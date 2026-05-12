Kvalita spánku je přímo úměrná schopnosti těla snižovat svou vnitřní teplotu. Ve chvíli, kdy se lůžko začne chovat jako tepelný izolant, dochází k narušení biologických procesů. Podle odborníků z Cleveland Clinic je právě teplo jedním z největších narušitelů takzvané REM fáze spánku, která je zásadní pro naši psychickou regeneraci a paměť.
Mikroklima v posteli: Proč je prodyšnost důležitější než měkkost?
Když mluvíme o prodyšnosti, nemyslíme tím jen pocit svěžesti při prvním ulehnutí. Jde o schopnost matrace průběžně ventilovat během celých osmi hodin spánku. Starší typy pěn bez otevřené buněčné struktury mají tendenci teplo akumulovat, což vytváří efekt skleníku.
Moderní materiály, jako jsou patentované paměťové pěny Myform od italské značky Dorelan, jsou vyvíjeny s důrazem na molekulární strukturu, která umožňuje vzduchu volně proudit. Právě tato schopnost odvádět vlhkost od pokožky určuje, zda se ráno vzbudíte svěží, nebo s pocitem těžkosti.
Jakou matraci vybrat, když je vám v noci horko?
Pokud patříte mezi „horkokrevné“ spáče, měli byste se zaměřit na konstrukce, které přirozeně podporují cirkulaci vzduchu:
- Pružinové a taštičkové systémy: Díky dutinám mezi pružinami dochází k přirozenému komínovému efektu, kdy se vzduch uvnitř matrace při každém vašem pohybu vymění.
- Inovativní hybridy: Kombinují oporu pružin s vrchní vrstvou z vysoce prodyšných pěn, které neblokují odvod par.
- Toppery: Kvalitní topper z prodyšných materiálů může být první pomocí, která zvýší komfort a ochrání jádro matrace před nadměrnou vlhkostí.
Hygiena matrace: Snímatelný potah jako bariéra i lék
Mnoho lidí vnímá snímatelný potah jen jako estetický prvek, ale z hlediska zdraví jde o důležitou součást lůžka. Průměrný člověk vypustí za noc do matrace až několik decilitrů potu. Bez možnosti pravidelné údržby se v hloubi vláken hromadí nejen vlhkost, ale i kožní šupiny, které jsou ideální živnou půdou pro roztoče.
„Vlhkost v lůžku není jen otázkou nepohodlí, ale i hygieny. Snímatelný a pratelný potah je v našich showroomech standardem, který doporučujeme nepodceňovat. Možnost vyprat horní vrstvu na vyšší teplotu je nejjednodušší způsob, jak udržet lůžko bez alergenů a prodloužit jeho životnost,“ vysvětluje Václav Janeba – spánkový specialista studia Dorelan, které v Česku zastupuje společnost Decoland.
Doporučení institucí jako CDC nebo NIEHS pro alergiky jsou jasná: pravidelné praní ložního prádla a udržování nižší vlhkosti v ložnici (ideálně kolem 50 %) jsou základem pro klidný dech během noci.
Tři pilíře pro hluboký spánek
Aby technologie v matraci fungovala naplno, měla by být v souladu s vašimi večerními rituály a celkovým prostředím ložnice. Italský koncept kultury spánku připomíná, že pro optimální regeneraci je nutná synergie tří faktorů:
- Prodyšné lůžko: Matrace, která neakumuluje teplo.
- Vhodné mikroklima: Lehká přikrývka z přírodních materiálů a vyvětraná místnost.
- Příprava těla: Vyhýbat se alkoholu a těžkým jídlům před spaním, což jsou faktory, které noční pocení prokazatelně zhoršují.
Investice do prodyšné matrace se snímatelným potahem není jen o nákupu nábytku. Je to způsob, jak zajistit, aby vaše tělo každou noc prošlo všemi fázemi regenerace bez zbytečných probuzení.
Obsah vznikl ve spolupráci se společností Decoland.