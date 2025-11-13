Jak vybrat MacBook? Na první pohled vypadají stejně, ale je dobré vědět, v čem se liší

Komerční sdělení   4:00
Vybrat si ideální MacBook může být oříšek, na první pohled vypadají všechny skvěle, ale pod povrchem se liší výkonem, výdrží baterie i cenou. Tento článek vám pomůže vyznat se v nabídce a najít ten pravý model pro vaše potřeby.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

MacBook | foto: Shutterstock

Proč právě MacBook?

Apple má pověst značky, která sází na kvalitu zpracování, dlouhou výdrž baterie a stabilní systém macOS. MacBooky si oblíbili kreativci, studenti i profesionálové, kteří ocení plynulost práce, jednoduché ovládání a perfektní provázanost s iPhonem či iPadem.

MacBook Air. Ideální pro běžné uživatele

MacBook Air je nejlehčí a nejtenčí notebook v nabídce Applu. Díky čipům Apple Silicon (M1, M2, M3 a nově M4) má výborný výkon i při náročnější práci, ale jeho hlavní předností je výdrž baterie – zvládne až 18 hodin. Hodí se pro studenty, cestovatele nebo kohokoli, kdo potřebuje spolehlivý notebook na práci s dokumenty, prohlížení webu a základní úpravy fotek.

MacBook Pro. Pro ty, co chtějí maximum

Pokud často stříháte videa, pracujete s grafikou nebo spouštíte náročné programy, MacBook Pro je jasná volba. Nabízí vyšší výkon (čipy M2 Pro a M2 Max) a delší životnost pod zátěží díky pokročilému chlazení. Navíc má jasnější displej s technologií ProMotion, což ocení zejména profesionálové v kreativních oborech.

Velikost displeje. 13, 14 nebo 16 palců?

Rozměry displeje jsou dalším faktorem, který stojí za úvahu. Modely s úhlopříčkou 13" jsou lehké, skladné a ideální na cesty. Čtrnáctipalcový MacBook Pro nabízí univerzální kompromis mezi výkonem a přenosností, zatímco šestnáctipalcová varianta je určena pro uživatele, kteří notebook používají jako hlavní pracovní stanici a potřebují co největší pracovní plochu.

Jaký čip a kolik paměti?

Čipy Apple Silicon se liší počtem jader a grafickým výkonem. Pro běžnou kancelářskou práci bohatě postačí základní M2, ale náročnější uživatelé by měli sáhnout po M2 Pro nebo M2 Max. Pokud jde o paměť RAM, 8 GB je sice minimum, ale pro plynulou práci a dlouhodobou spokojenost doporučujeme 16 GB či více.

Na co nezapomenout?

Důležitou roli hraje i kapacita úložiště. Základních 256 GB může být brzy málo, zejména pokud pracujete s fotkami či videi. Proto se vyplatí investovat do 512 GB nebo dokonce 1 TB. Nebojte se ani zánovních MacBooků – u ověřených prodejců, jako je Jabkolevne.cz, získáte perfektní stav za příjemnější cenu než u nového modelu.

Jak vybrat správně?

Chcete-li lehký a cenově dostupný notebook na každodenní práci, sáhněte po MacBooku Air. Potřebujete-li špičkový výkon pro profi nástroje, zvolte MacBook Pro. Ať už vyberete kterýkoli model, myslete na dostatek RAM a úložiště, protože právě tyto dvě věci rozhodují o tom, jak dlouho vám zařízení vydrží bez kompromisů. Na jabkolevne.cz vám navíc poradí odborníci, nabídnou výhodné ceny a možnost vybrat z repasovaných i zánovních modelů s garancí kvality.

Nejčtenější

„Pan Macinka mlčí, nevím proč.“ Šéf Motoristů zaskočil moderátora rozhlasu

Programová jednání ANO, SPD a Motoristů. Petr Macinka (Motoristé sobě). (24....

Hlavním nepřítelem každého rozhlasáka je ticho. Pokud v rádiu nastane taková chvíle, všichni zpozorní, co se stalo. Šéf Motoristů Petr Macinka toho využil, aby k sobě připoutal pozornost. Jako host...

Hřibe, neschovávej se, rozkopu tě po právu, zpívá si Michal Suchánek v pražské dopravě

Hostem pořadu Rozstřel je Michal Suchánek, herec a bavič.

Znají to všichni řidiči projíždějící Prahou kdykoliv mezi sedmou ranní a devátou večerní. Kolona aut táhnoucí se všemi směry, dlouhé minuty popojíždění a objížďky, které cestu ještě prodlužují. Svou...

Budoucí ministr Adam Vojtěch si zahrál na Karla Gotta. Zazpíval jeho hit na plese

Adam Vojtěch zazpíval na plese náchodské nemocnice.

Bývalý a zřejmě i budoucí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se na oslavách náchodské nemocnice nechal unést svou vášní. Vrátil se v čase zpátky do dob, kdy zářil v hudebních soutěžích, a na pódiu se...

Manžel jí zemřel v náručí, syna zabila deprese. Osud Danu Syslovou nešetřil

Dana Syslová přebrala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství od Viktora Preisse...

Herečka Dana Syslová dnes slaví významné životní jubileum. K osmdesátinám obdržela prestižní Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství, kterou převzala na začátku listopadu.

Houpání uvolňuje: Jak získat hlubší spánek a zbavit se napětí?

Komerční sdělení
Hojdavak

Zavřete oči a představte si chvíli jen pro sebe. Natáhnout tělo, uvolnit všechny svaly a nechat starosti, ať se rozplynou. Houpání je jemný, rytmický pohyb, který nás doprovázel už v prenatálním...

Když se práce potká s přírodou. Vánoční večírek lze uspořádat i na horách

Ve spolupráci
Amenity Hotel & Resort Orlické hory

Konec roku bývá poznamenán stresem a ponorkovou náladou nejen doma, ale i na pracovišti. I proto čím dál víc firem dává svým zaměstnancům dárek v podobě několika neformálních dnů v přírodě.

13. listopadu 2025

Jak vybrat MacBook? Na první pohled vypadají stejně, ale je dobré vědět, v čem se liší

Komerční sdělení
MacBook

Nevíte, jaký MacBook zvolit? Poradíme vám, zda je pro vás vhodnější MacBook Air nebo MacBook Pro, jaký čip a velikost displeje vybrat a na co si dát pozor.

13. listopadu 2025

Netopýři mají nového smrtícího nepřítele. Vědce překvapilo, jak je mrštný

Vědci poprvé zaznamenali, jak krysy chytají netopýry v letu

Infračervené kamery odhalily novou podobu městské divočiny. V temné jeskyni v severním Německu stojí potkan a ve zlomku sekundy uchopí ve vzduchu netopýra. Podle vědců nejde o ojedinělý případ, ale o...

12. listopadu 2025

Jaký je ten nejlepší adrenalinový dárek? Větrný tunel boří hranice

Komerční sdělení
ADROP.CZ

Už vás nebaví kupovat věci, které skončí zapomenuté v šuplíku? Věnujte nezapomenutelné vzpomínky! Darování zážitků je trend, který roste na popularitě, a to z dobrého důvodu. Zatímco hmotné dary...

12. listopadu 2025

CHKO Soutok, Moravská Amazonie

Budoucí chráněná krajinná oblast Soutok u Břeclavi. Soutok řeky Moravy (zprava...

Chráněná krajinná oblast Soutok na jihu Moravy chrání největší lužní lesy ve střední Evropě i unikátní faunu a flóru. A také dávná slovanská hradiště i o něco novější bunkry. Vyhlášení nejmladší CHKO...

11. listopadu 2025  8:07

Manžel jí zemřel v náručí, syna zabila deprese. Osud Danu Syslovou nešetřil

Dana Syslová přebrala Cenu Thálie za celoživotní mistrovství od Viktora Preisse...

Herečka Dana Syslová dnes slaví významné životní jubileum. K osmdesátinám obdržela prestižní Cenu Thálie za celoživotní umělecké mistrovství, kterou převzala na začátku listopadu.

11. listopadu 2025  7:47

Láká vás investování do diamantů? Hitem jsou růžové drahokamy z Argyle

Ve spolupráci
Růžové diamanty

Proč investovat do vzácných barevných diamantů z dolu Argyle? O tom a o dalších tématech s námi mluvil Václav Vaněk, majitel VVDiamonds.

11. listopadu 2025

Speciální kufr na lahve vína? Bizarní nápad vyrostl do obřího byznysu za miliony

Vinař Tullio Masoni má nejmenší vinařství na světě. Na střeše svého domu.

Některé nápady znějí na první pohled směšně, jako třeba speciální kufr na lahve vína. Tato prostá myšlenka stála na začátku příběhu malého amerického startupu a postupně se proměnila v byznys s...

11. listopadu 2025

Je libo zlatý záchod? Do dražby jde stokilová toaleta nazvaná Americana

Toaleta z 18karátového zlata má v aukci vynést 10 milionů dolarů

V aukční síni Sotheby’s v New Yorku se 18. listopadu uskuteční dražba zlaté toalety. Dílo s názvem America od italského konceptuálního umělce Maurizia Cattelana váží přes 101 kilogramů a vyvolávací...

10. listopadu 2025  15:26

Felix Slováček

Felix Slováček (Karlovy Vary, 4. července 2015)

Felix Slováček, hudebník, skladatel a dirigent, je známý především jako vynikající klarinetista a saxofonista. Felix Slováček se v roce 1983 oženil s herečkou Dagmar Patrasovou. Syn Felix je...

10. listopadu 2025  12:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak vybrat nemovitostní fond krok za krokem: Průvodce pro investory

Komerční sdělení
Nemovitost součástí nemovitostního fondu ZDR Investments

Investování do nemovitostí je jedním z nejoblíbenějších způsobů, jak investovat své úspory a zajistit si stabilní zhodnocení. Pro většinu lidí je však přímá koupě nemovitosti nedosažitelná. Řešení,...

10. listopadu 2025

Z pastviny až na evropské pódium: Příběh Ekofarmy Kateřina

Ve spolupráci
Farma Kateřina

Rodinná farma manželů Loosových v Krušných horách začala nenápadně – jednou krávou a velkou vírou ve smysluplné ekologické hospodaření. Dnes se stará o stádo čítající až 150 kusů plemen Limousin a...

10. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.