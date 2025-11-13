Jak vybrat MacBook? Na první pohled vypadají stejně, ale je dobré vědět, v čem se liší

Proč právě MacBook?
Apple má pověst značky, která sází na kvalitu zpracování, dlouhou výdrž baterie a stabilní systém macOS. MacBooky si oblíbili kreativci, studenti i profesionálové, kteří ocení plynulost práce, jednoduché ovládání a perfektní provázanost s iPhonem či iPadem.
MacBook Air. Ideální pro běžné uživatele
MacBook Air je nejlehčí a nejtenčí notebook v nabídce Applu. Díky čipům Apple Silicon (M1, M2, M3 a nově M4) má výborný výkon i při náročnější práci, ale jeho hlavní předností je výdrž baterie – zvládne až 18 hodin. Hodí se pro studenty, cestovatele nebo kohokoli, kdo potřebuje spolehlivý notebook na práci s dokumenty, prohlížení webu a základní úpravy fotek.
MacBook Pro. Pro ty, co chtějí maximum
Pokud často stříháte videa, pracujete s grafikou nebo spouštíte náročné programy, MacBook Pro je jasná volba. Nabízí vyšší výkon (čipy M2 Pro a M2 Max) a delší životnost pod zátěží díky pokročilému chlazení. Navíc má jasnější displej s technologií ProMotion, což ocení zejména profesionálové v kreativních oborech.
Velikost displeje. 13, 14 nebo 16 palců?
Rozměry displeje jsou dalším faktorem, který stojí za úvahu. Modely s úhlopříčkou 13" jsou lehké, skladné a ideální na cesty. Čtrnáctipalcový MacBook Pro nabízí univerzální kompromis mezi výkonem a přenosností, zatímco šestnáctipalcová varianta je určena pro uživatele, kteří notebook používají jako hlavní pracovní stanici a potřebují co největší pracovní plochu.
Jaký čip a kolik paměti?
Čipy Apple Silicon se liší počtem jader a grafickým výkonem. Pro běžnou kancelářskou práci bohatě postačí základní M2, ale náročnější uživatelé by měli sáhnout po M2 Pro nebo M2 Max. Pokud jde o paměť RAM, 8 GB je sice minimum, ale pro plynulou práci a dlouhodobou spokojenost doporučujeme 16 GB či více.
Na co nezapomenout?
Důležitou roli hraje i kapacita úložiště. Základních 256 GB může být brzy málo, zejména pokud pracujete s fotkami či videi. Proto se vyplatí investovat do 512 GB nebo dokonce 1 TB. Nebojte se ani zánovních MacBooků – u ověřených prodejců, jako je Jabkolevne.cz, získáte perfektní stav za příjemnější cenu než u nového modelu.
Jak vybrat správně?
Chcete-li lehký a cenově dostupný notebook na každodenní práci, sáhněte po MacBooku Air. Potřebujete-li špičkový výkon pro profi nástroje, zvolte MacBook Pro. Ať už vyberete kterýkoli model, myslete na dostatek RAM a úložiště, protože právě tyto dvě věci rozhodují o tom, jak dlouho vám zařízení vydrží bez kompromisů. Na jabkolevne.cz vám navíc poradí odborníci, nabídnou výhodné ceny a možnost vybrat z repasovaných i zánovních modelů s garancí kvality.