebo s pocitem těžkosti.

Matrace kolekce Signature Collection italské značky Dorelan
Matrace řady Innovative italské značky Dorelan.

Jakou matraci vybrat, když je vám v noci horko?

Pokud patříte mezi „horkokrevné“ spáče, měli byste se zaměřit na konstrukce, které přirozeně podporují cirkulaci vzduchu:

  1. Pružinové a taštičkové systémy: Díky dutinám mezi pružinami dochází k přirozenému komínovému efektu, kdy se vzduch uvnitř matrace při každém vašem pohybu vymění.
  2. Inovativní hybridy: Kombinují oporu pružin s vrchní vrstvou z vysoce prodyšných pěn, které neblokují odvod par.
  3. Toppery: Kvalitní topper z prodyšných materiálů může být první pomocí, která zvýší komfort a ochrání jádro matrace před nadměrnou vlhkostí.
Matrace kolekce Signature Collection italské značky Dorelan

Hygiena matrace: Snímatelný potah jako bariéra i lék

Mnoho lidí vnímá snímatelný potah jen jako estetický prvek, ale z hlediska zdraví jde o důležitou součást lůžka. Průměrný člověk vypustí za noc do matrace až několik decilitrů potu. Bez možnosti pravidelné údržby se v hloubi vláken hromadí nejen vlhkost, ale i kožní šupiny, které jsou ideální živnou půdou pro roztoče.

„Vlhkost v lůžku není jen otázkou nepohodlí, ale i hygieny. Snímatelný a pratelný potah je v našich showroomech standardem, který doporučujeme nepodceňovat. Možnost vyprat horní vrstvu na vyšší teplotu je nejjednodušší způsob, jak udržet lůžko bez alergenů a prodloužit jeho životnost,“ vysvětluje Václav Janeba – spánkový specialista studia Dorelan, které v Česku zastupuje společnost Decoland.

Doporučení institucí jako CDC nebo NIEHS pro alergiky jsou jasná: pravidelné praní ložního prádla a udržování nižší vlhkosti v ložnici (ideálně kolem 50 %) jsou základem pro klidný dech během noci.

Matrace kolekce Signature Collection italské značky Dorelan

Tři pilíře pro hluboký spánek

Aby technologie v matraci fungovala naplno, měla by být v souladu s vašimi večerními rituály a celkovým prostředím ložnice. Italský koncept kultury spánku připomíná, že pro optimální regeneraci je nutná synergie tří faktorů:

  • Prodyšné lůžko: Matrace, která neakumuluje teplo.
  • Vhodné mikroklima: Lehká přikrývka z přírodních materiálů a vyvětraná místnost.
  • Příprava těla: Vyhýbat se alkoholu a těžkým jídlům před spaním, což jsou faktory, které noční pocení prokazatelně zhoršují.

Investice do prodyšné matrace se snímatelným potahem není jen o nákupu nábytku. Je to způsob, jak zajistit, aby vaše tělo každou noc prošlo všemi fázemi regenerace bez zbytečných probuzení.

Matrace řady ReSearch italské značky Dorelan.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností Decoland.

Témata: matrace, spánek, pot, vlhkost

Nejčtenější

Jediná devaterčata na světě oslavila páté narozeniny. Kolik stojí jídlo pro ně na měsíc?

Devaterčat z Mali slaví páté narozeniny

Jsou to jediná devaterčata na světě a spolu se svou maminkou jsou zapsaná do Guinnessovy knihy rekordů. Letošní oslava jejich pátých narozenin byla speciální.

Je lepší paměťová pěna, nebo pružinová matrace? Záleží, jestli spíte na zádech

Ve spolupráci
Matrace řady Innovative italské značky Dorelan.

Průměrný člověk stráví spánkem neuvěřitelných 33 let svého života. Přesto často podceňujeme výběr matrace. A právě složení matrace zásadně ovlivňuje, zda se ráno probudíme svěží, nebo se ztuhlými...

Žena chtěla fotku s ovečkou, tak vběhla do stáda. Pastevecký pes to vyhodnotil jasně

Žena chtěla selfie s ovcí, teď má pokousané pozadí

Co vás napadne jako první při shlédnutí tohoto videa? Většina diskutujících pod příspěvkem z Dagestánu žasne, jak může být někdo tak hloupý. Turistka si chtěla z dovolené přivézt krásnou fotku s...

Budoucnost kuchyní: Trouba, která pozná pizzu, lednice v zásuvce a barvy proti stresu

Milánský veletrh Salone del Mobile

Kuchyně, které rozpoznají pokrm, zklidní mysl a dokonale splynou s obývacím pokojem. Letošní veletrh EuroCucina v Miláně ukázal, že budoucnost vaření není v kosmických technologiích, ale v nečekané...

U bazénu nebylo volné žádné lehátko. Muž zažaloval cestovku a uspěl

Hotel Panorama (Vassilikos, Řecko)

Turista na dovolené vstával každý den už v šest hodin ráno, aby našel volné lehátko u bazénu. Marně, všechna byla obsazená ručníky. Muž se proto rozhodl žalovat cestovní kancelář.

Jak vybrat matraci proti pocení: Prodyšnost a mikroklima pro kvalitní spánek

Ve spolupráci
Matrace řady ReSearch italské značky Dorelan.

Možná to znáte: v ložnici máte vyvětráno, peřina je lehká, přesto se uprostřed noci budíte horkem s propoceným pyžamem. Problém často netkví v teplotě vzduchu v místnosti, ale v mikroklimatu, jež...

12. května 2026

Jedny brýle na tři vzdálenosti: Jak fungují progresivní čočky?

Komerční sdělení
Jedny brýle na tři vzdálenosti: Jak fungují progresivní čočky?

Člověk si dokáže zvyknout na ledacos. Třeba i na drobné kompromisy ve vidění nebo na stav „to ještě nějak přečtu“. Jenže kolem čtyřicítky se začne dít něco, co je těžké ignorovat. Oči začnou mít...

12. května 2026

Žena chtěla fotku s ovečkou, tak vběhla do stáda. Pastevecký pes to vyhodnotil jasně

Žena chtěla selfie s ovcí, teď má pokousané pozadí

Co vás napadne jako první při shlédnutí tohoto videa? Většina diskutujících pod příspěvkem z Dagestánu žasne, jak může být někdo tak hloupý. Turistka si chtěla z dovolené přivézt krásnou fotku s...

11. května 2026  11:19

Prodat nemovitost v Karlových Varech? Tady rozhodují zkušenosti, ne náhoda

Komerční sdělení
Ilustrační Obrázek

Prodáváte byt nebo dům na Karlovarsku? Možná vás už napadlo, proč se některé nemovitosti prodají skoro okamžitě, zatímco jiné čekají na svého kupce téměř bez povšimnutí. Pravda je jednoduchá – za...

11. května 2026

Prodej podílu na nemovitosti a možná omezení

Komerční sdělení
Ilustrační Obrázek

Vlastnit nemovitost společně s dalšími osobami znamená sdílet kontrolu nad jejím užíváním i správou. Každý spoluvlastník má právo k celé věci, zároveň je ale omezen právy ostatních. Správné nastavení...

11. května 2026

Jak poznat, že je čas zpomalit, dříve než vyhoříte?

Komerční sdělení
Ilustrační Obrázek

Moderní doba klade na pracovní výkon i soukromý život nároky, které lidský organismus často nestíhá zpracovávat. Chronický stres se stal tichým společníkem mnoha profesí a hranice mezi zdravým...

11. května 2026

Jak si po padesátce správně dávkovat fyzickou zátěž

Komerční sdělení
Ilustrační Obrázek

S prvními slunečnými víkendy se cyklostezky a turistické trasy plní k prasknutí. Pro kardiology to však často znamená začátek náročné sezóny. Fenomén takzvaných „víkendových válečníků“, tedy lidí,...

11. května 2026

Chytré bydlení už není sci-fi. Jak moderní technologie mění naše domovy?

Ve spolupráci
Domov, který myslí za vás

Chytrá domácnost už dávno neznamená jen žárovku ovládanou mobilem. Moderní bydlení dnes umí samo ztlumit topení, rozsvítit cestu na toaletu, upozornit na únik vody nebo přizpůsobit pracovní kout...

9. května 2026

Jak na půjčení obytného vozu krok za krokem? Plus checklist zdarma

Ve spolupráci
Jak na půjčení obytného vozu?

Karavaning v Česku zažívá obrovský boom a láká čím dál více cestovatelů, kteří touží po absolutní svobodě. Jak si půjčit obytný vůz a zažít ranní kávu s výhledem na vrcholky hor nebo usínání za...

8. května 2026

Krušné hory v létě? Nejlepší výlety kolem Klínovce a adrenalin v evropském unikátu

Ve spolupráci
Krušné hory v létě? Nejlepší výlety kolem Klínovce a adrenalin v evropském...

Krušné hory dnes doslova kvetou do krásy a jejich nejvyšší vrchol Klínovec (1244 m n. m.) je toho zářným příkladem. Tato oblast se proměnila v dechberoucí zelenou oázu, která vás přivítá panenskou...

8. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vše nejlepší, sire. Na pláži vznikl obří portrét Davida Attenborougha

Na pláži v severní Anglii vznikl obří portrét Davida Attenborougha

Světoznámý britský dokumentarista a přírodovědec David Attenborough oslaví v pátek 8. května sté narozeniny. Na jeho počest vznikl na pláži v britském Morecambe obří portrét z písku doplněný citátem...

7. května 2026  15:33

Budoucnost kuchyní: Trouba, která pozná pizzu, lednice v zásuvce a barvy proti stresu

Milánský veletrh Salone del Mobile

Kuchyně, které rozpoznají pokrm, zklidní mysl a dokonale splynou s obývacím pokojem. Letošní veletrh EuroCucina v Miláně ukázal, že budoucnost vaření není v kosmických technologiích, ale v nečekané...

7. května 2026  11:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.